Экономика

RT на русскомRT на русскомМишустин прокомментировал вопрос снижения налогов на труд

Вопросы снижения трудовых налогов в настоящее время рассматриваются, но нужен аккуратный и взвешенный подход, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
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Мишустин: вопрос снижения трудовых налогов рассматривается

Коммерсантъвчера в 06:29

Мишустин рассказал о работе над вопросом снижения налогов на труд

РИА Новостивчера в 05:17

Мишустин прокомментировал вопрос снижения налогов на труд

RT на русскомвчера в 05:42

Мишустин заявил о работе над снижением налогов в России

URA.Ruвчера в 05:29

Мишустин оценил возможность снижения налога на труд

Известиявчера в 06:06

Мишустин: Варианты снижения налогов на труд обсуждаются

Российская газетавчера в 05:09

Мишустин заявил, что снижение трудовых налогов рассматривается

ТАССвчера в 05:02
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Из более 116 тысяч функционирующих медицинских учреждений РФ по состоянию на начало 2019 года в 30,5% отсутствовала водопроводная система, а в 52% не имелось горячей воды: данные приводятся в отчете Счетной палаты о состоянии сферы здравоохранения.
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В Москве подрались болельщики «Спартака» и «Динамо»

В Москве подрались болельщики «Спартака» и «Динамо».
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Сотрудники МВД возбудили уголовное дело в связи с тем, что на масленичных гуляниях в Михайловском районе Приморского края неизвестные показали на уличном экране порноролик.
RT на русском 07:30
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В Челябинской области школьник умер во время урока

"В дневное время в одной из школ города Магнитогорска во время урока скончался 9-летний школьник", - говорится в сообщении.
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Движок id Tech 7, на котором сделан Doom Eternal, сможет выдавать до тысячи кадров в секунду.
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Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
ТАСС 08:00
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Украина не станет праздновать День Победы 9 мая

Украина отказалась отмечать День Победы 9 мая, заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко в интервью телеканалу "Украина 24".
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Митрополит Онуфрий возглавил крупнейшее собрание верующих в Черногории

Глава канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Онуфрий возглавил крупнейшее торжественное собрание верующих Сербской православной церкви (СПЦ) в Подгорице, сообщила митрополия Черногорско-Приморская.
РИА Новости 06:02
Политика

В Совфеде прокомментировали призыв Эрдогана к Путину

Ранее на встрече с законодателями в Стамбуле Эрдоган рассказал, что призвал Путина оставить Турцию наедине с режимом Асада.
Lenta.ru 09:34
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США и движение «Талибан» подписали мирное соглашение

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера движения «Талибан» (запрещено в России), глава катарского политического офиса движения мулла Абдулла Гани Барадар подписали мирное соглашение между США и талибами.
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Зафиксирован самый мощный взрыв во Вселенной

Pravda.Ru вчера в 08:40
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Флуоресценцию признали общим свойством амфибий

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На рейсе Москва — Пекин выявили пассажира с подозрением на коронавирус

Пассажира с подозрением на заражение COVID-19 в субботу выявили на рейсе "Аэрофлота" SU204 Москва — Пекин, у находившихся на борту граждан России симптомов к настоящему моменту не обнаружено, говорится в заявлении на сайте посольства России в Пекине.
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На Украину вернулись задержанные в Азовском море рыбаки

«На Украину вернулись рыбаки, которых недавно задержали россияне в Азовском море», — говорится в сообщении.
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Роспотребнадзор призвал максимально сократить поездки за рубеж

Анна Попова сообщила, что оснований для введения обязательного карантина в отношении россиян, приехавших из Италии, на сегодняшний день не имеется.
ТАСС 00:06
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Состояние доставленных с Diamond Princess в Казань остается прежним

Напомним, что восемь россиян были эвакуированы с лайнера в Республиканскую инфекционную больницу в ночь на 23 февраля.
Коммерсантъ Казань вчера в 08:05
Армия и оружие

Названа защита российских самолетов в Сирии

Михайлов добавил, что в сирийском Идлибе Воздушно-космические силы (ВКС) России используют истребители-бомбардировщики Су-34 и штурмовики Су-25, которые работают ниже, чем Су-24, поскольку бьют по наземным целям и имеют защиту от ПЗРК противника.
Lenta.ru вчера в 05:44
Армия и оружие

В Польше начались крупнейшие учения по переброске войск США в Европу

В Польше начались крупнейшие за последние годы учения DEFENDER 2020, на которых отработают переброску американских войск в Европу, сообщил в Twitter министр национальной безопасности Польши Мариуш Блащак.
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Тимофей Лапшин: «Изначально не понимал позицию Логинова»

Может, какую-то разъяснительную работу стал проводить или лекции читать с позиций своего опыта.
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Лера Кудрявцева: «Надежда Бабкина невзлюбила невестку»

Бабкина не стеснялась говорить о своих мужчинах, о ссорах с родней, жадность которой неприятно удивляет.
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Минздрав скорректировал рекомендации по выявлению коронавируса

В российские поликлиники и больницы поступили свежие рекомендации Минздрава по выявлению коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает в субботу «Интерфакс».
Ридус 09:49
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Эрдоган и Роухани обсудили Сирию

Офис президента Турции сообщил, что Реджеп Тайип Эрдоган провел сегодня телефонные переговоры с президентом Ирана Хасаном Роухани.
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Испанский диетолог Санчес опроверг пользу воды с лимоном натощак

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Первый случай заражения коронавирусом произошёл в Эквадоре

Женщина, которой более 70 лет, находится в критическом состоянии. Она гражданка Эквадора, вернулась домой из Испании 14 февраля.
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Малком выйдет в стартовом составе «Зенита» на матч с «Локомотивом»

Бразильский нападающий Малком выйдет в стартовом составе петербургского "Зенита" в матче 20-го тура чемпионата России против московского "Локомотива", сообщается на сайте Российской премьер-лиги.
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Ким Бодниа сыграет Весемира во втором сезоне «Ведьмака»

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