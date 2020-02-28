Экономика
RT на русскомМишустин прокомментировал вопрос снижения налогов на труд
Вопросы снижения трудовых налогов в настоящее время рассматриваются, но нужен аккуратный и взвешенный подход, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
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Что касается вопросов страховых сборов: без сомнения, вопросы, связанные со снижением налогов на труд, рассматриваются. Здесь надо быть аккуратными и взвешивать ситуацию, потому что, как вы понимаете, любое снижение — это дополнительный трансферт из федерального бюджета Пенсионному фонду.
— Михаил Мишустин, российский государственный деятельRT на русском вчера в 05:42
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