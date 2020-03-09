Экономика
Вести.RuМишустин провел совещание по экономическим вопросам
Российский премьер Михаил Мишустин провел совещание на тему стабильности российской экономики.
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с чего всё началось
"Сценарий выхода из соглашения по ограничению добычи прорабатывался, и текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза", - сказано в сообщении камбина со ссылкой на слова Новака.ТАССвчера в 11:37
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Экономика
Доллар подорожал до 72 рублей из-за падения стоимости нефти
Крупнейшие потребители нефти, начиная с Китая, сократили закупки. 7 марта Банк России снизил ставку рубля – до 67,51 рублей за доллар.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой
Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Общество
СМИ сообщили об усложненной схеме воровства с банковских карт
В интернете появилась новая система кражи денег с банковских карт.
Финансы
На какие товары вырастут цены из-за обвала рубля
Падение рубля может повлиять на стоимость товаров в России, считают эксперты.
Политика
Байден лидирует по итогам опросов в Мичигане, Миссури и Миссисипи
Экс-вице-президент США Джозеф Байден, добивающийся выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии, опережает своего соперника сенатора Берни Сандерса по итогам опросов, проводившихся в штатах Мичиган, Миссури и Миссисипи.
Общество
В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО
Новый формат полиса ОСАГО в воскресенье вступил в силу в России.
Здоровье
Немецкий врач предупредил о четырех опасных сигналах кожи
Медики из Германии смогли выявить четыре опасных сигнала на коже, которые зачастую говорят о проблемах с кишечником и печенью.
Экономика
Мосбиржа приготовилась к обвалу на российских торгах
Московская биржа приготовилась к обвалу на российских торгах из-за ситуации на мировых фондовых рынках.
Космос
Ученые запатентовали систему энергоснабжения Земли из космоса
В 2018 году первый заместитель гендиректора холдинга "Швабе" Сергей Попов в интервью РИА Новости рассказал, что российские ученые разрабатывают орбитальный лазер с зеркалом-ретранслятором, который будет способен передавать энергию Солнца в те части Земли, где невозможно или крайне затруднительно построить электростанции, в том числе в Арктику.
Общество
Принц Гарри с женой в последний раз приняли участие в публичном мероприятии
8 января принц Гарри и Меган Маркл сообщили о желании отказаться от обязанностей членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца.
Армия и оружие
В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3
Госдепартамент США назвал российские вооружения, которые хочет включить в продление Договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), завершающего свое действие в начале 2021 года.
Общество
Три новых случая заражения коронавирусом зафиксировано в России
В России за последние сутки зафиксировано три новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, число заболевших выросло до 20.
Общество
Российские туроператоры просят Минтранс о полном возврате стоимости авиабилетов в Италию
Российские туроператоры обратились в Минтранс РФ с просьбой оказать содействие в возврате средств от авиакомпаний за билеты в рамках отмененных туров в Италию или разрешить перенос даты вылета по невозвратным билетам.
Общество
В России могут отменить рыбоохранные зоны
Минсельхоз готовится внести в Госдуму проект постановления, отменяющего определение рыбоохранных зон.
Финансы
После рекордного падения цена на нефть во вторник стала расти
Bloomberg в свою очередь напоминает, что накануне котировки резко упали, более чем на 10 долларов, отреагировав на выход России из сделки с ОПЕК+, которая предусматривала значительное сокращение добычи.
Здоровье
Коронавирус в Китае: с начала вспышки заразились 80 735 человек
К утру понедельника, 9 марта, общее число заразившихся коронавирусом COVID-19 в материковом Китае с начала вспышки возросло до 80 735, но эпидемия в Поднебесной идет на спад: за минувшие сутки медики зафиксировали всего 40 новых случаев заражения по всей стране.
Экономика
Киселев «без паники» объяснил выгоду России от дешевой нефти
Телеведущий, гендиректор международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев объяснил выгоду России от дешевой нефти.
Армия и оружие
В США создают подводную лодку, способную атаковать без приказа
Американские разработчики показали беспилотную субмарину проекта CLAWS, которая может принимать решения об атаке без участия людей.
Армия и оружие
В России начали заново формировать «медицинский спецназ»
В России начали заново формировать «медицинский спецназ», попавший в ходе военной реформы под сокращение.
Фигурное катание
В Петербурге прошло шоу Елизаветы Туктамышевой «Горячий лед»
Шоу Елизаветы Туктамышевой «Горячий лед» состоялось 9 марта в ледовом дворце «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.
Общество
Си Цзиньпин прибыл в Ухань с инспекцией
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в город Ухань, где он проведет инспекцию. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Технологии
Коронавирус COVID-19. Названы 6 продуктов для укрепления иммунной системы
Как сообщает MedikForum.ru, наиболее уязвимыми перед возможным заражением COVID -19 являются люди с ослабленной иммунной системой.
Игры
Microsoft Flight Simulator 2020 против реальности. Ролик со сравнением виртуального и реального миров
В свежем ролике сравниваются кадры Microsoft Flight Simulator 2020 и фотографии Google Earth.
Экономика
Названы самые экономически здоровые регионы России
По данным рейтингового агентства "Эксперт РА" и фонда "Росконгресс", самыми экономически здоровыми регионами России стали Москва, Сахалинская, Московская и Тюменская области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа, Санкт-Петербург и Республика Татарстан.
Экономика
Экономист спрогнозировал рост цен на нефть
Ранее «Говорит Москва» писала, что эксперты предостерегли россиян от манипуляций с валютой на фоне падения цен на нефть.
Здоровье
Названы способы предотвращения рака толстой кишки
Футбол
Тедеско: «Спартак» не заслужил поражения в матче с «Краснодаром»
Футболисты московского "Спартака" в матче 21-го тура чемпионата России против "Краснодара" не заслужили поражения, заявил главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско.
Энергетика
WSJ: цены на нефть Saudi Aramco снижены для ослабления позиций России
Снижение цен на нефть, предпринятое саудовской нефтяной компанией Saudi Aramco, направлено на ослабление позиций России на мировом рынке этого энергоносителя.
Политика
Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
Происшествия
Число погибших при обрушении отеля в Китае достигло 18 человек
Число погибших при обрушения отеля Xinjia Express в китайской провинции Фуцзянь возросло до 18.