Что касается вопросов страховых сборов: без сомнения, вопросы, связанные со снижением налогов на труд, рассматриваются. Здесь надо быть аккуратными и взвешивать ситуацию, потому что, как вы понимаете, любое снижение — это дополнительный трансферт из федерального бюджета Пенсионному фонду.

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