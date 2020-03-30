Коронавирус
Газета.RuМишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".
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Общество
Роспотребнадзор напомнил правила использования масок из ткани
Многоразовые маски из тканых материалов можно использовать повторно только после обработки, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.
Происшествия
Двух членов ЛДПР обвинили в хищении денег партии
Двум сотрудникам аппарата ЛДПР предъявили обвинения в хищении денег молодежных организаций партии, сообщает пресс-служба МВД.
Гаджеты
Смартфон OnePlus 8 Pro получит топовую камеру
Происшествия
Во Владимирской области умер больной коронавирусом
Во Владимирской области умер больной, у которого был подтвержден коронавирус COVID-19, сообщили ТАСС в региональном Роспотребнадзоре.
Общество
Кабмин одобрил ужесточение наказания за нарушение карантина
Правительство РФ одобрило поправки об ужесточении административной ответственности за нарушение карантина.
Музыка
Группа Little Big представила «карантинную» версию песни «I’m ok»
Лидер музыкальной группы Little Big Илья Прусикин, известный в шоу-бизнесе как Ильич, продемонстрировал своим поклонникам карантинную версию видеоролика для песни I’m ok.
Общество
В Калининградской области вводится режим полной самоизоляции
Interfax-Russia.ru - Правительство Калининградской области вводит режим полной самоизоляции, сообщил журналистам губернатор региона Антон Алиханов в понедельник.
Общество
Путин пообещал дополнительные выплаты семьям с детьми с 1 апреля
Президент РФ Владимир Путин поручил начать осуществлять дополнительные выплаты для семей с детьми, имеющих право на материнский капитал, с 1 апреля.
Здоровье
Студентов-медиков привлекут к борьбе с коронавирусом в РФ
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что на фоне распространения коронавирусной инфекции "принято решение по подключению медицинских работников".
Общество
В России за сутки выявили еще 302 случая заражения коронавирусом
Хотя бы по одному больному коронавирусной инфекцией выявлено уже в 71 из 85 регионов России, общее число случаев заражения в России увеличилось до 1836.
Наука
Цвет волос человека напрямую влияет на продолжительность жизни
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Nature Communications, ученые из школы клинической медицины при Кембриджском университете определили взаимосвязь между цветом волос и продолжительностью жизни мужчин.
Политика
Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии
Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".
Путешествия
В Госдуме пообещали компенсации потерявшим путевки из-за коронавируса
Туристы из России, которые потеряли свои путевки в зарубежные страны и не сумевшие туда отправиться из-за коронавируса, смогут получить компенсации.
Общество
Назван возраст заболевших коронавирусом в Москве
Всего в столице подтверждено 212 новых случаев. Среди них 102 человека в возрасте от 18 до 40 лет.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $23 за баррель
Стоимость нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) опустилась в 10.58 мск до $22,8/барр.
Футбол
Головин: самый лучший момент в карьере – переход в «Монако»
В настоящее время Головин находится на карантине в Монако после приостановки сезона из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Общество
Конте предрек вспышку антиевропейских настроений из-за пандемии
Кризис, вызванный пандемией коронавируса, может спровоцировать вспышку антиевропейских настроений, если Евросоюз не приложит усилий для его урегулирования.
Политика
Зариф обвинил США в «медицинском терроризме»
«Применение Соединёнными Штатами Америки экономического и медицинского терроризма против Ирана приобрело различные формы», — написал иранский министр в статье для газеты «Коммерсантъ».
Экономика
Минсельхоз предложил временно ограничить экспорт зерна из России
Минсельхоз подготовил ряд мер для поддержания стабильности на рынке продовольствия, направленных на обеспечение внутренних потребностей России в зерне, говорится в сообщении министерства.
Политика
Россия с 30 марта временно закроет госграницу
Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
Здоровье
Число пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии назвал Минздрав
Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил журналистам о том, что среди всех зараженных по России лишь 32 пациента находятся в действительно тяжелом состоянии.
Шоу-бизнес
У Божены Рынски появилась дочь от умершего год назад Игоря Малашенко
Журналистка Божена Рынска впервые стала матерью, ребенок появился на свет спустя год от ее покойного супруга, российского медиаменеджера и одного из основателей НТВ Игоря Малашенко через год после его смерти.
Общество
Для защиты от коронавируса китайский медик посоветовал промывать нос
Как сообщает информационный портал UgPressa.ru, каждый раз, когда человек возвращается с улицы домой, ему необходимо тщательно промывать слизистую носа.
Происшествия
В Крыму возбуждено уголовное дело за нарушение карантина
Первое уголовное дело за нарушение режима самоизоляции возбудили в отношении жителя РК.
Политика
Медведев: в стране могут ввести более жесткие меры
В России предпринимаются необходимые меры для предотвращения распространения инфекции, однако власти рассматривают вариант введения более жестких мер.
Экономика
В Госдуме предлагают ввести льготы для пенсионеров по уплате налога на проценты
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к нации на фоне распространения коронавируса предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13% в отношении граждан, общий объем инвестиций которых превышает 1 млн руб. По словам социологов, чаще всего на депозитах сберегают средства люди пенсионного и предпенсионного возраста.
Общество
Власти выделили 5,2 миллиарда рублей на покупку авто для скорой помощи
Правительство РФ выделило 5,2 миллиарда рублей на покупку автомобилей скорой помощи в регионы, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.