Экономика

RT на русскомRT на русскомМишустин прокомментировал вопрос снижения налогов на труд

Вопросы снижения трудовых налогов в настоящее время рассматриваются, но нужен аккуратный и взвешенный подход, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
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Михаил Мишустин
Что касается вопросов страховых сборов: без сомнения, вопросы, связанные со снижением налогов на труд, рассматриваются. Здесь надо быть аккуратными и взвешивать ситуацию, потому что, как вы понимаете, любое снижение — это дополнительный трансферт из федерального бюджета Пенсионному фонду.
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