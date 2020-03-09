с чего всё началось

Шоу-бизнес Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.

Политика Байден лидирует по итогам опросов в Мичигане, Миссури и Миссисипи Экс-вице-президент США Джозеф Байден, добивающийся выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии, опережает своего соперника сенатора Берни Сандерса по итогам опросов, проводившихся в штатах Мичиган, Миссури и Миссисипи.

Здоровье Немецкий врач предупредил о четырех опасных сигналах кожи Медики из Германии смогли выявить четыре опасных сигнала на коже, которые зачастую говорят о проблемах с кишечником и печенью.

Космос Ученые запатентовали систему энергоснабжения Земли из космоса В 2018 году первый заместитель гендиректора холдинга "Швабе" Сергей Попов в интервью РИА Новости рассказал, что российские ученые разрабатывают орбитальный лазер с зеркалом-ретранслятором, который будет способен передавать энергию Солнца в те части Земли, где невозможно или крайне затруднительно построить электростанции, в том числе в Арктику.

Армия и оружие В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3 Госдепартамент США назвал российские вооружения, которые хочет включить в продление Договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), завершающего свое действие в начале 2021 года.

Общество Три новых случая заражения коронавирусом зафиксировано в России В России за последние сутки зафиксировано три новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, число заболевших выросло до 20.

Общество Российские туроператоры просят Минтранс о полном возврате стоимости авиабилетов в Италию Российские туроператоры обратились в Минтранс РФ с просьбой оказать содействие в возврате средств от авиакомпаний за билеты в рамках отмененных туров в Италию или разрешить перенос даты вылета по невозвратным билетам.

Финансы После рекордного падения цена на нефть во вторник стала расти Bloomberg в свою очередь напоминает, что накануне котировки резко упали, более чем на 10 долларов, отреагировав на выход России из сделки с ОПЕК+, которая предусматривала значительное сокращение добычи.

Здоровье Коронавирус в Китае: с начала вспышки заразились 80 735 человек К утру понедельника, 9 марта, общее число заразившихся коронавирусом COVID-19 в материковом Китае с начала вспышки возросло до 80 735, но эпидемия в Поднебесной идет на спад: за минувшие сутки медики зафиксировали всего 40 новых случаев заражения по всей стране.

Общество Си Цзиньпин прибыл в Ухань с инспекцией Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в город Ухань, где он проведет инспекцию. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Экономика Названы самые экономически здоровые регионы России По данным рейтингового агентства "Эксперт РА" и фонда "Росконгресс", самыми экономически здоровыми регионами России стали Москва, Сахалинская, Московская и Тюменская области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа, Санкт-Петербург и Республика Татарстан.