Коронавирус

DixiNewsDixiNewsМишустин раскритиковал губернаторов за формальное отношение к работе

Деньги на койки в больницах субъектам выделили, но их освоение идёт очень медленно. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что многие главы регионов страны формально отнеслись к задаче по перепрофилированию коечного фонда в медицинских организациях, на которую было выделено более 33 млрд рублей.
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с чего всё началось
«К сожалению, несмотря на серьезность ситуации, многие руководители субъектов РФ отнеслись к этой задаче формально»,— сказал господин Мишустин на заседании
 президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
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Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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