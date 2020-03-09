Экономика

Inc-news.ruInc-news.ruМихаил Мишустин провел совещание по экономическим вопросам

Поднимались вопросы стабильности российской экономики. Премьер-министр России Михаил Мишустин провел совещание, в ходе которого обсуждалась тема стабильности российской экономики.
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