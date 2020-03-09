с чего всё началось

Российская нефтяная отрасль обладает качественной ресурсной базой и достаточным запасом финансовой прочности, чтобы оставаться конкурентоспособной при любом прогнозируемом уровне цен, а также сохранять свою долю на рынке.

Авто Автоконцерны представили свои новинки вне легендарного автосалона Автоконцерны представили свои новинки вне легендарного автосалона Распространение коронавируса привело к тому, что в ряде стран были отменены массовые мероприятия.

Энергетика Миронов призвал правительство снизить НДС и удержать цену бензина Российскому правительству после обвала цен на нефть следует добиться сохранения стоимости топлива на внутреннем рынке, а также сократить налог на добавленную стоимость (НДС) до 15%.

Экономика Названы последствия падения курса рубля для россиян Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков рассказал в интервью «Вечерней Москве», на чем отразится падение курса рубля к доллару и евро.

Экономика Телефонные мошенники стали в 10 раз реже подменять номера банков В начале 2020 года число случаев телефонного мошенничества с подменой номеров сократилось в десять раз по сравнению с началом 2019 года, говорится в исследовании Тинькофф Банка (есть у РБК).

Авто В марте российские дилеры начнут ставить авто на учет Сообщается, что постановка машины на учет в дилерском центре стала возможной после изменения с 1 января правил регистрации новых автомобилей.

Наука В ритмах мозга левую руку отличили от правой Травмы головы и спины, инсульты, врождённые заболевания часто приводят к тому, что человек не может двигать рукой, ногой, или же оказывается парализован весь целиком.

Экономика Белоруссия планирует договориться с РФ по нефти Белорусский премьер-министр Сергей Румас заявил, что Минск может договориться с Москвой по поставкам сырья, так как снизились мировые цены на нефть.

Армия и оружие Золотов заявил, что вооружение Росгвардии превосходит мировые аналоги Директор Федеральной службы войск национальной гвардии генерал армии Виктор Золотов в интервью «Российской газете» сообщил, что современное вооружение и техника Росгвардии превосходят мировые аналоги по многим показателям.

Армия и оружие Российские РЭБ сделали турецкие беспилотники бесполезными Как сообщают в издании, во время боевых действий на территории Сирии, турецкие беспилотные летательные аппараты зачастую попадали под воздействие средств радиоэлектронной борьбы.

Шоу-бизнес Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.