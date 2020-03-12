Экономика
ИзвестияМишустин призвал защитить граждан от финансовой неопределенности
Председатель правительства России Михаил Мишустин в четверг, 12 марта, заявил, что ресурсов бюджета достаточно для выполнения обязательств перед гражданами на много лет. По его словам, главная цель кабмина — защитить россиян от финансовой неопределенности.
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Здоровье
В Калининградской области ввели карантин для вернувшихся из-за рубежа
В Калининградской области ввели двухнедельный карантин для жителей, которые вернулись из-за рубежа.
Политика
Глава МИД Польши назвал «Северный поток-2» угрозой для Европы
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович считает проект газопровода «Северный поток-2» угрозой для Европы.
Спорт
Всероссийская федерация легкой атлетики оштрафована на $10 млн
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) оштрафовала Всероссийскую федерацию легкой атлетики на $10 млн из-за допингового скандала в стране, сообщает РИА "Новости".
Экономика
Кудрин заявил о возможном росте бедности в России
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предположил, что в России может вырасти уровень бедности. Об этом сообщает РИА "Новости".
Энергетика
Bloomberg поделился главным преимуществом России в нефтяной войне
Bloomberg поделился главным преимуществом России в нефтяной войне.
Здоровье
Малайзия выявила первый случай спорадического заражения коронавирусом
В Малайзии зарегистрирован первый случай спорадического заражения человека коронавирусом COVID-19 от неизвестного человека, сообщает в четверг интернет-версия газеты The Star со ссылкой на минздрав страны.
Политика
Путин назвал бизнесменов жуликами
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что считает представителей малого бизнеса, в основном занимающихся торговлей, жуликами.
Общество
В Нидерландах отложили слушания по делу MH17
Судебный процесс по делу МН17 в Нидерландах начался 9 марта.
Политика
Терешкова отреагировала на критику ее поправки в Конституцию
Депутат Госдумы Валентина Терешкова выразила мнение, что критикующие ее поправку в Конституцию о снятии ограничений по числу президентских сроков не любят Россию.
Общество
Россия ограничивает авиасообщение с ФРГ, Францией и Испанией
Россия с 13 марта временно приостанавливает почти все полеты в Германию, Испанию и Францию в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа.
Гаджеты
Xiaomi представила бюджетный Note 9 Pro Max
Политика
Володин отправил на карантин депутата и всех контактировавших с ним
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил отправить на карантин по коронавирусу депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, вернувшегося из Франции.
Финансы
Курс доллара превысил 75 рублей
Москва, 12 марта 2020, 14:42 — REGNUM Курс доллара на торгах 12 марта повышался выше отметки в 75 рублей за доллар.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Общество
В Италии от коронавируса за сутки умерли почти 100 человек
Количество летальных исходов от вызванного коронавирусом заболевания в Италии за сутки увеличилось на 97, общее число умерших достигло 463 человек.
Общество
В Европе осталась одна страна без коронавируса
Черногория осталась единственной страной Европы, где до сих пор не зарегистрировали ни одного случая заражения коронавирусом COVID-19, заявил в телеэфире эпидемиолог местного Института общественного здравоохранения Игор Галич.
Экономика
МТС увеличила чистую прибыль в 8 раз
Капитальные затраты в прошлом году достигли 91,5 млрд руб. На 31 декабря абонентская база МТС составила 86,9 млн клиентов, из них в России — 79,1 млн (плюс 1,4% по сравнению с 2018 года).
Кино
Дочь Миллы Йовович снялась в «Черной вдове» со Скарлетт Йоханссон
Голливудская актриса Милла Йовович поздравила свою старшую дочь Эвер с ролью в фантастическом боевике «Черная вдова» на своей странице в Instagram.
Общество
Турция перенесет начало туристического сезона из-за коронавируса
Общество
Мишустин рассказал о цифровом спецназе правительства
В ближайшее время в России будет разработана ведомственная программа цифровой трансформации, реализацией которой займутся заместители министерств и ведомств, ответственные за цифровизацию.
Политика
Назван процент желающих поддержать изменения в Конституции россиян
Больше половины россиян (64 процент) заявили, что проголосуют за предложенные изменения в Конституцию.
Музыка
Участники Little Big рассказали о песне для Евровидения
Здоровье
Не ездить в час пик в общественном транспорте призвал Роспотребнадзор
Роспотребнадзор рекомендует из-за распространения коронавируса не посещать общественные места: ТЦ, стадионы и общественный транспорт.
Шоу-бизнес
Постройневшая Елена Степаненко вышла на сцену в джинсах и косухе
Примерила Елена Степаненко и дерзкий лук. В одном из номеров артистка предстала в рваных джинсах, кедах, черной кожаной куртке и кепке.
Происшествия
В Иванове раскрыто убийство 13-летнего мальчика
Сотрудники уголовного розыска просмотрели записи с камер видеонаблюдения по вероятному пути следования мальчика и выяснили, на каком автомобиле и с кем он передвигался.
Футбол
ЦСКА путем жеребьевки определит фанатов, которых пустят на матчи РПЛ
Путем жеребьевки будет определено, на какой из двух матчей будут допущены обладатели абонементов в четные сектора, а на какой — в нечетные.
Политика
Киев разорвал договоры об аренде участков земли с посольством России
Горсовет Киева разорвал договоры аренды земельных участков с посольством России, сообщает агентство "Укринформ".
Транспорт
Госдума в первом чтении приняла законопроект о новых тарифах ОСАГО
Москва, 12 марта 2020, 15:05 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на индивидуализацию страхования автогражданской ответственности, передает корреспондент ИА REGNUM 12 марта.
Общество