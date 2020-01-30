Политика

Lenta.ruLenta.ruМишустин раскритиковал работу правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин раскритиковал работу правительства в связи с тем, что сейчас «достаточно много» неисполненных поручений президента. Об этом в четверг, 30 января, сообщается на сайте кабинета министров.
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Мишустин раскритиковал работу правительства

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Премьер Мишустин остался недоволен исполнением поручений Путина

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Мишустин недоволен выполнением поручений президента

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News.ru04:39

Премьер раскритиковал ситуацию со сроками исполнения поручений Путина

РБК05:10
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Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 12:16, Ашберн
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67 россиян оказались на задержанном в Италии круизном лайнере

На круизном лайнере Costa Crociere, задержанном в итальянском порту Чивитавеккья, находятся 67 россиян.
Газета.Ru 09:14
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В Дагестане потушили пожар в министерстве промышленности

Пожар на крыше министерства промышленности в Дагестане и стоящем рядом ангаре потушен, сообщили в ГУ МЧС по региону.
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«Краснодар» продал Татаева в «Младу Болеслав»

Чешский клуб выкупил трансфер 21-летнего российского футболиста. Татаев выступал за «Младу» на правах аренды с января 2019 года.
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Путин призвал строже наказывать чиновников за хамство

– РИА Новости. Наказание для хамов-чиновников должно быть строже, чем для обычных граждан, считает президент РФ Владимир Путин.
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Происшествия

Один из обвиняемых по делу Голунова частично признал вину

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Lenta.ru 04:24
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Представительница Украины проголосовала за возвращение России в ПАСЕ

Член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Юлия Левочкина поддержала восстановление полномочий российских парламентариев, сообщила "Европейская правда".
РИА Новости 07:05
Происшествия

В Москве кассира магазина заподозрили в убийстве покупателя

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Собчак сняли с рейса во Внуково

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Полузащитник сборной Уругвая Лаксальт может перейти в «Спартак»

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РЖД отменили приказ о приостановке грузового сообщения с Китаем

В четверг вечером грузоотправители получили от РЖД уведомление (приказ N89) о приостановке грузового движения с Китаем с 31 января до нормализации эпидемиологической обстановки (есть у РБК).
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Пять московских проектов вышли в финал конкурса MIPIM Awards

Согласно сообщению организаторов, всего в финал MIPIM Awards попали 45 проектов из 19 стран, причём Россия в лице московских участников заняла второе место по числу проектов, оказавшихся в шортлисте, уступив по числу финалистов лишь Франции (ее представляют восемь проектов).
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Нетаньяху и помилованная Путиным Иссахар вернулись в Израиль

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«Установить с 1 февраля 2020 года коэффициент индексации 1,030 для выплат, пособий и компенсаций», — говорится в постановлении.
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Муж Полины Гагариной прокомментировал новые слухи о разводе

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Захарченко оспорит решение о конфискации имущества

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Происшествия

Бомбу не нашли у угрожавшей взорвать в Домодедово самолет женщины

Сотрудники правоохранительных органов не нашли взрывное устройство в сумке 35-летней пассажирки, угрожавшей взорвать самолет в Домодедово.
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Кравчук рассказал о встрече Сталина и Гитлера перед войной

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Sohu: Эрдоган поставил Путину ультиматум по Сирии

Материал носит громкий заголовок о том, что Реджеп Эрдоган поставил ультиматум Владимиру Путину.
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Россия и Белоруссия завершили переговоры по тарифам на транзит нефти

Переговоры Москвы и Минска, посвященные тарифам на транзит российской нефти, завершены.
РБК 11:16
Происшествия

Самолёт готовится к экстренной посадке во Внуково

Лайнер авиакомпании Utair проводит подготовку к аварийной посадке в столичном аэропорту Внуково.
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Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца

Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
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Найден пропавший 95 лет назад в Бермудском треугольнике корабль

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Французский производитель препарата "Смекта" предупредил врачей, что в связи с новым данными не советует его применение в практике педиатров.В составе может содержаться глина.
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Аршавин выселяет бывшую жену и дочь из квартиры мамы

Как следует из опубликованного документа, ей и ее дочери от спортсмена Есении предписано покинуть квартиру в Санкт-Петербурге, принадлежащую матери бывшего супруга.
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Путин заявил о важности увеличения численности населения России

Президент РФ Владимир Путин заявил о важности увеличения численности населения страны.
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Стала известна зарплата Медведева в Совбезе РФ

Точная сумма зарплаты бывшего премьер-министра составит 618,3 тысячи рублей. Такая зарплата установлена с 16 января 2020 года.
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Михаил Мишустин
Российский экономист
Российский государственный деятель и экономист, действующий председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. С 2010 года по 2020 год занимал должность руководителя Федеральной налоговой службы РФ. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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