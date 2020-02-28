Что касается вопросов страховых сборов: без сомнения, вопросы, связанные со снижением налогов на труд, рассматриваются. Здесь надо быть аккуратными и взвешивать ситуацию, потому что, как вы понимаете, любое снижение — это дополнительный трансферт из федерального бюджета Пенсионному фонду.

Вопросы снижения трудовых налогов в настоящее время рассматриваются, но нужен аккуратный и взвешенный подход, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Общество Как с 1 марта изменится жизнь россиян Как сообщает Today News Ufa, с 1 марта вступает в силу разрешение на ввоз на незарегистрированные в России лекарственные препараты, необходимые пациентам по решению врачебной комиссии.

Авто На КамАЗе создали модуль автономного управления автомобилем Новая разработка представляет собой мобильный модуль, который устанавливается на крыше транспортного средства, и позволяет превратить его в автономное беспилотное средство.

Общество Россияне предлагают ликвидировать Пенсионный фонд Автор инициативы, размещенной на сайте РОИ, уверен, что в настоящее время эта структура представляет собой "государство в государстве на шее пенсионеров".

Авто Opel Zafira Life получил новые комплектации в России Минивэн из Германии под названием Opel Zafira Life, который до недавнего времени продавался на российском авторынке исключительно в топовой модификации Cosmo L, приобрел две более приемлемые по цене вариации – Innovation M и Innovation L. На данный момент ценники на автомобиль запрашивают сумму от 2 млн 549 тысяч 900 в короткобазном и 2 млн 599 тысяч 900 в длиннобазном кузове.

Здоровье У госпитализированных в Москве с подозрением на коронавирус заболевание не подтверждено Всего 204 человека госпитализировали в Москве с признаками ОРВИ в инфекционную больницу №1 в Москве за месяц, они находились под наблюдением из-за подозрения на заболевание новым коронавирусом, выписано уже 145 человек, ни у кого эта инфекция не подтвердилась.