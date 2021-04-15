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Российская газета

Мишустин продлил меры поддержки туроператоров

Премьер-министр Михаил Мишустин продлил на 2021 год и дополнил меры поддержки туроператоров, действовавшие в прошлом году. Их освобождают от уплаты взносов в резервный фонд объединения туроператоров.В источнике
С чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин продлил отмену взносов в резервный фонд объединения туроператоров и утвердил сокращение размера отчислений в фонд персональной ответственности на 2021 год, сообщили
 в пресс-службе правительства.

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Опубликовано Tumanishvili Film Actors Theatre თუმანიშვილის კინომსახიობთა თეატრი Четверг, 15 апреля 2021 г. На сцене Театра Туманишвили "Гамлет / машину" поставил режиссер Зураб Гецадзе.
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