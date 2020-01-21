Это демография, это поддержка семей с детьми, это, в конце концов, рост доходов людей, забота о тех, кому нужна помощь государства, качественное здравоохранение, образование.

Политика В России сформировано новое правительство Главой аппарата правительства в должности вице-премьера стал Дмитрий Григоренко — бывший заместитель Мишустина в ФНС.

Происшествия Боец MMA Александр Емельяненко задержан за пьяное хулиганство в Анапе Анапский городской суд арестовал на семь суток бойца смешанных единоборств (MMA) Александра Емельяненко, который в нетрезвом виде буянил на базе отдыха «Спорт» в пригороде Анапы, сообщил источник в правоохранительных органах.

Политика Слушания по импичменту Трампа начались в Сенате США Сенат пересек одну из самых печальных черт в системе власти, начав третий процесс импичмента президенту в американской истории.

Футбол «Химки» могут стать коммерческим предприятием По словам члена наблюдательного совета подмосковной команды, в случае благоприятного исхода переговоров «Химки» станут коммерческим предприятием.

Общество Глава Amazon вновь возглавил список богатейших людей мира Основатель интернет-компании Amazon.com Джефф Безос вновь занял первое место в списке самых богатых людей мира после того, как в пятницу был «свергнут» генеральным директором французской группы компаний LVMH (Moet Hennessy — Louis Vuitton) Бернаром Арно.

Здоровье В России зарегистрирован низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ Сообщается, что с 13 по 19 января, в общем, по всей стране также фиксируется низкий уровень заболеваемости в соотношении с недельными эпидпорогами.

Политика Правительство России усилили контролерами В минувшую пятницу глава фракции "Единой России" Сергей Неверов заявил, что у единороссов есть нарекания к социальному блоку, а точнее: к Минздраву, Минкультуры, Минтруда и Минпросвещения.

Общество Дерипаска похвалил реформы Трампа и раскритиковал российский ЦБ Бизнесмен Олег Дерипаска, послушав выступление президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который стартовал во вторник, 21 января, заявил о превосходстве его экономической и социальной политики над действиями российского Центробанка.

Экономика ЦБ прогнозирует рост рефинансирования ипотеки Наблюдающееся снижение ставок по ипотеке приведет к росту доли рефинансирования заемщиками привлеченных ранее кредитов, в связи с этим банкам рекомендуется проводить отдельную оценку этого продукта на предмет процентного риска, говорится в докладе Банка России.

Общество Власти Испании объявили чрезвычайную климатическую ситуацию Власти Испании одобрили во вторник соглашение об утверждении декларации о чрезвычайной климатической ситуации в стране.

Общество Адвокаты Винника подали жалобу на Грецию в ООН Защита россиянина Александра Винника, содержащегося в тюрьме Греции, подала жалобу в ООН в связи с нарушениями его прав и пытками.

Технологии Amazon разрабатывает систему оплаты по скану ладони Американская корпорация Amazon разрабатывает терминалы, которые позволят расплачиваться в магазинах с помощью скана ладони, пишет The Wall Street Journal.

Общество Cуд запретил в России приложение магазина iHerb Ульяновский областной суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал американский интернет-магазин iHerb удалить мобильное приложение для российских пользователей, говорится на сайте Засвияжской районной прокуратуры. iHerb должен удалить приложение из каталогов Google (AndroidOS) и Apple (iOS).

Футбол Агуэро принес «Манчестер Сити» победу над «Шеффилд Юнайтед» Чемпион Англии "Манчестер Сити" одержал нелегкую победу над новичком элиты "Шеффилд Юнайтед" 1:0. "Сити", в стартовом составе которого не оказалось Серхио Агуэро, столкнулся с серьезным сопротивлением со стороны "клинков".