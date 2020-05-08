Коронавирус

Вести ФМВести ФММишустин отметил важность мер поддержки ветеранов

Премьер отметил, что меры поддержки ветеранов должны быть продолжены и после 9 Мая. В его преддверии Мишустин поздравил всех ветеранов с юбилеем Победы и пожелал им крепкого здоровья.
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Михаил Мишустин
Речь идет о ремонте квартир и домов ветеранов, а также обеспечении жильем нуждающихся. О медицинской помощи, лекарствах для них и организации долговременного ухода. Особенно в ситуации с коронавирусом надо уделять им самое пристальное внимание.
— Михаил Мишустин, российский государственный деятельФонтанка.Ру 06:32

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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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