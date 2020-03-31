Во время совещания, посвященного ситуации с распространением коронавируса в России, премьер-министр страны Михаил Мишустин прокомментировал принятый Госдумой проект закона о введении налога на проценты по вкладам и остаткам на счетах, превышающим 1 млн рублей, пишет ТАСС.

Мишустин прокомментировал налог на проценты по вкладам и помощь МСП

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Общество Роспотребнадзор призвал продлить выходные в России Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова призвала продлить нерабочий период в России и на следующей неделе, чтобы снизить степень и скорость распространения коронавируса COVID-19.

Гаджеты IPhone 9 появился на официальном сайте Apple вместе с ценой Сегодня на официальном китайском сайте Apple появилось изображение нового смартфона iPhone 9, который показан задней панелью в двух цветовых вариантах: сером и синем.

Общество У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.

Общество В Минтруде разъяснили условия оплаты труда на нерабочей неделе Напомним, 25 марта в обращении к россиянам президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением заработной платы.

Общество Названы интернет-сервисы для бесплатного доступа россиян "Пять наших крупнейших операторов связи, которые охватывают сегодня 70% домохозяйств, поддержали инициативу в пилотном режиме не отключать тех пользователей, которые по каким-то причинам не могут оплачивать домашний интернет и сохранить им доступ к интернету, ограничив его перечнем социально-значимых сайтов", — сказал Шадаев.

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Общество Мишустина просят автоматически продлить действие водительских прав Москва, 1 апреля 2020, 14:29 — REGNUM Депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») намерен в ходе встречи фракции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным поставить вопрос об автоматическом продлении водительских удостоверений на фоне мер по самоизоляции, передает корреспондент ИА REGNUM 1 апреля.

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Футбол РФС приостановил футбольный сезон до 31 мая Российский футбольный союз (РФС) продлил срок приостановки всех футбольных соревнований внутри страны до 31 мая из-за коронавируса.

Гаджеты Samsung прекращает производство ЖК-дисплеев Во время брифинга дочерняя компания Samsung Electronics представила подробный план того, почему QD-LED имеет значение для того, чтобы удерживать бизнес дисплеев компании впереди.