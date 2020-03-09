Экономика
REGNUMМишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Киргизии
Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин и глава правительства Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов. Об этом сообщила в понедельник, 9 марта, пресс-служба киргизского правительства.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 11:27, Ашберн
Политика
Суд в Нидерландах начал рассматривать дело о крушении рейса МН17
Обновлено в 15:48 Суд в Нидерландах 9 марта начал рассматривать дело о крушении Boeing в Донбассе.
Футбол
Ари вывел «Краснодар» вперед в игре против «Спартака»
На 71-й минуте бразильский нападающий гостей Ари открыл счет в матче, реализовав пенальти, назначенный за фол Ильи Кутепова на Маркусе Берге.
Экономика
Трамп назвал причину падения нефтяных котировок
Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию на мировом нефтяном рынке. Публикация была размещена на его странице в Twitter.
Общество
В ОАЭ выявили коронавирус у россиянина
Сообщается, что в ОАЭ диагностированы 14 новых случаев заражения коронавирусом, один из которых у россиянина.
Энергетика
Goldman Sachs допустил снижение цены на нефть до $20 за баррель
Цена на нефть марки Brent может обвалиться до $20 за баррель, сообщает Bloomberg со ссылкой на прогноз аналитиков американского инвестбанка Goldman Sachs.
Общество
В ФНС назвали самые популярные виды деятельности самозанятых
Самой популярной услугой, которую оказывают самозанятые россияне, стала перевозка пассажиров, пишет RT со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы.
Гаджеты
Xiaomi Mi Watch 2 выглядят гораздо интереснее оригинальной модели
В ноябре прошлого года компания Xiaomi представила свои первые умные часы Xiaomi Mi Watch, а теперь появилась первая информация о модели Xiaomi Mi Watch 2. Источники утверждают, что часы Xiaomi Mi Watch 2 будут выполнены в новом дизайнерском ключе.
Политика
Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы
Энергетика
«Что хорошо для Сечина — хорошо для Кремля, а народ утрется». Зачем глава Роснефти обвалил рубль и при чем тут Рейган
Между прочим, катастрофическое падение рубля стало первым событием в жизни нового правительства.
Футбол
Дзюба сыграет за «Зенит» в матче против «Уфы»
Экономика
Минфин России прокомментировал падение цен на нефть
Минфин России прокомментировал падение стоимости нефти, отметив, что цены на марку Urals упали ниже базового уровня, установленного бюджетным правилом.
Происшествия
В Шереметьеве самолёт готовится к экстренной посадке
Здоровье
Трое заболевших коронавирусом лечатся в стационарах Москвы
В Москве подтверждены три новых случая инфицирования коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
Общество
Вступил в силу новый формат полисов ОСАГО и КАСКО
В Российской Федерации с сегодняшнего дня, 8 марта, вступил в силу новый формат полисов обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
Здоровье
Врач Тесманн предупредил о четырех опасных сигналах кожи
Немецкий врач Йенс Тесманн перечислил четыре изменения на коже, которые могут указывать на развитие серьезных заболеваний внутренних органов.
Экономика
Киселев прокомментировал ситуацию с падением рубля и ценами на нефть
Паниковать в связи с нынешним падением цен на нефть и спекулятивной лихорадкой на валютном рынке не надо, от нынешней ситуации стратегически Россия может выиграть благодаря хладнокровию и расчету руководства страны, написал журналист Дмитрий Киселев в открытом им в понедельник Telegram-канале.
Экономика
Ведущие европейские биржи упали после снижения цен на нефть
Ведущие европейские индексы упали после того, как рухнули цены на нефть.
Шоу-бизнес
«Уральские пельмени» высмеяли уход звезды телешоу
Участник юмористического телешоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников высмеял уход звезды проекта Юлии Михалковой.
Политика
Кива: восстановление отношений с РФ могло бы оживить экономику Украины
Восстановление отношений Украины с Россией могло бы реанимировать украинскую экономику.
Энергетика
МЭА ожидает падения спроса на нефть впервые за 11 лет
Международное энергетическое агентство (МЭА) по итогам 2020 года ожидает снижение спроса на нефть на 90 тыс. баррелей в сутки в базовом сценарии и на 730 тыс. в пессимистичном.
Политика
Следствие по делу MH17 обсуждало возможность нарушения суверенитета РФ
Группа международных следователей, занимающаяся делом разбившегося на Украине малайзийского Boeing, всерьез обсуждала возможность нарушения суверенитета РФ при поиске свидетелей.
Армия и оружие
Sina: Россия придумала, как обезвредить турецкие F-16 в Идлибе
Эксперты китайского издания «Sina» рассмотрели недавний инцидент с Су-22 на территории Сирии и пришли к выводу что российская сторона смогла придумать, как «избавиться» от F-16 Турции в Идлибе.
Кино
Вышел финальный трейлер «Чёрной вдовы»
Кинокомпания Marvel выпустила финальный трейлер предстоящего супергеройского фильма "Черная Вдова".
Политика
Кадыров прокомментировал слежку США за ним на Ближнем Востоке
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его не волнует переписка американских конгрессменов и сотрудников Госдепартамента США о его делах на Ближнем Востоке.
Экономика
Белоруссия планирует договориться с РФ по нефти
Белорусский премьер-министр Сергей Румас заявил, что Минск может договориться с Москвой по поставкам сырья, так как снизились мировые цены на нефть.
Футбол
ПСЖ и «Боруссия» в Лиге чемпионов сыграют без зрителей
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между ПСЖ и «Боруссией» 11 марта в Париже пройдет без зрителей, сообщает DailyMail.
Финансы
Покупку валюты сразу после обвала рубля назвали невыгодной
Приобретение валюты в выходной день 9 марта 2020 года — сразу после обвала нефтяных котировок почти на 30% и роста курса доллара до 75 рублей — может оказаться ошибкой.
Общество
США и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2019 года
США и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2015-2019 годов.
Общество
В Италии закрыли 14 провинций из-за коронавируса
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ, по которому закрываются въезд, выезд и передвижение внутри территории Ломбардии и 14 провинций из-за распространения коронавируса.