Поднимались вопросы стабильности российской экономики. Премьер-министр России Михаил Мишустин провел совещание, в ходе которого обсуждалась тема стабильности российской экономики.

Энергетика Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков Президент США Дональд Трамп в понедельник оптимистично прокомментировал рекордное падение мировых цен на нефть и последовавшее за этим резкое снижение фондовых индексов.

Общество Три новых случая заражения коронавирусом зафиксированы в России В России зарегистрированы три новых случая инфицирования новым типом коронавируса, сообщает оперативный штаб по предупреждению и борьбе с коронавирусной инфекцией.

Общество Все страны Евросоюза заражены коронавирусом Первые случаи заболевания новым типом коронавируса COVID-2019 зафиксированы на Кипре. Об этом сообщает агентство новостей CNA.

Финансы Центробанк отреагировал на падение курса рубля Ранее стало известно, что курсы доллара и евро установили максимумы с 2016 года из-за падения стоимости нефти на 31%.

Общество ВОЗ заявила о реальной угрозе пандемии коронавируса Угроза пандемии нового коронавируса становится реальной с ростом количества зараженных стран, заявил на брифинге в понедельник генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Общество Симоньян: У российской экономики есть запас прочности Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о том, что происходит в российской экономике Утро моего телефона началось с того, что сразу три очень влиятельных и известных в стране управленца, один из которых финансист, прислали текст о том, как бороться с коронавирусом.

Энергетика Цены на нефть отыграли треть обвала Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник днем замедлили темпы падения, отыграв треть утреннего обвала в 30%.

Происшествия На Украине в результате ДТП погибли четыре человека 9 марта на трассе Житомир-Черновцы произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, в результате которого трое человек погибли на месте, четвертый пострадавший — младенец, скончался в больнице.

Биатлон Логинов объяснил возможный пропуск этапа Кубка мира в Осло Скандалы вокруг российского биатлониста Александра Логинова не являются причиной, по которой он может отказаться от участия в заключительном этапе Кубка мира в норвежском Хольменколлене, о чем ранее говорил главный тренер национальной команды Анатолий Хованцев.

Политика Путин о Великой Отечественной войне: «Можем повторить» «Если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим», — сказал, отвечая на вопросы о Великой Отечественной войне, президент России Владимир Путин в интервью, анонс которого 9 марта опубликовало ТАСС.