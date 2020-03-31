Во время совещания, посвященного ситуации с распространением коронавируса в России, премьер-министр страны Михаил Мишустин прокомментировал принятый Госдумой проект закона о введении налога на проценты по вкладам и остаткам на счетах, превышающим 1 млн рублей, пишет ТАСС.

Мишустин прокомментировал налог на проценты по вкладам и помощь МСП

Политика В НАТО призвали к сотрудничеству с Россией в борьбе с коронавирусом Североатлантический альянс и Россия должны и будут помогать друг другу в борьбе против распространения коронавируса, считает постпред США при НАТО Кэй Бейли Хатчисон, передаёт РИА «Новости» в среду.

Политика Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием Россия и Китай отправили США самолет с медоборудованием в связи с пандемией коронавируса, заявил американский лидер Дональд Трамп.

Общество Генпрокуратура выявила в соцсетях новые фейки о коронавирусе Генеральная прокуратура России выявила в социальных сетях, в том числе Facebook и «ВКонтакте», несколько новых недостоверных сообщений о распространении коронавируса COVID-19 в России.

Игры В War Thunder на 1 апреля добавили космические сражения Разработчики War Thunder на 1 апреля добавили в свою игру режим с космическими боями — в Space Thunder игроки сражаются между собой на орбите Земли за контроль над ближайшими станциями.

Экономика Госдума утвердила введение налога с доходов по вкладам Законопроект о введении налогообложения доходов по вкладам свыше 1 млн рублей одобрен депутатами Государственной Думы в третьем чтении на пленарном заседании во вторник, 31 марта.

Здоровье В России вступают в силу очередные меры борьбы с коронавирусом С 1 апреля в Минкомсвязи и рабочую группу Госсовета РФ по борьбе с коронавирусом должна предоставляться информация о гражданах, у которых выявлен данный диагноз, а также лицах, контактировавших с ними, и гражданах на карантине.

Здоровье Каабак сообщил об увольнении его команды из детского медцентра Детский трансплантолог Михаил Каабак сообщил РБК, что его команду уволили из Центра здоровья детей из-за перепрофилирования больницы для лечения заразившихся коронавирусом.

Гаджеты Смартфон Apple iPhone 9 могут представить уже 15 апреля Поссер сообщил, что была озвучена дата 15 апреля, а 22 апреля он начнет поступать в магазины, но пока это не точные сроки, так как руководство компании может еще скорректировать дату из-за коронавируса.

Экономика Российские туристы получат компенсацию за несостоявшиеся туры Туристы имеют право на полный возврат стоимости уплаченной суммы за туры, что, как отмечает комитет Госдумы по физкультуре, спорту и туризм, создает дополнительную финансовую нагрузку на туроператоров и может привести к затруднению исполнения своих обязательств отдельными участниками рынка выездного туризма.

Армия и оружие Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt Глава Пентагона Марк Эспер не увидел необходимости в настоящее время в эвакуации всего экипажа авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом.

Общество Госдума приняла закон об онлайн-продаже лекарств Депутаты Госдумы одобрили в третьем, окончательном чтении закон, разрешающий продажу через интернет безрецептурных лекарств, за исключением наркотических и психотропных препаратов, а также спиртосодержащих лекарств с объемной долей этилового спирта более 25%.

Политика Мишустин уволил замминистра здравоохранения Костенникова Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Дмитрия Костенникова от должности статс-секретаря — заместителя министра здравоохранения.

Общество Госдума разрешила уголовное наказание за нарушение карантина Если же, вследствие нарушения карантина, умерли двое и более людей, свободы могут лишать на срок до 7 лет.

Экономика Путин подписал закон о защите капиталовложений Президент России Владимир Путин подписал закон по защите и поощрении капиталовложений. Документ опубликован на портале правовой информации.

Единоборства Хабиб может вылететь в США на частном самолете Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов имеет право вылететь в США на частном самолете для того, чтобы провести там поединок с американцем Тони Фергюсоном, передает «Спoрт-Экcпресс».

Общество Министр информатизации РТ рассказал, как оформить SMS-пропуск Министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Айрат Хайруллин рассказал, как оформить пропуски для передвижения в условиях самоизоляции.