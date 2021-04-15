Мишустин продлил меры поддержки туроператоров
Премьер-министр Михаил Мишустин продлил на 2021 год и дополнил меры поддержки туроператоров, действовавшие в прошлом году. Их освобождают от уплаты взносов в резервный фонд объединения туроператоров.В источнике
С чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин продлил отмену взносов в резервный фонд объединения туроператоров и утвердил сокращение размера отчислений в фонд персональной ответственности на 2021 год, сообщили
в пресс-службе правительства.
Подробнее о событии
Правительство России утвердило дополнительные меры поддержки туроператоров
Комсомольская правдавчера в 06:06