Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с руководством Совета Федерации заявил, что вопрос снижения налогов на труд в России рассматривается правительством, но к нему нужно подходить осторожно.

Политика Ушла в отставку избранная три дня назад глава администрации Астрахани Врио главы администрации Астрахани Эльвира Мурахданова, кандидатуру которой одобрили депутаты городской думы 25 февраля, добровольно ушла в отставку и возвращается на должность руководителя правового управления мэрии.

Общество Из Москвы депортируют иностранцев, нарушивших изоляцию по коронавирусу Из Москвы депортируют 88 иностранцев, нарушивших режим изоляции после прилета из Китая, пишет РБК со ссылкой на заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Происшествия Следствие по делу Пола Уилана завершено Следствие по делу обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана завершено. Об этом сообщила его адвокат Ольга Карлина.

Армия и оружие Главы генштабов РФ и США обсудили ситуацию в Сирии Представители Министерства обороны России проинформировали, что глава ВС РФ Валерий Герасимов и председатель объединенного комитета начальника штабов (КНШ) ВС США Марк Милли провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили эскалацию в Идлибе.

Общество Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.

Общество Воспитанник детдома попросил Путина помочь ему вернуться к родным Воспитанник московского детского дома, который стал одним из первых посетителей тематического парка развлечений "Остров мечты", попросил президента России Владимира Путина помочь ему вернуться к родным.

Происшествия СК проверит инцидент об осквернении могилы подростка в Челябинске Глава СК России Александр Бастрыкин дал ряд поручений после публикации в СМИ материалов о том, что в Челябинске злоумышленники осквернили место гибели 17-летнего подростка.

Политика Путин: Россия выплатила долги всех республик СССР Россия взяла на себя обязательства по выплате долгов всех республик СССР в обмен на право получения активов этих республик.