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Газета.Ru
Газета.Ru

Мишустин прокомментировал текущую экономическую ситуацию в России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в настоящее время Россия обладает достаточными средствами для реализации национальных целей и проектов, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия-24".В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Мишустин заявил, что российская экономика сохраняет стабильность, несмотря на пандемию

ТАСС05:11
RT на русском

Мишустин рассказал о текущей экономической ситуации в России

RT на русском05:41
Известия

Мишустин рассказал о сохранении стабильного состояния экономики России

Известия05:39
Вести.Ru

Мишустин: доходы, собранные до пандемии, позволяют России чувствовать себя комфортно

Вести.Ru05:39
Газета.Ru

Мишустин прокомментировал текущую экономическую ситуацию в России

Газета.Ru06:11
Говорит Москва

Михаил Мишустин заявил об отсутствии предпосылок для второй волны коронавируса

Говорит Москва05:09
РИА Новости

Мишустин заявил о наличии у России средств для комфортного существования

РИА Новости05:18
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СМИ выступили против штрафов за мат в гиперссылках от Роскомнадзора

Напомним, в мае 2019 года Роскомнадзор составил протокол по ч. 3 ст. 13.21 КоАП (изготовление или распространение продукции средства массовой информации, содержащей нецензурную брань) из-за гиперссылок в трех заметках Тайги.инфо про избиение студента новосибирского колледжа.
Тайга.инфо08:13
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Создание российской вакцины от коронавируса заняло две недели

Создание вакцины от коронавируса заняло две недели, рассказал в интервью изданию «Медуза» замдиректора по научной работе НИЦ центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Денис Логунов.
Ведомости09:35
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