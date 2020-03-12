Экономика

ИзвестияИзвестияМишустин призвал защитить граждан от финансовой неопределенности

Председатель правительства России Михаил Мишустин в четверг, 12 марта, заявил, что ресурсов бюджета достаточно для выполнения обязательств перед гражданами на много лет. По его словам, главная цель кабмина — защитить россиян от финансовой неопределенности.
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с чего всё началось

Мишустин: даже при низких ценах на нефть России хватит своих резервов на много лет

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заверил, что собственных резервов России хватит на долгосрочную перспективу, несмотря на низкие цены на нефть. Об этом он заявил в четверг на заседании правительства.
ТАСС04:40

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Ровным шагом

Российская газета12:05

Мишустин рассказал о «запасе прочности» российской экономики

RT на русском05:11

Мишустин: ситуация в экономике под контролем

Коммерсантъ04:28

Мишустин призвал защитить граждан от финансовой неопределенности

Известия04:43

Мишустин: даже при низких ценах на нефть России хватит своих резервов на много лет

ТАСС04:40

«Без потрясений»: Мишустин о ситуации в экономике

Rambler News Service04:30

Мишустин заверил, что накопленных ресурсов бюджета хватит на много лет

РИА Новости04:45
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Происшествия

В коронавирусной больнице в Москве умер пациент

Известно, что 75-летний мужчина в середине февраля вернулся с севера Италии, а 10 марта он почувствовал недомогание и вызвал домой врача.
Lenta.ru 10:58
Общество

«Победа» организует 12 вывозных рейсов из Германии и Испании

Авиакомпания «Победа» организует 12 вывозных рейсов из Германии и Испании, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя авиакомпании.
Коммерсантъ 12:08
Энергетика

Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель

Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.
Российская газета 09:43
Политика

Киев расторг договоры аренды с посольством России

Киевский городской совет расторг договоры аренды земельных участков на Подоле с посольством России на Украине.
Газета.Ru 10:24
Здоровье

В России впервые выявили коронавирус у ребенка

11 марта стало известно о восьми новых случаях COVID-19 в России, шесть человек с заболеванием выявили в Москве, еще двоих — в Подмосковье.
РБК вчера в 14:38
Финансы

Россиян предупредили о риске роста ставок по ипотеке

Ставки по кредитам на покупку жилья в России могут в ближайшем будущем увеличиться на 1-2 пункта из-за падения курса национальной валюты.
Lenta.ru 05:03
Происшествия

В Приамурье старшеклассник открыл стрельбу в школе

В Амурской области ученик старших классов открыл стрельбу из пневматического оружия в школе.
РИА Новости 07:32
Экономика

Торги на биржах США остановлены из-за падения на 7%

Индекс широкого рынка S&P500 упал на 7,02%, до 2549,05 пункта по состоянию на 16:39 мск, свидетельствуют данные торгов.
РБК 09:40
Общество

Россия приостанавливает пропуск через границу граждан Италии

Россия с пятницы, 13 марта, приостанавливает пропуск через границу граждан Италии в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 12:27
Футбол

Черчесов продлил контракт со сборной России до конца 2022 года

РИА Новости 11:55
Наука

Драйвером самоубийства раковых клеток оказался витамин В12

Совместно с веществом DDC витамин В12 может поспособствовать запуску программы самоубийства клеток, включая в процесс и третью – параптоз.
Live24 вчера в 06:04
Экономика

Кудрин заявил об угрозе мирового кризиса

Мировая экономика, скорее всего, стоит на пороге нового кризиса, который может быть очень чувствительным, заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.
RT на русском 11:29
Политика

В США рассмотрели исчезающие в океане российские подлодки

«Исчезнуть на бескрайних просторах океана и оставаться как можно более скрытными», - говорится в публикации.
Московский Комсомолец 01:56
Политика

Захарова прокомментировала начало судебного процесса по делу MH17

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала начало в Нидерландах судебного процесса по делу о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом МН17, на Украине в 2014 году.
RT на русском 10:03
Гаджеты

Представили смартфон Redmi Note 9 Pro Max

Astera 06:22
Автоспорт

«Макларен» снялся с Гран-при Австралии «Формулы-1»

Российская газета 08:51
Футбол

УЕФА перенесет чемпионат Европы по футболу

Как сообщает LʼEquipe, УЕФА уже принял решение о переносе чемпионата Европы по футболу из-за эпидемии коронавируса.
Вести.Ru 11:35
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $33

Цена нефти Brent опустилась на 8% - ниже $33 за баррель - данные торгов.
ТАСС 12:18
Армия и оружие

Оккупанты готовятся изолировать заражённые районы Донбасса: сводка

Из штаба "ООС" поступила информация, что в связи с принятием решения Кабмина Украины об общенациональном карантине из-за надвигающейся эпидемии коронавируса в н. п. Славянск сформирован временный межведомственный штаб по организации работы мобильных групп по оперативному реагированию в вопросах изоляции зараженных районов и пострадавших.
Rusvesna.su 08:36
Происшествия

В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы

Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
РИА Новости вчера в 04:03
Экономика

В группе «Тинькофф» рассказали о влиянии Олега Тинькова на бизнес

Личные налоговые дела Тинькова никак не касаются группы, заявил Хьюз.
Известия 09:23
Футбол

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «Реал» перенесен

Ответный матч 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и мадридским "Реалом" перенесен из-за карантина в испанском клубе, сообщается на сайте "горожан".
РИА Новости 12:09
Происшествия

В Забайкалье члены ОПГ получили сроки за 12 убийств

Установлено, что с 1995 по 2005 год члены банды убили 12 человек.
Российская газета 00:37
Общество

В Подмосковье ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

В Подмосковье с 13 апреля вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса, соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Ведомости 10:52
Экономика

Названы преимущества России в нефтяной войне с Саудовской Аравией

«Россия, судя по всему, обладает большей финансовой устойчивостью, чем Саудовская Аравия в этой не отличающейся особой чистотой нефтяной войне, и Москва настаивает на том, что сможет выдержать цену в 30 долларов за баррель или даже меньше в течение нескольких лет», — подытожил автор.
ФАН 10:05
Кино

Людмила Артемьева отказалась от роли в «Сватах»

Актриса Людмила Артемьева не захотела сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты», - утверждает ее коллега Татьяна Кравченко.
Что происходит вчера в 06:06
Игры

CD Projekt опровергла слухи о новом «Ведьмаке»

The GEEK 08:29
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Презентацию плана примирения Киева с Донбассом сорвали радикалы

Lenta.ru 06:36
Политика

Кремль оценил возможность отмены парада Победы из-за коронавируса

BFM.ru 05:13
Музыка

Участники группы Little Big рассказали о песне для «Евровидения»

ТАСС 11:11
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Действующий председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. С 2010 года по 2020 год занимал должность руководителя Федеральной налоговой службы РФ.
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