Политика
Московский КомсомолецМишустин провел первое заседание нового правительства
Премьер-министр Михаил Мишустин вечером 21 января провел первое заседание правительства в новом составе.
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Это демография, это поддержка семей с детьми, это, в конце концов, рост доходов людей, забота о тех, кому нужна помощь государства, качественное здравоохранение, образование.
— Михаил Мишустин, российский экономистРБК 14:09
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Политика
В России сформировано новое правительство
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Внешний долг России по состоянию на 1 января 2020 года составил $481,5 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
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Дерипаска похвалил реформы Трампа и раскритиковал российский ЦБ
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Космос
Ученые хотят создать базу на Фобосе для управления роботами на Марсе
Экономика
ЦБ прогнозирует рост рефинансирования ипотеки
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Футбол
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Политика
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Авто
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