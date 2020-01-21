Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецМишустин провел первое заседание нового правительства

Премьер-министр Михаил Мишустин вечером 21 января провел первое заседание правительства в новом составе.
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Михаил Мишустин
Это демография, это поддержка семей с детьми, это, в конце концов, рост доходов людей, забота о тех, кому нужна помощь государства, качественное здравоохранение, образование.
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Ну вот и назван состав нового Правительства.

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