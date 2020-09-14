Мишустин продлил стимулирующие выплаты врачам за борьбу с COVID-19
Смотрите также
Александр Лукашенко вылетел в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным
При пожаре в жилом доме в Татарии погиб мужчина
Пашаев считает, что приговор Ефремову отменят
Истребители РФ перехватили три бомбардировщика США над Черным морем
Фильм Кончаловского завоевал спецприз жюри Венецианского кинофестиваля
Кристина Асмус показала тройное сальто
Собянин исключил планы вводить дополнительные ограничения в Москве
Зенит — Арсенал (Тула) 3:1
Минтранс предложил ряд поправок в правила дорожного движения
В Калининграде пятеро мужчин помыли обувь в святом источнике
Reuters сообщил о ступоре у Навального при госпитализации
Попова назвала стабильной ситуацию с коронавирусом в России
Мишустин заявил о сохраняющейся в РФ угрозе заражения коронавирусом
Путин и Лукашенко не обсуждали размещение российских баз в Белоруссии
Reuters сообщил о ступоре у Навального при госпитализации
Зенит — Арсенал (Тула) 3:1
Истребители РФ перехватили три бомбардировщика США над Черным морем
Регулятор Дании высказал позицию по «Северному потоку — 2»
«Зенит» предложил ЦСКА за Влашича €35 млн
В Калининграде пятеро мужчин помыли обувь в святом источнике
В начале сентября Мишустин заявил, что правительство выделит на стимулирующие выплаты врачам, среднему и младшему медперсоналу и водителям скорых почти 22 млрд руб. и еще 1,8 млрд руб. на поддержку работников социальных учреждений, среди которых есть дома престарелых и интернаты для инвалидов.В источнике
Подробнее о событии
Правительство РФ продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам
Национальная служба новостей10:15