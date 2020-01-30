Премьер-министр России Михаил Мишустин раскритиковал работу правительства в связи с тем, что сейчас «достаточно много» неисполненных поручений президента. Об этом в четверг, 30 января, сообщается на сайте кабинета министров.

Происшествия В Дагестане потушили пожар в министерстве промышленности Пожар на крыше министерства промышленности в Дагестане и стоящем рядом ангаре потушен, сообщили в ГУ МЧС по региону.

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Общество РЖД отменили приказ о приостановке грузового сообщения с Китаем В четверг вечером грузоотправители получили от РЖД уведомление (приказ N89) о приостановке грузового движения с Китаем с 31 января до нормализации эпидемиологической обстановки (есть у РБК).

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Шоу-бизнес Муж Полины Гагариной прокомментировал новые слухи о разводе Фотограф Дмитрий Исхаков дал комментарий по новым слухам о якобы его разводе и ухудшении отношений с певицей Полиной Гагариной.