Коронавирус
Газета.RuМишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".
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Энергетика
Нефть Brent рухнула ниже 24 долларов
В ходе торгов на Лондонской бирже ICE стоимость нефти эталонной марки Brent рухнула ниже 24 долларов за баррель.
Кино
В Сети появились первые изображения Карнажа из «Венома 2»
В Сети появились изображения актёра Вуди Харрелльсона со съёмок продолжения фильма «Веном» вселенной Marvel.
Происшествия
Полиция задержала машину с надписью «Отдел по борьбе с коронавирусом»
Черный автомобиль всем своим внешним видом имитировал машину спецслужб: антенны спутниковой связи, надпись вдоль борта "Отдел по борьбе с коронавирусом".
Гаджеты
Samsung показала смартфон Galaxy M11
Музыка
Группа Little Big представила «карантинную» версию песни «I’m ok»
Лидер музыкальной группы Little Big Илья Прусикин, известный в шоу-бизнесе как Ильич, продемонстрировал своим поклонникам карантинную версию видеоролика для песни I’m ok.
Политика
Кремль: Собянин согласовывал с Путиным введение карантина в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин согласовал с президентом Владимиром Путиным введение в городе режима самоизоляции, сказал пресс-секреталь президента Дмитрий Песков.
Политика
В ЛНР прокомментировали увольнение Сивохо
Увольнение Сергея Сивохо с должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины по реинтеграции Донбасса свидетельствует о том, что диалог с этим регионом Киеву не нужен, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.
Общество
В Москве ввели всеобщий режим самоизоляции
C 30 марта в Москве вводится режим самоизоляции для всех. Об этом написал на своём сайте мэр города Сергей Собянин.
Энергетика
Норвегия приготовилась нанести удар в нефтяной войне
Норвегия нарастит объем добычи нефти на месторождении Йохан Свердруп в Северном море, что ухудшит ситуацию на мировом нефтяном рынке, где в настоящее время предложение существенно превосходит спрос.
Общество
Кабмин одобрил ужесточение наказания за нарушение карантина
Правительство РФ одобрило поправки об ужесточении административной ответственности за нарушение карантина.
Общество
Вологодская область вводит режим полной самоизоляции
Еще одна область в России ввела режим полной самоизоляции.
Экономика
«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны
Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Происшествия
Пациент с коронавирусом скончался во Владимирской области
Пациент с подтвержденным диагнозом коронавирус скончался в больнице во Владимирской области.
Кино
12 сезон «Ходячих мертвецов» может стать финальным
Совсем недавно поклонники радовались продлению проекта на 11 сезон.
Баскетбол
Клубу Единой лиги ВТБ грозит банкротство
На момент остановки и последующей отмены сезона в Единой лиге ВТБ, эстонский коллектив занимал пятое место.
Здоровье
Мурашко назвал число пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии
32 пациента, которые лечатся от коронавируса в России, находятся в тяжелом состоянии, передает ТАСС слова министра здравоохранения Михаила Мурашко.
Общество
Минтруд разъяснил условия оплаты в нерабочую неделю
Работники получат заработную плату в полном объеме в нерабочую неделю с 30 марта по 3 апреля, сообщил глава Федеральной службы по труду и занятости населения (Минтруд) Михаил Иванков.
Здоровье
Российский врач рассказала о «законах медицинской сортировки» из-за коронавируса
Доктор предупредила, что ни одна система здравоохранения в мире не готова к огромному числу тяжелобольных пациентов, и может настать время, когда по «законам медицинской сортировки» придется выбирать, какому пациенту необходимо быстрее помочь — пожилому или молодому, беременной женщине или матери троих детей, человеку с сопутствующими заболеваниями или без.
Общество
Лишь 20 процентов новых заболевших COVID-19 в Москве прибыли из Европы
Только 43 человека из более чем 200 новых заболевших коронавирусом в Москве в последнее время ездили в Европу, сообщает в понедельник столичный оперативный штаб.
Общество
Алиханов сообщил о заразившемся коронавирусом враче в Калининграде
У заместителя главного врача одной из поликлиник Калининграда подтвердили коронавирус.
Общество
В Центральном парке Нью-Йорка заработает мобильный госпиталь
В Центральном парке Нью-Йорка разворачивают мобильный госпиталь, способный вместить 68 человек, заразившихся COVID-19, сообщает New York Post.
Здоровье
В Китае выздоровели 93% зараженных коронавирусом
В больницах Китая остаются 2396 человек с новым коронавирусом, при этом 93% всех зараженных выздоровели.
Происшествия
В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился
Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
Армия и оружие
Американцы высоко оценили российскую атомную подлодку «Северодвинск»
Атомная подводная лодка «Северодвинск» построена российскими конструкторами по проекту 885 «Ясень».
Общество
В Госдуме пообещали компенсации потерявшим путевки из-за коронавируса
Туристы из России, которые потеряли свои путевки в зарубежные страны и не сумевшие туда отправиться из-за коронавируса, смогут получить компенсации.
Шоу-бизнес
Божена Рынска показала фото дочери от Малашенко
Вдова медиаменеджера Игоря Малашенко Божена Рынска впервые показала свою новорожденную дочь - появившуюся на свет спустя год после преждевременной смерти отца.
Происшествия
МВД предъявило сотрудникам ЛДПР обвинение в хищении денег
МВД предъявило обвинение двум сотрудникам аппарата ЛДПР в хищении денег . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Происшествия
Отец полковника Захарченко вышел на свободу из колонии
Отец бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко Виктор вышел на свободу после смягчения приговора за аферу с фиктивным трудоустройством в банк, сообщил РИА Новости его адвокат Денис Калинин.
Политика
Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии
Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".