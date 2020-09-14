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Российская газета
Российская газета

Мишустин продлил стимулирующие выплаты медработникам

Правительство продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медицинским работникам, которые были введены по инициативе президента, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.В источнике
Подробнее о событии
Национальная служба новостей

Правительство РФ продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам

Национальная служба новостей10:15
RT на русском

Мишустин подписал постановления о продлении стимулирующих выплат

RT на русском10:01
РИА Новости

Правительство продлило на сентябрь стимулирующие выплаты из-за COVID-19

РИА Новостивчера в 03:59
URA.Ru

Часть россиян получит в сентябре специальные выплаты

URA.Ru08:53
РБК

Мишустин продлил стимулирующие выплаты врачам за борьбу с COVID-19

РБК08:16
ТАСС

Кабмин продлил на сентябрь стимулирующие выплаты медикам

ТАСС07:50
Уралинформбюро

Медикам «красной зоны» решили доплатить за риск в сентябре

Уралинформбюро10:08

Лукашенко заявил, что Белоруссии надо держаться ближе к России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что последние события в республике показали, что Минску нужно держаться ближе к России, особенно в экономике.
Лукашенко заявил, что Белоруссии надо держаться ближе к России
РИА Новости09:22
10

Выяснилось, когда в России начнется вторая волна коронавируса

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила мнение, что нужно быть готовым к разным вариантам, но в случае соблюдения обществом правил безопасности изменений в эпидемиологической обстановке второй волны коронавируса в РФ не будет, пишет «Национальная служба новостей».
URA.Ru10:01
3

Свыше половины россиян высказались против крупных покупок

Только каждый пятый россиянин считает нынешнее время удачным для совершения крупных покупок, но 62% остальных назвали ситуацию неудачной для больших трат (в июне было 70%), сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Вести.Ru10:50
4

Путин одобрил идею изменения конституции Белоруссии

Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Белоруссии Александром Лукашенко одобрил идею внесения изменений в конституции республики, сообщается в Telegram-канале агентства РИА Новости.
Общественная служба новостей09:40
193

Попова назвала стабильной ситуацию с коронавирусом в России

Эпидемическая ситуация по коронавирусу в России в целом стабильна, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.
Ведомости09:55
49

BP прогнозирует окончание эпохи роста спроса на нефть

Рост глобального спроса на нефть может не возобновиться в ближайшие 30 лет, даже если политика в отношении изменений климата не ужесточится, пишет британская энергетическая компания BP в своем ежегодном прогнозе до 2050 года, опубликованном в понедельник.
ТАСС03:59
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В Британии заявили об опасности ракеты «Буревестник»

Глава военной разведки Великобритании Джим Хокенхалл предупредил, что российская крылатая ракета глобальной дальности с ядерной энергоустановкой "Буревестник" может практически неограниченное время находиться в атмосфере, пишет Sunday Telegraph.
РИА Новостивчера в 09:48
1,3K

Брат убитой в Петербурге аспирантки Ещенко признан потерпевшим по делу

Октябрьский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство родителей аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасии Ещенко, в убийстве которого обвиняется историк Олег Соколов, и прекратил их полномочия как потерпевших.
Интерфакс08:00
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Польша призвала Германию и ЕС отказаться от «Северного потока-2»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Евросоюз (ЕС) и Германию «отложить в архив» проект газопровода «Северный поток — 2». Поводом для этого он назвал ситуацию в Белоруссии после президентских выборов и инцидент с российским оппозиционером Алексеем Навальным.
Общественная служба новостей09:37
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