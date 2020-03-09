Экономика
Inc-news.ruМихаил Мишустин провел совещание по экономическим вопросам
Поднимались вопросы стабильности российской экономики. Премьер-министр России Михаил Мишустин провел совещание, в ходе которого обсуждалась тема стабильности российской экономики.
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Энергетика
Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков
Президент США Дональд Трамп в понедельник оптимистично прокомментировал рекордное падение мировых цен на нефть и последовавшее за этим резкое снижение фондовых индексов.
Наука
В Таиланде роботы ухаживают за больными коронавирусом пациентами
В Таиланде новые «умные» роботы, поддерживающие технологию 5G, ухаживают за больными коронавирусом пациентами.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о пережитом стрессе из-за мамы
Дочь Анастасии Заворотнюк обратилась к подписчикам со страниц своего блога в Инстаграм.
Футбол
Федун — о матче с «Краснодаром»: жду победы «Спартака»
Президент московского «Спартака» Леонид Федун поделился ожиданиями от домашнего матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».
Общество
Три новых случая заражения коронавирусом зафиксированы в России
В России зарегистрированы три новых случая инфицирования новым типом коронавируса, сообщает оперативный штаб по предупреждению и борьбе с коронавирусной инфекцией.
Общество
Все страны Евросоюза заражены коронавирусом
Первые случаи заболевания новым типом коронавируса COVID-2019 зафиксированы на Кипре. Об этом сообщает агентство новостей CNA.
Финансы
Центробанк отреагировал на падение курса рубля
Ранее стало известно, что курсы доллара и евро установили максимумы с 2016 года из-за падения стоимости нефти на 31%.
Хоккей
«Салават Юлаев» взял верх над «Авангардом» в пятом матче серии плей-офф КХЛ
Авто
Что чаще ломается в Renault Logan Stepway после 15 000 км
Названы поломки, актуальные для Renault Logan Stepway, которые проявляются уже после 15 тысяч километров пробега.
Общество
ВОЗ заявила о реальной угрозе пандемии коронавируса
Угроза пандемии нового коронавируса становится реальной с ростом количества зараженных стран, заявил на брифинге в понедельник генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
Экономика
Биржи Европы закрыли торги падением на 7-8%
Основные европейские фондовые индексы в понедельник завершили торги снижением на 7-8%, свидетельствуют данные торгов.
Авто
Дилеры раскрыли стоимость Geely Coolray
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отменила празднование 8 марта из-за болезни
Российская певица Алла Пугачева рассказала, что 8 марта – особенный праздник и призвала россиян "дарить радость".
Армия и оружие
«Буки» в Сирии сбили 20 беспилотников Турции
Сирийские системы провтивовоздушной обороны (ПВО) сбили 20 турецких беспилотников. Об этом в Twitter сообщил военный обозреватель Syrian MC.
Общество
Симоньян: У российской экономики есть запас прочности
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о том, что происходит в российской экономике Утро моего телефона началось с того, что сразу три очень влиятельных и известных в стране управленца, один из которых финансист, прислали текст о том, как бороться с коронавирусом.
Энергетика
Цены на нефть отыграли треть обвала
Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник днем замедлили темпы падения, отыграв треть утреннего обвала в 30%.
Политика
Суд в Нидерландах начал рассматривать дело о крушении рейса МН17
Обновлено в 15:48 Суд в Нидерландах 9 марта начал рассматривать дело о крушении Boeing в Донбассе.
Происшествия
На Украине в результате ДТП погибли четыре человека
9 марта на трассе Житомир-Черновцы произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, в результате которого трое человек погибли на месте, четвертый пострадавший — младенец, скончался в больнице.
Общество
Синоптик рассказал, каким будет лето в 2020 году в России
Температурный коридор составит +21-26°C, +22-27°C. Тишковец добавил, что в этом году будет нормальная летняя погода, ожидаются также ливни, грозы и град.
Энергетика
Олег Шеин: «Нефть -31 доллар за баррель. Политические дельцы доигрались»
Итог: за три дня стоимость барреля рухнула с 50 до 31 доллара.
Биатлон
Логинов объяснил возможный пропуск этапа Кубка мира в Осло
Скандалы вокруг российского биатлониста Александра Логинова не являются причиной, по которой он может отказаться от участия в заключительном этапе Кубка мира в норвежском Хольменколлене, о чем ранее говорил главный тренер национальной команды Анатолий Хованцев.
Энергетика
В «Роснефти» назвали бессмысленной сделку ОПЕК+ для России
Сделка ОПЕК+ по снижению нефтедобычи «просто лишена смысла» для России, так как выбывающие при ее продлении объемы нефти замещались американской сланцевой нефтью.
Футбол
ЦСКА уступил «Ростову» в матче РПЛ
Столичный ЦСКА уступил "Ростову" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра завершилась со счетом 3:2.
Футбол
«Краснодар»: «Эта победа для вас, «быки»!»
«Быки» победили со счетом 1:0 на выезде.
Политика
Путин о Великой Отечественной войне: «Можем повторить»
«Если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим», — сказал, отвечая на вопросы о Великой Отечественной войне, президент России Владимир Путин в интервью, анонс которого 9 марта опубликовало ТАСС.
Общество
Эксперт назвал сроки окончания эпидемии нового коронавируса
Эпидемия COVID-19 (заболевания, вызванного коронавирусом нового типа) сохранится в странах мира по меньшей мере до июня этого года.
Шоу-бизнес
Элвин Грей отреагировал на совет Салавата Фатхетдинова «включить мозги»
Ранее в интервью изданию «Реальное время» Фатхетдинов посоветовал Юльякшину, «чтобы он включил мозги, научился уважать и делать соответствующие оценки».