Экономика
ИзвестияМишустин призвал защитить граждан от финансовой неопределенности
Председатель правительства России Михаил Мишустин в четверг, 12 марта, заявил, что ресурсов бюджета достаточно для выполнения обязательств перед гражданами на много лет. По его словам, главная цель кабмина — защитить россиян от финансовой неопределенности.
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с чего всё началось
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заверил, что собственных резервов России хватит на долгосрочную перспективу, несмотря на низкие цены на нефть. Об этом он заявил в четверг на заседании правительства.ТАСС04:40
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Происшествия
В коронавирусной больнице в Москве умер пациент
Известно, что 75-летний мужчина в середине февраля вернулся с севера Италии, а 10 марта он почувствовал недомогание и вызвал домой врача.
Общество
«Победа» организует 12 вывозных рейсов из Германии и Испании
Авиакомпания «Победа» организует 12 вывозных рейсов из Германии и Испании, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя авиакомпании.
Энергетика
Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель
Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.
Политика
Киев расторг договоры аренды с посольством России
Киевский городской совет расторг договоры аренды земельных участков на Подоле с посольством России на Украине.
Здоровье
В России впервые выявили коронавирус у ребенка
11 марта стало известно о восьми новых случаях COVID-19 в России, шесть человек с заболеванием выявили в Москве, еще двоих — в Подмосковье.
Финансы
Россиян предупредили о риске роста ставок по ипотеке
Ставки по кредитам на покупку жилья в России могут в ближайшем будущем увеличиться на 1-2 пункта из-за падения курса национальной валюты.
Происшествия
В Приамурье старшеклассник открыл стрельбу в школе
В Амурской области ученик старших классов открыл стрельбу из пневматического оружия в школе.
Экономика
Торги на биржах США остановлены из-за падения на 7%
Индекс широкого рынка S&P500 упал на 7,02%, до 2549,05 пункта по состоянию на 16:39 мск, свидетельствуют данные торгов.
Общество
Россия приостанавливает пропуск через границу граждан Италии
Россия с пятницы, 13 марта, приостанавливает пропуск через границу граждан Италии в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Футбол
Черчесов продлил контракт со сборной России до конца 2022 года
Наука
Драйвером самоубийства раковых клеток оказался витамин В12
Совместно с веществом DDC витамин В12 может поспособствовать запуску программы самоубийства клеток, включая в процесс и третью – параптоз.
Экономика
Кудрин заявил об угрозе мирового кризиса
Мировая экономика, скорее всего, стоит на пороге нового кризиса, который может быть очень чувствительным, заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.
Политика
В США рассмотрели исчезающие в океане российские подлодки
«Исчезнуть на бескрайних просторах океана и оставаться как можно более скрытными», - говорится в публикации.
Политика
Захарова прокомментировала начало судебного процесса по делу MH17
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала начало в Нидерландах судебного процесса по делу о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом МН17, на Украине в 2014 году.
Гаджеты
Представили смартфон Redmi Note 9 Pro Max
Автоспорт
«Макларен» снялся с Гран-при Австралии «Формулы-1»
Футбол
УЕФА перенесет чемпионат Европы по футболу
Как сообщает LʼEquipe, УЕФА уже принял решение о переносе чемпионата Европы по футболу из-за эпидемии коронавируса.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $33
Цена нефти Brent опустилась на 8% - ниже $33 за баррель - данные торгов.
Армия и оружие
Оккупанты готовятся изолировать заражённые районы Донбасса: сводка
Из штаба "ООС" поступила информация, что в связи с принятием решения Кабмина Украины об общенациональном карантине из-за надвигающейся эпидемии коронавируса в н. п. Славянск сформирован временный межведомственный штаб по организации работы мобильных групп по оперативному реагированию в вопросах изоляции зараженных районов и пострадавших.
Происшествия
В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы
Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
Экономика
В группе «Тинькофф» рассказали о влиянии Олега Тинькова на бизнес
Личные налоговые дела Тинькова никак не касаются группы, заявил Хьюз.
Футбол
Матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «Реал» перенесен
Ответный матч 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и мадридским "Реалом" перенесен из-за карантина в испанском клубе, сообщается на сайте "горожан".
Происшествия
В Забайкалье члены ОПГ получили сроки за 12 убийств
Установлено, что с 1995 по 2005 год члены банды убили 12 человек.
Общество
В Подмосковье ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
В Подмосковье с 13 апреля вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса, соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Экономика
Названы преимущества России в нефтяной войне с Саудовской Аравией
«Россия, судя по всему, обладает большей финансовой устойчивостью, чем Саудовская Аравия в этой не отличающейся особой чистотой нефтяной войне, и Москва настаивает на том, что сможет выдержать цену в 30 долларов за баррель или даже меньше в течение нескольких лет», — подытожил автор.
Кино
Людмила Артемьева отказалась от роли в «Сватах»
Актриса Людмила Артемьева не захотела сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты», - утверждает ее коллега Татьяна Кравченко.
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