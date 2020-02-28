Экономика
RT на русскомМишустин прокомментировал вопрос снижения налогов на труд
Вопросы снижения трудовых налогов в настоящее время рассматриваются, но нужен аккуратный и взвешенный подход, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
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Армия и оружие
Десантный корабль «Орск» вошел в Средиземное море
Десантный корабль Черноморского флота (ЧФ) России «Орск» прошел Босфор и вышел в Средиземное море.
Политика
Премьер-министр Украины Гончарук устал и собрался уходить
Источники сообщили, что последнее событие, подтолкнувшее Гончарука к такому решению, была критика деятельности министра юстиции Дениса Малюська.
Здоровье
Счетная палата не нашла водопровода в трети российских больниц
Из более 116 тысяч функционирующих медицинских учреждений РФ по состоянию на начало 2019 года в 30,5% отсутствовала водопроводная система, а в 52% не имелось горячей воды: данные приводятся в отчете Счетной палаты о состоянии сферы здравоохранения.
Происшествия
В Москве подрались болельщики «Спартака» и «Динамо»
В Москве подрались болельщики «Спартака» и «Динамо».
Происшествия
МВД возбудило дело из-за показа порноролика на гуляниях в Приморье
Сотрудники МВД возбудили уголовное дело в связи с тем, что на масленичных гуляниях в Михайловском районе Приморского края неизвестные показали на уличном экране порноролик.
Происшествия
В Челябинской области школьник умер во время урока
"В дневное время в одной из школ города Магнитогорска во время урока скончался 9-летний школьник", - говорится в сообщении.
Игры
DOOM Eternal будет поддерживать до тысячи FPS
Движок id Tech 7, на котором сделан Doom Eternal, сможет выдавать до тысячи кадров в секунду.
Происшествия
Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне
Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
Политика
Украина не станет праздновать День Победы 9 мая
Украина отказалась отмечать День Победы 9 мая, заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко в интервью телеканалу "Украина 24".
Религия
Митрополит Онуфрий возглавил крупнейшее собрание верующих в Черногории
Глава канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Онуфрий возглавил крупнейшее торжественное собрание верующих Сербской православной церкви (СПЦ) в Подгорице, сообщила митрополия Черногорско-Приморская.
Политика
В Совфеде прокомментировали призыв Эрдогана к Путину
Ранее на встрече с законодателями в Стамбуле Эрдоган рассказал, что призвал Путина оставить Турцию наедине с режимом Асада.
Политика
США и движение «Талибан» подписали мирное соглашение
Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера движения «Талибан» (запрещено в России), глава катарского политического офиса движения мулла Абдулла Гани Барадар подписали мирное соглашение между США и талибами.
Космос
Зафиксирован самый мощный взрыв во Вселенной
Наука
Флуоресценцию признали общим свойством амфибий
Происшествия
На рейсе Москва — Пекин выявили пассажира с подозрением на коронавирус
Пассажира с подозрением на заражение COVID-19 в субботу выявили на рейсе "Аэрофлота" SU204 Москва — Пекин, у находившихся на борту граждан России симптомов к настоящему моменту не обнаружено, говорится в заявлении на сайте посольства России в Пекине.
Общество
На Украину вернулись задержанные в Азовском море рыбаки
«На Украину вернулись рыбаки, которых недавно задержали россияне в Азовском море», — говорится в сообщении.
Здоровье
Роспотребнадзор призвал максимально сократить поездки за рубеж
Анна Попова сообщила, что оснований для введения обязательного карантина в отношении россиян, приехавших из Италии, на сегодняшний день не имеется.
Здоровье
Состояние доставленных с Diamond Princess в Казань остается прежним
Напомним, что восемь россиян были эвакуированы с лайнера в Республиканскую инфекционную больницу в ночь на 23 февраля.
Армия и оружие
Названа защита российских самолетов в Сирии
Михайлов добавил, что в сирийском Идлибе Воздушно-космические силы (ВКС) России используют истребители-бомбардировщики Су-34 и штурмовики Су-25, которые работают ниже, чем Су-24, поскольку бьют по наземным целям и имеют защиту от ПЗРК противника.
Армия и оружие
В Польше начались крупнейшие учения по переброске войск США в Европу
В Польше начались крупнейшие за последние годы учения DEFENDER 2020, на которых отработают переброску американских войск в Европу, сообщил в Twitter министр национальной безопасности Польши Мариуш Блащак.
Биатлон
Тимофей Лапшин: «Изначально не понимал позицию Логинова»
Может, какую-то разъяснительную работу стал проводить или лекции читать с позиций своего опыта.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева: «Надежда Бабкина невзлюбила невестку»
Бабкина не стеснялась говорить о своих мужчинах, о ссорах с родней, жадность которой неприятно удивляет.
Здоровье
Минздрав скорректировал рекомендации по выявлению коронавируса
В российские поликлиники и больницы поступили свежие рекомендации Минздрава по выявлению коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает в субботу «Интерфакс».
Политика
Эрдоган и Роухани обсудили Сирию
Офис президента Турции сообщил, что Реджеп Тайип Эрдоган провел сегодня телефонные переговоры с президентом Ирана Хасаном Роухани.
Общество
Первый случай заражения коронавирусом произошёл в Эквадоре
Женщина, которой более 70 лет, находится в критическом состоянии. Она гражданка Эквадора, вернулась домой из Испании 14 февраля.
Футбол
Малком выйдет в стартовом составе «Зенита» на матч с «Локомотивом»
Бразильский нападающий Малком выйдет в стартовом составе петербургского "Зенита" в матче 20-го тура чемпионата России против московского "Локомотива", сообщается на сайте Российской премьер-лиги.
Кино