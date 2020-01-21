Политика
Московский КомсомолецМишустин провел первое заседание нового правительства
Премьер-министр Михаил Мишустин вечером 21 января провел первое заседание правительства в новом составе.
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Это демография, это поддержка семей с детьми, это, в конце концов, рост доходов людей, забота о тех, кому нужна помощь государства, качественное здравоохранение, образование.
— Михаил Мишустин, российский экономистРБК вчера в 14:09
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Политика
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Экономика
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Согласно имеющейся информации, видеокарты нового поколения во втором случае получат 48 высокопроизводительных вычислительных блоков, 3,072 тыс. ядер CUDA и шину памяти разрядностью до 256 бит, в том числе 8 или 16 ГБ видеопамяти GDDR6.
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Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Общество
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Общество
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Политика
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Политика
Новое правительство России в одной картинке
Премьер-министр Михаил Мишустин накануне вечером на встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле назвал новый состав правительства России.
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Политика
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Как отмечается, поводом для такого заявления стали фотографии, которые были сделаны без разрешения во время прогулки Маркл с сыном в общественном парке Ванкувера.
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