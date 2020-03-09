с чего всё началось

Российская нефтяная отрасль обладает качественной ресурсной базой и достаточным запасом финансовой прочности, чтобы оставаться конкурентоспособной при любом прогнозируемом уровне цен, а также сохранять свою долю на рынке.

Шоу-бизнес Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.

Политика В Гааге начались судебные слушания по делу MH17 Сегодня, 9 марта, в Гааге начинаются судебные слушания по делу о крушении летом 2014 года в Донбассе пассажирского Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», который выполнял рейс MH17.

Происшествия В Петербурге три автомобиля протаранили маршрутку Изначально маршрутка столкнулась с автомобилем Toyota. Далее автобус потерял управление и машину поочередно протаранили три легковушки.

Общество Симоньян: У российской экономики есть запас прочности Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о том, что происходит в российской экономике Утро моего телефона началось с того, что сразу три очень влиятельных и известных в стране управленца, один из которых финансист, прислали текст о том, как бороться с коронавирусом.

Экономика Американские биржи открылись падением на 7% Основные фондовые индексы США 9 марта открылись падением на 7% на фоне обрушения цен на нефть и обвала котировок в ряде других стран.

Общество ВОЗ заявила о реальной угрозе пандемии коронавируса Угроза пандемии нового коронавируса становится реальной с ростом количества зараженных стран, заявил на брифинге в понедельник генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Политика Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины 2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.