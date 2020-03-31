Экономика
Капитал страныМишустин прокомментировал налог на проценты по вкладам и помощь МСП
Во время совещания, посвященного ситуации с распространением коронавируса в России, премьер-министр страны Михаил Мишустин прокомментировал принятый Госдумой проект закона о введении налога на проценты по вкладам и остаткам на счетах, превышающим 1 млн рублей, пишет ТАСС.
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Мишустин: новый налог с процентов по вкладам не связан с ситуацией в экономике
Коммерсантъвчера в 07:04
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