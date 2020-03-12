Председатель правительства России Михаил Мишустин в четверг, 12 марта, заявил, что ресурсов бюджета достаточно для выполнения обязательств перед гражданами на много лет. По его словам, главная цель кабмина — защитить россиян от финансовой неопределенности.

Здоровье Малайзия выявила первый случай спорадического заражения коронавирусом В Малайзии зарегистрирован первый случай спорадического заражения человека коронавирусом COVID-19 от неизвестного человека, сообщает в четверг интернет-версия газеты The Star со ссылкой на минздрав страны.

Политика Путин назвал бизнесменов жуликами Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что считает представителей малого бизнеса, в основном занимающихся торговлей, жуликами.

Политика Терешкова отреагировала на критику ее поправки в Конституцию Депутат Госдумы Валентина Терешкова выразила мнение, что критикующие ее поправку в Конституцию о снятии ограничений по числу президентских сроков не любят Россию.

Общество Россия ограничивает авиасообщение с ФРГ, Францией и Испанией Россия с 13 марта временно приостанавливает почти все полеты в Германию, Испанию и Францию в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа.

Финансы Курс доллара превысил 75 рублей Москва, 12 марта 2020, 14:42 — REGNUM Курс доллара на торгах 12 марта повышался выше отметки в 75 рублей за доллар.

Общество В Европе осталась одна страна без коронавируса Черногория осталась единственной страной Европы, где до сих пор не зарегистрировали ни одного случая заражения коронавирусом COVID-19, заявил в телеэфире эпидемиолог местного Института общественного здравоохранения Игор Галич.

Экономика МТС увеличила чистую прибыль в 8 раз Капитальные затраты в прошлом году достигли 91,5 млрд руб. На 31 декабря абонентская база МТС составила 86,9 млн клиентов, из них в России — 79,1 млн (плюс 1,4% по сравнению с 2018 года).

Общество Мишустин рассказал о цифровом спецназе правительства В ближайшее время в России будет разработана ведомственная программа цифровой трансформации, реализацией которой займутся заместители министерств и ведомств, ответственные за цифровизацию.