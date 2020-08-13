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RuNews24.ru
RuNews24.ru

Мишустин проинспектировал на Чукотке тепличное хозяйство

Мишустин остался доволен тем, что местные бизнесмены Наталья и Павел Макартовы выращивают овощи и зелень.В источнике
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RuNews24.ru

Мишустин проинспектировал на Чукотке тепличное хозяйство

RuNews24.ru23:35
Интерфакс - Россия

Мишустин поддержал идею развития местного производства овощей на Чукотке

Интерфакс - Россия22:22
МИР 24

Мишустин посетил тепличный комплекс в Анадыре и поддержал аграриев

МИР 2422:45
ИА Красная Весна

Мишустин проинспектировал тепличное хозяйство на Чукотке

ИА Красная Весна22:43
ТК Звезда

Мишустин осмотрел тепличный комплекс в Анадыре

ТК Звезда22:34
Российская газета

Мишустин поддержал развитие местного производства овощей на Чукотке

Российская газета23:10
ТАСС

Мишустин выступил за развитие местного производства овощей и зелени на Чукотке

ТАСС21:55

МИД Литвы заявил о поставленном перед Тихановской выборе

В Белоруссии перед Светланой Тихановской, основным соперником действующего президента республики Александра Лукашенко, поставили выбор между ее отъездом из страны и другими «неудобными» последствиями.
РБКвчера в 10:51
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18 миллионов доз вакцины от гриппа подготовят для детей в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова во время совещания с президентом России Владимиром Путиным 11 августа сообщила о том, что для детей изготавливается порядка 18 миллионов доз вакцины от гриппа.
Петербургский дневник11 августа в 06:20
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Путин поручил разобраться с высокими ценами на Камчатке

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с врио губернатора Камчатского края Владимиром Солодовым поручил проанализировать работу монополистов из-за слишком высоких цен в регионе, передает ТАСС.
Газета.Ruвчера в 06:46
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«Чертаново» одержал победу в ФНЛ благодаря голу 15-летнего Пиняева

Гол российского футбольного вундеркинда Сергея Пиняева принес московскому «Чертаново» выездную победу над омским «Иртышом» в рамках третьего тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) 12 августа в Домодедово.
ИА Красная Веснавчера в 11:31