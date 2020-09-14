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РБК
РБК

Мишустин продлил стимулирующие выплаты врачам за борьбу с COVID-19

В начале сентября Мишустин заявил, что правительство выделит на стимулирующие выплаты врачам, среднему и младшему медперсоналу и водителям скорых почти 22 млрд руб. и еще 1,8 млрд руб. на поддержку работников социальных учреждений, среди которых есть дома престарелых и интернаты для инвалидов.В источнике
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Национальная служба новостей

Правительство РФ продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам

Национальная служба новостейвчера в 10:15
RT на русском

Мишустин подписал постановления о продлении стимулирующих выплат

RT на русскомвчера в 10:01
ТАСС

Кабмин продлил на сентябрь стимулирующие выплаты медикам

ТАССвчера в 07:50
URA.Ru

Часть россиян получит в сентябре специальные выплаты

URA.Ruвчера в 08:53
РБК

Мишустин продлил стимулирующие выплаты врачам за борьбу с COVID-19

РБКвчера в 08:16
Российская газета

Мишустин продлил стимулирующие выплаты медработникам

Российская газетавчера в 08:10
Коммерсантъ

Правительство продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам

Коммерсантъвчера в 09:20

Reuters сообщил о ступоре у Навального при госпитализации

Анонимные источники агентства Рейтер сообщили, что врачи скорой помощи в Омске якобы не обнаружили проблем с обменом веществ или повышенного уровня сахара в крови Алексея Навального, токсиколог омской больницы открыто опровергает эти сообщения.
РИА Новостивчера в 14:40
1,1K

Официанта обвинили в изнасиловании юной туристки из РФ в отеле Антальи

Как отмечает газета, после отказа руководства гостиницы сотрудничать, Алена и ее мать сами отправились в жандармерию и прокуратуру Антальи, где написали заявление на официанта и руководство отеля.
Интерфаксвчера в 07:00
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Свыше половины россиян высказались против крупных покупок

Только каждый пятый россиянин считает нынешнее время удачным для совершения крупных покупок, но 62% остальных назвали ситуацию неудачной для больших трат (в июне было 70%), сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Вести.Ruвчера в 10:50
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Президент Эстонии пригрозила руководству Белоруссии судом в Гааге

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что действующее руководство Белоруссии может быть привлечено к ответственности в Международном уголовном суде в Гааге из-за насилия против участников акций протеста.
Газета.Ruвчера в 16:46
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«Аэрофлот» ужесточил правила перевозки животных

"Аэрофлот" сообщает, что принимает к перевозке комнатных прирученных животных, таких как кошки, собаки, птицы, а также собак кинологической службы в качестве особого вида нестандартного багажа c оплатой по специальному багажному тарифу.
Интерфаксвчера в 11:18
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Опубликованы фото удара гиперзвуковой ракетой «Кинжал» по авианосцу

Если российские гиперзвуковые ракеты комплекса "Кинжал" атакуют авианосцы стран НАТО в случае антироссийской военной агрессии, уничтожен будет не только корабль, по которому нанесут удар, но и вся авианосная группировка.
Газета.Ruвчера в 06:31
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Союз архитекторов отменил конкурс по использованию мавзолея Ленина

Союз архитекторов России отменил конкурс на лучшую концепцию использования мавзолея Ленина на случай, если тело Владимира Ленина будет захоронено, сообщил глава организации Николай Шумаков.
Коммерсантъвчера в 12:19
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Александр Лукашенко вылетел в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным

Сегодня утром президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые с начала протестов покинул страну и вылетел из Минска в Сочи, где встретится с президентом России Владимиром Путиным.
Петербургский дневниквчера в 02:58
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