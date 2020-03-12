Экономика

ИзвестияИзвестияМишустин призвал защитить граждан от финансовой неопределенности

Председатель правительства России Михаил Мишустин в четверг, 12 марта, заявил, что ресурсов бюджета достаточно для выполнения обязательств перед гражданами на много лет. По его словам, главная цель кабмина — защитить россиян от финансовой неопределенности.
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Мишустин обозначил главную цель для правительства

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Мишустин пообещал россиянам защитить их от финансовой неопределенности

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Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович считает проект газопровода «Северный поток-2» угрозой для Европы.
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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) оштрафовала Всероссийскую федерацию легкой атлетики на $10 млн из-за допингового скандала в стране, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:56
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Кудрин заявил о возможном росте бедности в России

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предположил, что в России может вырасти уровень бедности. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:02
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Bloomberg поделился главным преимуществом России в нефтяной войне.
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В Малайзии зарегистрирован первый случай спорадического заражения человека коронавирусом COVID-19 от неизвестного человека, сообщает в четверг интернет-версия газеты The Star со ссылкой на минздрав страны.
РИА Новости 08:25
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Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что считает представителей малого бизнеса, в основном занимающихся торговлей, жуликами.
Lenta.ru 08:00
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В Нидерландах отложили слушания по делу MH17

Судебный процесс по делу МН17 в Нидерландах начался 9 марта.
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Депутат Госдумы Валентина Терешкова выразила мнение, что критикующие ее поправку в Конституцию о снятии ограничений по числу президентских сроков не любят Россию.
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Россия ограничивает авиасообщение с ФРГ, Францией и Испанией

Россия с 13 марта временно приостанавливает почти все полеты в Германию, Испанию и Францию в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа.
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Националисты напали на советника главы СНБО на конференции по Донбассу

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Xiaomi представила бюджетный Note 9 Pro Max

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил отправить на карантин по коронавирусу депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, вернувшегося из Франции.
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Курс доллара превысил 75 рублей

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В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru 10 марта в 15:17
Общество

В Италии от коронавируса за сутки умерли почти 100 человек

Количество летальных исходов от вызванного коронавирусом заболевания в Италии за сутки увеличилось на 97, общее число умерших достигло 463 человек.
ТАСС 09 марта в 14:13
Общество

В Европе осталась одна страна без коронавируса

Черногория осталась единственной страной Европы, где до сих пор не зарегистрировали ни одного случая заражения коронавирусом COVID-19, заявил в телеэфире эпидемиолог местного Института общественного здравоохранения Игор Галич.
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Экономика

МТС увеличила чистую прибыль в 8 раз

Капитальные затраты в прошлом году достигли 91,5 млрд руб. На 31 декабря абонентская база МТС составила 86,9 млн клиентов, из них в России — 79,1 млн (плюс 1,4% по сравнению с 2018 года).
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Дочь Миллы Йовович снялась в «Черной вдове» со Скарлетт Йоханссон

Голливудская актриса Милла Йовович поздравила свою старшую дочь Эвер с ролью в фантастическом боевике «Черная вдова» на своей странице в Instagram.
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Мишустин рассказал о цифровом спецназе правительства

В ближайшее время в России будет разработана ведомственная программа цифровой трансформации, реализацией которой займутся заместители министерств и ведомств, ответственные за цифровизацию.
Lenta.ru 08:52
Политика

Назван процент желающих поддержать изменения в Конституции россиян

Больше половины россиян (64 процент) заявили, что проголосуют за предложенные изменения в Конституцию.
Lenta.ru 08:40
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Участники Little Big рассказали о песне для Евровидения

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Не ездить в час пик в общественном транспорте призвал Роспотребнадзор

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В Иванове раскрыто убийство 13-летнего мальчика

Сотрудники уголовного розыска просмотрели записи с камер видеонаблюдения по вероятному пути следования мальчика и выяснили, на каком автомобиле и с кем он передвигался.
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ЦСКА путем жеребьевки определит фанатов, которых пустят на матчи РПЛ

Путем жеребьевки будет определено, на какой из двух матчей будут допущены обладатели абонементов в четные сектора, а на какой — в нечетные.
Газета.Ru 07:03
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Горсовет Киева разорвал договоры аренды земельных участков с посольством России, сообщает агентство "Укринформ".
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Действующий председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. С 2010 года по 2020 год занимал должность руководителя Федеральной налоговой службы РФ.
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