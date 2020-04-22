Коронавирус
DixiNewsМишустин раскритиковал губернаторов за формальное отношение к работе
Деньги на койки в больницах субъектам выделили, но их освоение идёт очень медленно. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что многие главы регионов страны формально отнеслись к задаче по перепрофилированию коечного фонда в медицинских организациях, на которую было выделено более 33 млрд рублей.
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с чего всё началось
«К сожалению, несмотря на серьезность ситуации, многие руководители субъектов РФ отнеслись к этой задаче формально»,— сказал господин Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.Коммерсантъ07:00
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