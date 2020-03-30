Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".

Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы

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