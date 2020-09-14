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РБК
РБК

Мишустин продлил стимулирующие выплаты врачам за борьбу с COVID-19

В начале сентября Мишустин заявил, что правительство выделит на стимулирующие выплаты врачам, среднему и младшему медперсоналу и водителям скорых почти 22 млрд руб. и еще 1,8 млрд руб. на поддержку работников социальных учреждений, среди которых есть дома престарелых и интернаты для инвалидов.В источнике
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Национальная служба новостей

Правительство РФ продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам

Национальная служба новостей10:15
RT на русском

Мишустин подписал постановления о продлении стимулирующих выплат

RT на русском10:01
Российская газета

Мишустин продлил стимулирующие выплаты медработникам

Российская газета08:10
URA.Ru

Часть россиян получит в сентябре специальные выплаты

URA.Ru08:53
РБК

Мишустин продлил стимулирующие выплаты врачам за борьбу с COVID-19

РБК08:16
Коммерсантъ

Правительство продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам

Коммерсантъ09:20
ТАСС

Кабмин продлил на сентябрь стимулирующие выплаты медикам

ТАСС07:50

Александр Лукашенко вылетел в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным

Сегодня утром президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые с начала протестов покинул страну и вылетел из Минска в Сочи, где встретится с президентом России Владимиром Путиным.
Александр Лукашенко вылетел в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным
Петербургский дневник02:58
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Метцельдер признал вину в деле о распространении детской порнографии

Бывший защитник сборной Германии по футболу Кристоф Метцельдер признал вину по делу о распространении детской и подростковой порнографии, сообщает Spiegel со ссылкой на заявление суда Дюссельдорфа.
РИА Новости12:40
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Пашаев считает, что приговор Ефремову отменят

Адвокат Эльман Пашаев утверждает, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на год-полтора, а кассационная или Верховный суд и вовсе отменят приговор из-за недостаточного исследования автомобиля артиста.
ТАСС11:20
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Кристина Асмус показала тройное сальто

Помимо сообщений о выходе программы, девушка в своём Instagram-аккаунте поделилась видеороликом со съёмок, на которых она исполняет тройное сальто – один из самых сложных трюков из художественной гимнастики.
CT news06:13
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Опубликованы фото удара гиперзвуковой ракетой «Кинжал» по авианосцу

Если российские гиперзвуковые ракеты комплекса "Кинжал" атакуют авианосцы стран НАТО в случае антироссийской военной агрессии, уничтожен будет не только корабль, по которому нанесут удар, но и вся авианосная группировка.
Газета.Ru06:31
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Reuters сообщил о ступоре у Навального при госпитализации

Анонимные источники агентства Рейтер сообщили, что врачи скорой помощи в Омске якобы не обнаружили проблем с обменом веществ или повышенного уровня сахара в крови Алексея Навального, токсиколог омской больницы открыто опровергает эти сообщения.
РИА Новости14:40
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В Швейцарии задумали создать банк-монстр

Источник издания в компании Mckinsey называет будущий проект монстром, который «перекроет все существующее в европейском финансовом центре» и будет в состоянии конкурировать с американскими банками и англо-азиатским HSBC.
Lenta.ru13:49
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