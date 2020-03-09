Экономика

Вести.RuВести.RuМишустин провел совещание по экономическим вопросам

Российский премьер Михаил Мишустин провел совещание на тему стабильности российской экономики.
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Александр Новак
Российская нефтяная отрасль обладает качественной ресурсной базой и достаточным запасом финансовой прочности, чтобы оставаться конкурентоспособной при любом прогнозируемом уровне цен, а также сохранять свою долю на рынке.
— Александр Новак, российский политикМосква 24 11:47
с чего всё началось
"Сценарий выхода из соглашения по ограничению добычи прорабатывался, и текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза", - сказано в сообщении
 камбина со ссылкой на слова Новака.
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