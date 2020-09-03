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BFM.ru
BFM.ru

В Минске начались переговоры Мишустина и Лукашенко

В Минске начались переговоры Михаила Мишустина и Александра Лукашенко. Президент Белоруссии встретил российского премьера у Дворца Независимости. Перед началом переговоров они сделали совместное фото.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Переговоры премьеров России и Белоруссии в Минске продлились около двух часов

ТАСС09:50
RT на русском

Мишустин прибыл в Минск

RT на русском05:05
Московский Комсомолец

Мишустин встретился с Лукашенко

Московский Комсомолец05:51
РИА Новости

Мишустин прибыл в Минск

РИА Новости05:14
Газета.Ru

Лукашенко начал встречу с Мишустиным в Минске

Газета.Ru05:56
Коммерсантъ

Лукашенко и Мишустин встретились в Минске

Коммерсантъ05:51
Эхо Москвы

В Минске проходит встреча между Александром Лукашенко и Михаилом Мишустиным

Эхо Москвы07:08
КП - Беларусь

Премьер-министр России Михаил Мишустин 3 сентября проведет переговоры с Лукашенко тет-а-тет

КП - Беларусьвчера в 12:34

Оргкомитет Евро-2020 в Петербурге извинился за жест Смолова на афише

Оргкомитет Евро-2020 в Санкт-Петербурге извинился за публикацию афиши, где Федор Смолов демонстрирует жест, который может быть воспринят как символ албанского орла, связанный с печальными событиями в Косово.
Аргументы и Факты10:13

В США заявили о вскрытых Россией «немыслимых ошибках» НАТО

В своем материале Роган проанализировал два таких инцидента, произошедших 28 августа над Черным и Балтийским морями, когда российские истребители Су-27 перехватили американские бомбардировщики В-52 около российской границы.
Lenta.ru01:36
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Госдеп: США выйдут из ВОЗ в июле 2021 года

Вашингтон, 3 сентября 2020, 16:37 — REGNUM США покинут Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в июле 2021 года, заявила 3 сентября журналистам официальный представитель американского госдепа Морган Ортагус.
REGNUM09:37
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В Новосибирске в центре реабилитации насильно удерживали 40 человек

Центр реабилитации алкоголиков и наркоманов, где насильно удерживали 40 человек, закрыли правоохранители в Новосибирске, арестованы директор и два сотрудника, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по Новосибирской области.
РИА Новости07:38
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Спрос на иностранную наличную валюту вырос на 52% в июне

«В июне 2020 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) по сравнению с маем вырос на 52% и составил $3,9 млрд»,— говорится в материале.
Коммерсантъ09:18
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