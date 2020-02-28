Экономика

RT на русскомRT на русскомМишустин прокомментировал вопрос снижения налогов на труд

Вопросы снижения трудовых налогов в настоящее время рассматриваются, но нужен аккуратный и взвешенный подход, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Читать в источнике
Комментировать26
Михаил Мишустин
Что касается вопросов страховых сборов: без сомнения, вопросы, связанные со снижением налогов на труд, рассматриваются. Здесь надо быть аккуратными и взвешивать ситуацию, потому что, как вы понимаете, любое снижение — это дополнительный трансферт из федерального бюджета Пенсионному фонду.
— Михаил Мишустин, российский государственный деятельRT на русском 05:42

Подробнее о событии

Мишустин: вопрос снижения трудовых налогов рассматривается

Коммерсантъ06:29

Мишустин: Варианты снижения налогов на труд обсуждаются

Российская газета05:09

Мишустин прокомментировал вопрос снижения налогов на труд

RT на русском05:42

Мишустин заявил о работе над снижением налогов в России

URA.Ru05:29

Мишустин рассказал о работе над вопросом снижения налогов на труд

РИА Новости05:17

Мишустин оценил возможность снижения налога на труд

Известия06:06

Мишустин заявил, что снижение трудовых налогов рассматривается

ТАСС05:02
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 14:14, Ашберн
Политика

Члены Совфеда от Оренбуржья награждены орденами

Сенаторы удостоены ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Напомним, Елена Афанасьева является сенатором с 2014 года.
REGNUM 05:34
Происшествия

В Астраханской области разбился вертолёт

REGNUM 12:02
Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией

Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
REGNUM вчера в 20:58
Экономика

Пять богатейших россиян потеряли за сутки $6 млрд из-за коронавируса

Состояние пяти самых богатых россиян за день снизилось почти на $6,1 млрд.
Коммерсантъ 11:43
Наука

Употребление молока повышает риск развития рака молочной железы

Употребление молока связано с повышенным риском развития рака молочной железы у женщин, согласно новому исследованию, опубликованному в журнале International Journal of Epidemiology.
МКБ-11 26 февраля в 05:53
Музыка

Принц Гарри и Джон Бон Джови вместе записали песню

Британский принц Гарри и музыкант Джон Бон Джови записали совместную песню.
МИР 24 13:35
Армия и оружие

Украинский вице-адмирал пообещал не дать России захватить Одессу

Замкомандующего ВМС Украины Андрей Тарасов пообещал не дать России высадить десантников в Одессе, при этом, не уточнив, почему он считает, что Россия вообще собирается воевать с Украиной.
Газета.Ru 13:26
Общество

Бабушке мальчика, обратившегося к Путину, помогут с опекой

Как сообщили в московском департаменте труда и соцзащиты, ребенок проживал с бабушкой до последнего времени, но возникли сложности и теперь мальчик в центре содействия семейному воспитанию.
Вести.Ru вчера в 13:43
Происшествия

В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером

Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей.
Известия 10:24
Происшествия

Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой

ТАСС вчера в 02:26
Происшествия

Лионский вокзал в Париже эвакуировали из-за пожара по соседству

РИА Новости 13:19
Биатлон

IBU вернул Норвегии бронзу смешанной эстафеты чемпионата Европы

Аргументы и Факты вчера в 21:54
Происшествия

Российским морякам в Кабо-Верде дали от 10 до 12 лет тюрьмы

Суд в Кабо-Верде приговорил 28 февраля к тюремным срокам от 10 до 12 лет 11 российских моряков, которых признали виновными в контрабанде наркотиков.
Телеканал RTVI 13:27
Наука

Диабет у мышей вылечивают стволовые клетки

ToDay News Ufa 26 февраля в 02:03
Экономика

Силуанов объяснил падение рубля

Министр финансов России Антон Силуанов объяснил, почему происходит ослабление рубля.
RT на русском 13:50
Политика

За нарушения при голосовании по Конституции хотят сажать в тюрьму

Авторы поправок в Уголовный кодекс – глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас – предлагают нарушителей штрафовать либо сажать в тюрьму на срок до четырех лет.
Новый День 08:31
Авто

В список облагаемых налогом на роскошь машин добавили Honda и Mazda

РБК 09:53
Здоровье

ВОЗ повысила оценку глобального риска коронавируса до «очень высокой»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пересмотрела оценку риска распространения коронавируса COVID-19 с «высокой» до «очень высокой», сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на пресс-конференции в Женеве.
Коммерсантъ 13:02
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Вокруг ТВ 06:30
Политика

Почти половина россиян не хочет видеть Путина у власти после 2024 года

Почти половина россиян не хочет, чтобы Владимир Путин после 2024 года оставался у власти.
Политсовет 07:50
Спорт

Футболистка в Иране скончалась от коронавируса

Свободная Пресса 11:16
Хоккей

Определились все пары первого раунда Кубка Гагарина

Определились все пары первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Газета.Ru вчера в 14:35
Происшествия

Британец с лайнера Diamond Princess скончался от коронавируса в Японии

Известия 08:44
Происшествия

В Уфе 15-летний подросток изнасиловал семиклассницу

В Уфе 15-летнего подростка подозревают в изнасиловании ученицы 7 класса.
Горобзор.ру 07:09
Армия и оружие

В Средиземное море вошел большой десантный корабль ВМФ РФ «Орск»

Вслед за двумя российскими фрегатами, оснащенными крылатыми ракетами "Калибр", в пятницу в Средиземное море вошел большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота "Орск", сообщили стамбульские информационные сайты, публикующие фотографии его прохождения через Босфор.
Интерфакс 13:07
Теннис

Джокович победил Монфиса в Дубае и сыграет в финале с Циципасом

Спорт-Экспресс 12:52
Политика

Украинцы с 1 марта смогут попасть в Россию только по загранпаспорту

С 1 марта жители Украины смогут попасть в Россию только с помощью загранпаспорта, сообщило украинское министерство «по вопросам временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц. (минВОТ).
Взгляд.ру 12:15
Происшествия

Пожизненный срок получила россиянка за преступление мужа-иностранца

РЕН ТВ 12:36
Происшествия

ДТП с автобусом в Сыктывкаре привело к жертвам

КомиОнлайн 11:55
Происшествия

В школе Зеленограда умерла ученица

В одной из школ Зеленограда умерла девочка.
Газета.Ru 07:57
Как работают Яндекс.Новости?
Главное