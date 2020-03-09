Экономика
ВедомостиМишустин провел внеплановое совещание с Новаком и Силуановым
Премьер Михаил Мишустин провел совещание по экономическим вопросам, на котором обсуждались меры по сохранению стабильности экономики в стране, говорится на сайте кабмина. Совещание прошло в выходной день – 9 марта.
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с чего всё началось
"Сценарий выхода из соглашения по ограничению добычи прорабатывался, и текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза", - сказано в сообщении камбина со ссылкой на слова Новака.ТАССвчера в 11:37
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Происшествия
В Иране семь человек умерли, употребив метиловый спирт от коронавируса
Семь человек погибли в Иране, отравившись метиловым спиртом, который они употребляли, чтобы спастись от коронавируса, передает агентство ISNA со ссылкой на местные власти.
Экономика
Названы последствия падения курса рубля для россиян
Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
Экономика
Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля
То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
Финансы
ЦБ проведет 10 марта аукцион «тонкой» настройки на 500 млрд рублей
Регулятор принял решение начать 10 марта 2020 г. упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, с учетом фактически складывающейся цены нефти и ее влияния на операции Фонда национального благосостояния (ФНБ) в апреле, говорится в пресс-релизе регулятора.
Экономика
СМИ сообщили обстоятельства развала сделки ОПЕК
Инициатором выхода из сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти была не Россия, а Саудовская Аравия, сообщают «Ведомости».
Происшествия
Волна протестов прокатилась по тюрьмам Италии из-за коронавируса
Заключенные в более чем двух десятках итальянских тюрем протестовали против ограничений на свидания с родственниками и других мер по сдерживанию коронавируса, передает AP.
Общество
В мае россиян ждут длинные праздничные выходные
Заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец напомнил, что в мае в праздники Дня весны и труда и Дня Победы россиян ждут длинные выходные, пишет "Известия".
Экономика
Названы самые экономически здоровые регионы России
По данным рейтингового агентства "Эксперт РА" и фонда "Росконгресс", самыми экономически здоровыми регионами России стали Москва, Сахалинская и Тюменская области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа, Санкт-Петербург, Московская область и Республика Татарстан.
Общество
Названы две главные опасности для России от изменения климата
По оценкам группы российских ученых, к 2050 году ущерб экономике России от таяния вечной мерзлоты составит 8,5% от ВВП", — сказал ученый.
Общество
В Москве зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом
Три новых случая коронавирусной инфекции зафиксированы в России за минувшие сутки, все три - в Москве у граждан РФ, побывавших в Италии, сообщает в понедельник оперативный штаб.
Политика
Конституционная поправка о детях будет скорректирована
Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников объявил, что будет предложена другая формулировка конституционной поправки о детях, передает "Интерфакс".
Политика
Суд по делу сбитого «Боинга» в Донбассе: слушания могут затянуться
В Нидерландах начался суд по делу о крушении малазийского "Боинга" в Донбассе.
Футбол
Влашич вызван в сборную Хорватии на матчи со Швейцарией и Португалией
26 марта Хорватия сыграет со Швейцарией, а 30-го – с Португалией.
Кино
Людмила Артемьева отказалась от съемок в «Сватах-7»
Недавно стало известно, что исполнительница главной роли Людмила Артемьева отказалась от съемок в сериале.
Общество
Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских карт
Мошенники придумали новую схему фишинга с опросами на брендированных сайтах, которая получила название "Белый кролик".
Политика
Путин: Россия ответит любому агрессору так же, как СССР фашистам
Россия готова будет ответить любому агрессору, который осмелится повторить нападение гитлеровской Германии на Советский Союз, заявил президент РФ Владимир Путин.
Политика
Трамп анонсировал налоговые льготы из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп анонсировал серьезные экономические меры в связи с ситуацией вокруг распространения коронавируса.
Культура
Apple сняла на iPhone 11 Pro пятичасовое путешествие по Эрмитажу
Кинопрогулка по музею, полностью снятая на iPhone 11 Pro, доступна на ютьюбе Apple.
Футбол
В Сети появилось первое фото Роналдиньо в парагвайской тюрьме
Опубликован первый снимок бывшего форварда сборной Бразилии Роналдиньо в парагвайской тюрьме. Кадр сделан журналистом Эрнаном Родригесом.
Здоровье
Названо безопасное для здоровья количество яиц в день
Умеренное потребление — до одного яйца в день — не принесет никакого вреда здоровью, в частности сердечно-сосудистой системе.
Армия и оружие
Госдеп указал российские вооружения для включения в продление СНВ-3
Госдеп США перечислил российские вооружения, которые желает включить в продление Договора между Россией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), действие которого заканчивается в начале 2021 года.
Происшествия
В Тюмени оперативника нашли мертвым в отделе полиции
Сотрудник полиции Тюмени найден мертвым на рабочем месте, обстоятельства произошедшего выясняются, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
Здоровье
Количество заболевших коклюшем в России за год выросло на 40%
Число заболевших коклюшем в России в 2019 году составило 14 406 человек, что почти на 40% больше, чем в 2018 году (10 421 заболевших).
Экономика
Решетников анонсировал изменение системы управления госинвестициями
На фоне скачков на внешних рынках глава правительства Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в систему управления государственными инвестициями.
Экономика
Минфин стабилизирует курс рубля продажами валюты по бюджетному правилу
Министерство финансов Российской Федерации напомнило о действующем в РФ механизме бюджетного правила, которое призвано защищать бюджет и национальную валюту от резких колебаний нефтяных цен на рынке.
Энергетика
Нефть дорожает на 7% после резкого снижения котировок
Мировые цены на нефть растут на 7% утром во вторник, 10 марта, после падения на 30% днём ранее из-за отсутствия договорённости по сделке ОПЕК+.
Энергетика
Нефть отыграла более 7% после рекордного обвала рынка накануне
Вслед за провалившимися переговорами накануне рухнули цены на нефть на 30%, это рекордное падение почти за 30 лет.
Футбол
«ПСЖ» предложит 100 млн евро за Милинковича-Савича
Шоу-бизнес
Степаненко впервые пошутила на концерте про развод с Петросяном
Советская и российская артистка эстрады, актриса театра Елена Степаненко впервые после развода с юмористом Евгением Петросяном пошутила на эту тему.