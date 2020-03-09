с чего всё началось

Премьер Михаил Мишустин провел совещание по экономическим вопросам, на котором обсуждались меры по сохранению стабильности экономики в стране, говорится на сайте кабмина. Совещание прошло в выходной день – 9 марта.

Мишустин провел внеплановое совещание с Новаком и Силуановым

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