Мишустин продлил меры поддержки туроператоров
Согласно действующему законодательству, туроператоры в сфере выездного туризма должны платить ежегодные взносы в резервный фонд объединения «Турпомощь».
Размер взноса зависит от количества туристов за предыдущий год и может составлять от 50 тыс. рублей до 500 тыс. рублей.
В частности, с двух недель до одного месяца увеличен срок подачи уведомления о возврате туристам средств, которое туроператор направляет в объединение «Турпомощь».
С чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин продлил отмену взносов в резервный фонд объединения туроператоров и утвердил сокращение размера отчислений в фонд персональной ответственности на 2021 год, сообщили
в пресс-службе правительства.