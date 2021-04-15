Коронавирус повысил риск инсульта у детей

Хотя цереброваскулярные осложнения у детей встречались реже, чем у взрослых, а у большинства пациентов наблюдался благоприятный исход, четыре ранее здоровых ребенка умерли от тромбоишемической болезни, причем у одного развился инсульт со множественными кровоизлияниями в мозг.