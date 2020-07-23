Мишустин прокомментировал текущую экономическую ситуацию в России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в настоящее время Россия обладает достаточными средствами для реализации национальных целей и проектов, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия-24".