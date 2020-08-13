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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Мишустин проинспектировал тепличное хозяйство на Чукотке

Премьер-министру России Михаилу Мишустину показали тепличный комплекс в Анадыре в ходе визита главы правительства на Чукотку, 13 августа сообщает ТАСС.В источнике
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RuNews24.ru

Мишустин проинспектировал на Чукотке тепличное хозяйство

RuNews24.ru23:35
Интерфакс - Россия

Мишустин поддержал идею развития местного производства овощей на Чукотке

Интерфакс - Россия22:22
МИР 24

Мишустин посетил тепличный комплекс в Анадыре и поддержал аграриев

МИР 2422:45
ИА Красная Весна

Мишустин проинспектировал тепличное хозяйство на Чукотке

ИА Красная Весна22:43
ТК Звезда

Мишустин осмотрел тепличный комплекс в Анадыре

ТК Звезда22:34
Российская газета

Мишустин поддержал развитие местного производства овощей на Чукотке

Российская газета23:10
ТАСС

Мишустин выступил за развитие местного производства овощей и зелени на Чукотке

ТАСС21:55

Белорусские военные выбросили форму и поддержали протестующих

Бывшие военные выкладывают в социальных сетях видео, на которых выбрасывают свою военную форму в качестве протеста в отношении силовиков, которые применяют силу к протестующим в белорусских городах.
Белорусские военные выбросили форму и поддержали протестующих
Известия23:38
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РБК: чистый долг России вновь оказался положительным

Чистый государственный долг России вновь превысил ликвидные резервы, достигнув по состоянию на 1 июля 1,55 триллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов.
РИА Новости20:21
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Лукашенко поставил задачи перед Совбезом Белоруссии на фоне протестов

Глава государства подчеркнул, что на текущий момент основными задачами властей являются защита конституционного строя, обеспечение безопасности граждан и нормального функционирования государственных органов управления.
Военное деловчера в 09:02
1,1K

Помпео заявил о последствиях для России за возможный сговор с талибами

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Москва заплатит «огромную цену», если российская сторона действительно платила боевикам, связанным с движением «Талибан» (запрещено в России), за убийство американских солдат в Афганистане.
Ведомости00:21
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Латвия, Литва и Польша разработали план выхода Белоруссии из кризиса

Литва, Латвия, Эстония и Польша обсудили необходимость "сильного европейского ответа" на жестокость в подавлении протестов в Белоруссии, заявил глава литовского МИД Линас Линкявичюс.
РИА Новостивчера в 13:06
2,7K

Михаил Мишустин начал поездку по регионам ДФО с Чукотки

Премьер-министр Михаил Мишустин в сопровождении членов правительства в четверг, 12 августа, прибыл на Чукотку, где намерен посетить ряд социальных и производственных объектов и провести совещание с главой региона.
Коммерсантъ23:55
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«Чертаново» одержал победу в ФНЛ благодаря голу 15-летнего Пиняева

Гол российского футбольного вундеркинда Сергея Пиняева принес московскому «Чертаново» выездную победу над омским «Иртышом» в рамках третьего тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) 12 августа в Домодедово.
ИА Красная Веснавчера в 11:31