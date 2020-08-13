Мишустин проинспектировал тепличное хозяйство на Чукотке
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Премьер-министру России Михаилу Мишустину показали тепличный комплекс в Анадыре в ходе визита главы правительства на Чукотку, 13 августа сообщает ТАСС.В источнике
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