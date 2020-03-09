Экономика
Вести.RuМишустин провел совещание по экономическим вопросам
Российский премьер Михаил Мишустин провел совещание на тему стабильности российской экономики.
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Российская нефтяная отрасль обладает качественной ресурсной базой и достаточным запасом финансовой прочности, чтобы оставаться конкурентоспособной при любом прогнозируемом уровне цен, а также сохранять свою долю на рынке.
— Александр Новак, российский политикРБК 13:27
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Энергетика
Рост цен на нефть марки Brent превышал 6%
Стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent во вторник выросла более чем на 6%. Цена достигала $36,78 за баррель.
Авто
Автоконцерны представили свои новинки вне легендарного автосалона
Автоконцерны представили свои новинки вне легендарного автосалона Распространение коронавируса привело к тому, что в ряде стран были отменены массовые мероприятия.
Энергетика
Миронов призвал правительство снизить НДС и удержать цену бензина
Российскому правительству после обвала цен на нефть следует добиться сохранения стоимости топлива на внутреннем рынке, а также сократить налог на добавленную стоимость (НДС) до 15%.
Энергетика
Саудовская Аравия ответила на обвинения в ценовой войне с Россией
По информации источника ТАСС, в Саудовской Аравии не собираются вести войну с Россией, страна остается партнером для Эр-Рияда.
Политика
Глава МИД Казахстана не исключил перенос переговоров по Сирии
Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что не исключает перенос переговоров по Сирии, намеченных на март в Нур-Султане.
Экономика
Названы последствия падения курса рубля для россиян
Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков рассказал в интервью «Вечерней Москве», на чем отразится падение курса рубля к доллару и евро.
Экономика
Телефонные мошенники стали в 10 раз реже подменять номера банков
В начале 2020 года число случаев телефонного мошенничества с подменой номеров сократилось в десять раз по сравнению с началом 2019 года, говорится в исследовании Тинькофф Банка (есть у РБК).
Шоу-бизнес
Артист балета Сергей Полунин рассекретил необычное имя своего сына
Сегодня, 9 марта, молодые родители рассекретили имя новорожденного. Мальчика назвали необычным именем Мир.
Энергетика
В Fitch сообщили об угрозе девальвации в России из-за цен на нефть
В агентстве Fitch прокомментировали перспективы падения курса рубля из-за ситуации на рынке нефти.
Общество
В России зафиксированы три новых случая заболевания коронавирусом
Три новых случая заболевания коронавирусом зарегистрированы в России.
Происшествия
Покупательница устроила погром в аптеке в Иркутске
Кино
Студия DC хочет вернуть Райана Рейнольдса в свою киновселенную
Warner Bros. хочет, чтобы Райан Рейнольдс вновь снялся в фильмах киновселенной DC, причем, не в роли Зелёного Фонаря.
Происшествия
В Якутии объяснили обнаружение контейнера с десятками трупов животных
В департаменте добавили, что в обнаруженном зоозащитниками контейнере находились трупы животных, погибших на улицах города, а также усыпленных по согласию хозяев.
Политика
В Нидерландах начался суд по делу сбитого в Донбассе Boeing MH17
В окружном суде Гааги начался суд по делу сбитого в Донбассе летом 2014 года Boeing рейса MH17.
Авто
В марте российские дилеры начнут ставить авто на учет
Сообщается, что постановка машины на учет в дилерском центре стала возможной после изменения с 1 января правил регистрации новых автомобилей.
Армия и оружие
The National Interest оценило шансы катеров США попасть в Керченский пролив
Наука
В ритмах мозга левую руку отличили от правой
Травмы головы и спины, инсульты, врождённые заболевания часто приводят к тому, что человек не может двигать рукой, ногой, или же оказывается парализован весь целиком.
Политика
Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
Шоу-бизнес
Степаненко пошутила о разводе с Петросяном на сцене
Экономика
Белоруссия планирует договориться с РФ по нефти
Белорусский премьер-министр Сергей Румас заявил, что Минск может договориться с Москвой по поставкам сырья, так как снизились мировые цены на нефть.
Энергетика
Bloomberg (США): ценовая война на нефтяном рынке превращается в долговую войну (Bloomberg)
Текущая ценовая война на нефтяном рынке представляет собой именно такую войну.
Общество
Польский блогер Голембевская высоко оценила жизнь в Москве с ребенком
Армия и оружие
Золотов заявил, что вооружение Росгвардии превосходит мировые аналоги
Директор Федеральной службы войск национальной гвардии генерал армии Виктор Золотов в интервью «Российской газете» сообщил, что современное вооружение и техника Росгвардии превосходят мировые аналоги по многим показателям.
Наука
Панацея, дочь Асклепия: можно ли создать лекарство от всех болезней
На самом деле, согласно современным медицинским представлениям о человеческом организме, как бы ни хотелось ученым создать панацею, это в принципе невозможно.
Армия и оружие
Российские РЭБ сделали турецкие беспилотники бесполезными
Как сообщают в издании, во время боевых действий на территории Сирии, турецкие беспилотные летательные аппараты зачастую попадали под воздействие средств радиоэлектронной борьбы.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой
Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Финансы
Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку с 9,25% до 12% годовых
Национальный банк Казахстана принял решение повысить базовую ставку 9,25% до 12% годовых.
Авто
Китайская напасть: ждать ли дефицита автомобилей из-за коронавируса
Многие предприятия, включая поставщиков автокомпонентов, в конце января остановившие производство на время каникул в связи с празднованием Нового года по лунному календарю, из-за вспышки коронавируса на несколько недель продлили период простоя, а некоторые не возобновили свою работу до сих пор.