Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин и глава правительства Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов. Об этом сообщила в понедельник, 9 марта, пресс-служба киргизского правительства.

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