Экономика

RT на русскомRT на русскомМишустин прокомментировал вопрос снижения налогов на труд

Вопросы снижения трудовых налогов в настоящее время рассматриваются, но нужен аккуратный и взвешенный подход, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Читать в источнике
Комментировать26

Подробнее о событии

Мишустин: вопрос снижения трудовых налогов рассматривается

Коммерсантъ06:29

Мишустин оценил возможность снижения налога на труд

Известия06:06

Мишустин заявил, что снижение трудовых налогов рассматривается

ТАСС05:02

Мишустин заявил о работе над снижением налогов в России

URA.Ru05:29

Мишустин рассказал о работе над вопросом снижения налогов на труд

РИА Новости05:17

Мишустин: Варианты снижения налогов на труд обсуждаются

Российская газета05:09

Мишустин прокомментировал вопрос снижения налогов на труд

RT на русском05:42
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 13:57, Ашберн
Происшествия

Лионский вокзал в Париже эвакуировали из-за пожара по соседству

РИА Новости 13:19
Экономика

Названы последствия обвала цен на нефть для России

Обвал цен на нефть привел к тому, что пополнение национальных резервов России резко сократилось.
Lenta.ru 04:21
Происшествия

В Астраханской области разбился вертолет

РИА Новости 12:39
Политика

РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
РИА Новости вчера в 05:03
Авто

Под налог на роскошь подпали новые машины

Коммерсантъ 11:01
Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией

Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
REGNUM вчера в 20:58
Армия и оружие

Два российских фрегата с ракетами «Калибр» идут в Средиземное море

Два фрегата Черноморского флота (ЧФ) России «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович» с крылатыми ракетами «Калибр» пройдут турецкие проливы Босфор и Дарданеллы и направятся в Средиземное море, сообщил официальный представитель ЧФ Алексей Рулев.
Коммерсантъ 02:10
Шоу-бизнес

Сыну Джигана и Самойловой сделали обрезание в Майами

В звездной семье рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой 18 февраля появился четвертый ребенок.
NewInform вчера в 13:50
Общество

Канада перестанет платить за охрану принца Гарри и Меган Маркл

ToDay News Ufa 07:53
Общество

Из Москвы депортируют иностранцев, нарушивших изоляцию по коронавирусу

Из Москвы депортируют 88 иностранцев, нарушивших режим изоляции после прилета из Китая, пишет РБК со ссылкой на заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Ведомости 09:52
Общество

Бабушке мальчика, обратившегося к Путину, помогут с опекой

Вести.Ru вчера в 13:43
Общество

Особое мнение: Николай Сванидзе

Н. Сванидзе― Ну вы понимаете, что вы задали вопрос риторический.
Эхо Москвы 12:24
Общество

Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса

Китайские ученые установили, что новый тип коронавируса COVID-19 поражает в основном легкие человека.
Вести.Ru 11:12
Религия

Участники межправославной встречи в Аммане примут совместное заявление

Участники межправославного совещания в Аммане, посвященного сохранению единства православия, примут совместное заявление по итогам встречи с призывом к миру и согласию, сообщили РИА Новости представители делегаций двух поместных церквей - Русской и Иерусалимской.
РИА Новости 26 февраля в 04:21
Общество

В Росгидромете пообещали аномально теплый март

Известия вчера в 22:01
Происшествия

Смолов остался без многомиллионной компенсации за разбитый BMW

Нападающий испанской «Сельты» и сборной России Федор Смолов лишился компенсации за разбитый в аварии автомобиль BMW M5.
Lenta.ru 13:17
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце написала стихотворение о разводе с Павлом Прилучным

Агата Муцениеце и Павел Прилучный объявили о разводе после 8 лет брака Примечательно, что в 2018 году Прилучный и Муцениеце уже делали перерыв в отношениях.
Вокруг ТВ 11:10
Политика

В ГБР завершили допрос Порошенко

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) завершили допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко.
RT на русском 09:55
Общество

Подозреваемый в отравлении болгарского бизнесмена, по словам МИДа РФ, никогда не работал в постпредстве при ВТО

Подозреваемый в отравлении болгарского бизнесмена, по словам российского МИДа, никогда не работал в постпредстве страны при ВТО.
Эхо Москвы 13:00
Баскетбол

«Химки» разгромили АСВЕЛ в матче Евролиги

Баскетболисты подмосковных "Химок" победили французский АСВЕЛ в домашнем матче 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
РИА Новости 13:48
Технологии

Google просит у США разрешения снова сотрудничать с Huawei

Американская компания Google обратилась к правительству США с просьбой снять запрет на работу с компанией Huawei.
Газета DAILY вчера в 05:52
Финансы

Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей

Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Газета.Ru вчера в 01:30
Здоровье

ВОЗ повысила оценку глобального риска коронавируса до «очень высокой»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пересмотрела оценку риска распространения коронавируса COVID-19 с «высокой» до «очень высокой», сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на пресс-конференции в Женеве.
Коммерсантъ 13:02
Экономика

Под Петербургом появится крупный комплекс по выращиванию овощей

78.ru 06:19
Наука

Диабет у мышей вылечивают стволовые клетки

ToDay News Ufa 26 февраля в 02:03
Кино

Появились кадры со съемок «Последней дуэли» Ридли Скотта

Piter.tv 08:31
Происшествия

Зрительницы подрались на концерте Татьяны Булановой в Рязани

Концерт певицы Татьяны Булановой в Рязани омрачила драка поклонниц, сидевших в первых рядах.
Российская газета 12:24
Армия и оружие

Турецкие военные обстреляли самолеты ВКС России в Идлибе

Piter.tv вчера в 07:47
Авто

Renault снизила цены на двигатели и механические трансмиссии

Автостат 02:14
Игры

На сайте Rockstar появились футуристические логотипы студии

С утра в интернете активно обсуждают футуристические логотипы Rockstar Games, которые нашли на сайте разработчиков.
Игромания.ру 08:34
Как работают Яндекс.Новости?
Главное