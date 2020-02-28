Экономика
RT на русскомМишустин прокомментировал вопрос снижения налогов на труд
Вопросы снижения трудовых налогов в настоящее время рассматриваются, но нужен аккуратный и взвешенный подход, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
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Экономика
Названы последствия обвала цен на нефть для России
Обвал цен на нефть привел к тому, что пополнение национальных резервов России резко сократилось.
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В Астраханской области разбился вертолет
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РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
Авто
Под налог на роскошь подпали новые машины
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией
Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
Армия и оружие
Два российских фрегата с ракетами «Калибр» идут в Средиземное море
Два фрегата Черноморского флота (ЧФ) России «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович» с крылатыми ракетами «Калибр» пройдут турецкие проливы Босфор и Дарданеллы и направятся в Средиземное море, сообщил официальный представитель ЧФ Алексей Рулев.
Шоу-бизнес
Сыну Джигана и Самойловой сделали обрезание в Майами
В звездной семье рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой 18 февраля появился четвертый ребенок.
Общество
Канада перестанет платить за охрану принца Гарри и Меган Маркл
Общество
Из Москвы депортируют иностранцев, нарушивших изоляцию по коронавирусу
Из Москвы депортируют 88 иностранцев, нарушивших режим изоляции после прилета из Китая, пишет РБК со ссылкой на заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Общество
Бабушке мальчика, обратившегося к Путину, помогут с опекой
Общество
Особое мнение: Николай Сванидзе
Н. Сванидзе― Ну вы понимаете, что вы задали вопрос риторический.
Общество
Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса
Китайские ученые установили, что новый тип коронавируса COVID-19 поражает в основном легкие человека.
Религия
Участники межправославной встречи в Аммане примут совместное заявление
Участники межправославного совещания в Аммане, посвященного сохранению единства православия, примут совместное заявление по итогам встречи с призывом к миру и согласию, сообщили РИА Новости представители делегаций двух поместных церквей - Русской и Иерусалимской.
Общество
В Росгидромете пообещали аномально теплый март
Происшествия
Смолов остался без многомиллионной компенсации за разбитый BMW
Нападающий испанской «Сельты» и сборной России Федор Смолов лишился компенсации за разбитый в аварии автомобиль BMW M5.
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце написала стихотворение о разводе с Павлом Прилучным
Агата Муцениеце и Павел Прилучный объявили о разводе после 8 лет брака Примечательно, что в 2018 году Прилучный и Муцениеце уже делали перерыв в отношениях.
Политика
В ГБР завершили допрос Порошенко
Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) завершили допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Общество
Подозреваемый в отравлении болгарского бизнесмена, по словам МИДа РФ, никогда не работал в постпредстве при ВТО
Подозреваемый в отравлении болгарского бизнесмена, по словам российского МИДа, никогда не работал в постпредстве страны при ВТО.
Баскетбол
«Химки» разгромили АСВЕЛ в матче Евролиги
Баскетболисты подмосковных "Химок" победили французский АСВЕЛ в домашнем матче 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Технологии
Google просит у США разрешения снова сотрудничать с Huawei
Американская компания Google обратилась к правительству США с просьбой снять запрет на работу с компанией Huawei.
Финансы
Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей
Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Здоровье
ВОЗ повысила оценку глобального риска коронавируса до «очень высокой»
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пересмотрела оценку риска распространения коронавируса COVID-19 с «высокой» до «очень высокой», сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на пресс-конференции в Женеве.
Наука
Диабет у мышей вылечивают стволовые клетки
Происшествия
Зрительницы подрались на концерте Татьяны Булановой в Рязани
Концерт певицы Татьяны Булановой в Рязани омрачила драка поклонниц, сидевших в первых рядах.
Армия и оружие
Турецкие военные обстреляли самолеты ВКС России в Идлибе
Игры
На сайте Rockstar появились футуристические логотипы студии
С утра в интернете активно обсуждают футуристические логотипы Rockstar Games, которые нашли на сайте разработчиков.