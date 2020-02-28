Экономика
ПрофильМишустин прокомментировал возможность снижения трудовых налогов
Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с руководством Совета Федерации заявил, что вопрос снижения налогов на труд в России рассматривается правительством, но к нему нужно подходить осторожно.
Читать в источнике
Оценить47
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 11:01, Ашберн
Политика
В ЛНР задержали стрингера МИА «Россия сегодня»
Министерство государственной безопасности самопровозглашенной ЛНР задержало внештатного фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Виталия Ромаса.
Политика
Ушла в отставку избранная три дня назад глава администрации Астрахани
Врио главы администрации Астрахани Эльвира Мурахданова, кандидатуру которой одобрили депутаты городской думы 25 февраля, добровольно ушла в отставку и возвращается на должность руководителя правового управления мэрии.
Общество
Из Москвы депортируют иностранцев, нарушивших изоляцию по коронавирусу
Из Москвы депортируют 88 иностранцев, нарушивших режим изоляции после прилета из Китая, пишет РБК со ссылкой на заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Происшествия
Следствие по делу Пола Уилана завершено
Следствие по делу обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана завершено. Об этом сообщила его адвокат Ольга Карлина.
Происшествия
Массовая драка произошла на выступлении Булановой в Рязани
Во время выступления певицы Татьяны Булановой в Рязани произошла массовая драка.
Теннис
Кузнецова уступила Соболенко в полуфинале турнира в Дохе
Армия и оружие
Главы генштабов РФ и США обсудили ситуацию в Сирии
Представители Министерства обороны России проинформировали, что глава ВС РФ Валерий Герасимов и председатель объединенного комитета начальника штабов (КНШ) ВС США Марк Милли провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили эскалацию в Идлибе.
Происшествия
В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером
Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей.
Футбол
Тедеско назвал игрока «Спартака», который удивил его на сборах
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско рассказал, кто из молодых футболистов московского клуба его приятно удивил на сборах.
Общество
Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса
Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали дочь русским именем
Напомним, что дочь Курниковой и Иглесиаса родилась 30 января и стала третьим ребенком пары.
Космос
Ученые зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной
Общество
Воспитанник детдома попросил Путина помочь ему вернуться к родным
Воспитанник московского детского дома, который стал одним из первых посетителей тематического парка развлечений "Остров мечты", попросил президента России Владимира Путина помочь ему вернуться к родным.
Армия и оружие
США временно закрыли крупнейшую зарубежную военную базу
США временно закрыли крупнейшую военную базу за пределами страны — Кэмп-Хамфрис в Южной Корее.
Космос
Началось создание российской многоразовой ракеты
Решено начать работу над созданием летного демонстратора отечественной ракеты-носителя многоразового использования.
Музыка
Александр Панайотов опроверг новость о своем участии в «Евровидении»
Александр Панайотов прокомментировал сообщения в СМИ о том, что он выбран от России на международный песенный конкурс Евровидение-2020.
Армия и оружие
Турция атаковала позиции армии Сирии
Происшествия
В школе Зеленограда умерла ученица
В одной из школ Зеленограда умерла девочка.
Кино
Amazon выпустил первый трейлер сериала Tales from the Loop
Amazon приступил к работе над съемками самого ожидаемого релиза года — футуристического сериала Tales from the Loop.
Происшествия
СК проверит инцидент об осквернении могилы подростка в Челябинске
Глава СК России Александр Бастрыкин дал ряд поручений после публикации в СМИ материалов о том, что в Челябинске злоумышленники осквернили место гибели 17-летнего подростка.
Происшествия
Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой
По версии следствия, мужчина поссорился с супругой и ранил ножом ее и двоих дочерей.
Здоровье
Замглавы минздрава: «Мы никого и ничего закрывать не собираемся»
Члены Общественного совета обсудили планы по реализации нацпроектов и программы модернизации первичного звена здравоохранения.
Общество
Болгария затормозила «Турецкий поток»
Политика
Путин: Россия выплатила долги всех республик СССР
Россия взяла на себя обязательства по выплате долгов всех республик СССР в обмен на право получения активов этих республик.
Религия
РПЦ попросила власти Петербурга передать ей ризницу Спаса на Крови
В пятницу некоторые СМИ сообщили, что митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий попросил власти Петербурга передать в ведение РПЦ сам Спас на Крови.
Общество
В Мексике выявили первый случай заражения коронавирусом
Власти Мексики зафиксировали первый в стране случай заражения новым коронавирусом.
Экономика
Дерипаска назвал «реальную цену» ипотеки
«Реальная цена» ипотечного кредитования в России не превышает 5% при официальной текущей ставке в 9%. Об этом написал российский миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.
Общество
В АТОР назвали ударом ситуацию с турами в Италию из-за коронавируса
Первый вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович прокомментировал возможные убытки российских туроператоров в связи с распространением коронавируса.