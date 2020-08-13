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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Мишустин проинспектировал тепличное хозяйство на Чукотке

Премьер-министру России Михаилу Мишустину показали тепличный комплекс в Анадыре в ходе визита главы правительства на Чукотку, 13 августа сообщает ТАСС.В источнике
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RuNews24.ru

Мишустин проинспектировал на Чукотке тепличное хозяйство

RuNews24.ru23:35
Российская газета

Мишустин поддержал развитие местного производства овощей на Чукотке

Российская газета23:10
ТАСС

Мишустин выступил за развитие местного производства овощей и зелени на Чукотке

ТАСС21:55
ИА Красная Весна

Мишустин проинспектировал тепличное хозяйство на Чукотке

ИА Красная Весна22:43
ТК Звезда

Мишустин осмотрел тепличный комплекс в Анадыре

ТК Звезда22:34
Интерфакс - Россия

Мишустин поддержал идею развития местного производства овощей на Чукотке

Интерфакс - Россия22:22
МИР 24

Мишустин посетил тепличный комплекс в Анадыре и поддержал аграриев

МИР 2422:45

Память погибших моряков подлодки «Курск» почтят в Петербурге

Руководитель операции поиска АПЛ "Курск" раскритиковал фильм о её гибели Памятные мероприятия пройдут по всей стране, в том числе в городах базирования ВМФ: Севастополе, Балтийске, Владивостоке, Североморске и Видяево, a также в Воронеже и Курске, где захоронены моряки подлодки, отмечает RT.
Память погибших моряков подлодки «Курск» почтят в Петербурге
Национальная служба новостейвчера в 02:34
16

Латвия, Литва и Польша разработали план выхода Белоруссии из кризиса

Литва, Латвия, Эстония и Польша обсудили необходимость "сильного европейского ответа" на жестокость в подавлении протестов в Белоруссии, заявил глава литовского МИД Линас Линкявичюс.
РИА Новостивчера в 13:06
2,7K

18 миллионов доз вакцины от гриппа подготовят для детей в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова во время совещания с президентом России Владимиром Путиным 11 августа сообщила о том, что для детей изготавливается порядка 18 миллионов доз вакцины от гриппа.
Петербургский дневник11 августа в 06:20
56

В Белоруссии милиционер на камеру присягнул на верность Тихановской

Белорусский милиционер Иван Колос записал открытое видеообращение, в котором назвал Светлану Тихановскую своим президентом и отказался от выполнения «преступных приказов» руководства.
Общественная служба новостей19:14
22

Помпео заявил о последствиях для России за возможный сговор с талибами

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Москва заплатит «огромную цену», если российская сторона действительно платила боевикам, связанным с движением «Талибан» (запрещено в России), за убийство американских солдат в Афганистане.
Ведомости00:21
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Составлен список фильмов с реальными сценами секса

Профессиональные актеры легко изобразят поцелуй перед камерой и даже постельную сцену, однако некоторые режиссеры требуют от звезд заняться перед камерой сексом по-настоящему, для создания реалистичной атмосферы.
ToDay News Ufa11 августа в 06:22
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В России на фоне эпидемии снизилось число новых регистраций ИП

Москва, 13 августа 2020, 04:45 — REGNUM Число регистраций новых индивидуальных предпринимателей (ИП) в России по итогам полугодия 2020 года сократилось на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года, говорится в исследовании компании Seldon, специализирующейся на разработке информационных систем.
REGNUM21:45
24

Двух саратовских чиновниц наказали за неисполнение поручения Путина

Напомним, по поручению президента Владимира Путина, которое прозвучало в послании Федеральному собранию в январе этого года, к 1 сентября все школы страны должны перейти на обеспечение горячим питанием младшеклассников, но 11 августа выяснилось, что к работе по-новому готовы только 58 регионов.
СаратовБизнесКонсалтингвчера в 07:13
22

В США назвали нереальным вступление Украины в НАТО

Эксперты делают вывод, что Соединенными Штатами необходимо прекратить поддерживать вступления Украины в НАТО, поскольку устойчивая ложная надежда на членство препятствует Киеву рассматривать более прагматичные и необходимые задачи.
Известия23:47
22

Белорусские военные выбросили форму и поддержали протестующих

Бывшие военные выкладывают в социальных сетях видео, на которых выбрасывают свою военную форму в качестве протеста в отношении силовиков, которые применяют силу к протестующим в белорусских городах.
Известия23:38
2,8K

РБК: чистый долг России вновь оказался положительным

Чистый государственный долг России вновь превысил ликвидные резервы, достигнув по состоянию на 1 июля 1,55 триллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов.
РИА Новости20:21
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Мария Миногарова, Наталья Бочкарева, Дмитрий Хрусталев и другие звезды на премьере фильма «Агент Ева»

Звездными гостями показа экшен-триллера стали Мария Миногарова, Вероника Федорова, Эвелина Бледанс, Дмитрий Хрусталев с супругой, Ирина Безрукова, Наталья Бочкарева и другие.
Super.ruвчера в 04:58