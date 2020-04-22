с чего всё началось

Деньги на койки в больницах субъектам выделили, но их освоение идёт очень медленно. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что многие главы регионов страны формально отнеслись к задаче по перепрофилированию коечного фонда в медицинских организациях, на которую было выделено более 33 млрд рублей.

Мишустин раскритиковал губернаторов за формальное отношение к работе

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Космос Daily Express: советские ученые нашли жизнь на Венере Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Daily Express, ученые нашли необычные объекты, которые напоминают внеземные формы жизни. 8

Здоровье В Ростовской области 292 человека заболели коронавирусом По данным на 20 апреля, в регионе за сутки заболели 60 человек. Всего количество зарегистрированных случаев достигло 292. 302

Шоу-бизнес Вера Брежнева снялась в домашней эротической фотосессии Певица Вера Брежнева, скучающая на карантине без концертов и мероприятий, решила попробовать формат домашних web-фотосессий, который стал популярен в период эпидемии коронавируса. 2