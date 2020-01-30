Политика
Lenta.ruМишустин раскритиковал работу правительства
Премьер-министр России Михаил Мишустин раскритиковал работу правительства в связи с тем, что сейчас «достаточно много» неисполненных поручений президента. Об этом в четверг, 30 января, сообщается на сайте кабинета министров.
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Происшествия
67 россиян оказались на задержанном в Италии круизном лайнере
На круизном лайнере Costa Crociere, задержанном в итальянском порту Чивитавеккья, находятся 67 россиян.
Происшествия
В Дагестане потушили пожар в министерстве промышленности
Пожар на крыше министерства промышленности в Дагестане и стоящем рядом ангаре потушен, сообщили в ГУ МЧС по региону.
Футбол
«Краснодар» продал Татаева в «Младу Болеслав»
Чешский клуб выкупил трансфер 21-летнего российского футболиста. Татаев выступал за «Младу» на правах аренды с января 2019 года.
Политика
Путин призвал строже наказывать чиновников за хамство
– РИА Новости. Наказание для хамов-чиновников должно быть строже, чем для обычных граждан, считает президент РФ Владимир Путин.
Происшествия
Один из обвиняемых по делу Голунова частично признал вину
Максим Уметбаев, обвиняемый в превышении должностных полномочий в отношении журналиста Ивана Голунова, признался, что дал журналисту пощечину, сообщает корреспондент ИА REGNUM из зала Басманного суда 30 января.
Футбол
«Тоттенхэм» хочет купить капитана «Саутгемптона» Хёйбьерга
«Тоттенхэм Хотспур» до закрытия зимнего трансферного окна намерен приобрести капитана «Саутгемптона» Пьер-Эмиля Хёйбьерга.
Здоровье
Минздрав назвал три препарата для лечения коронавируса
Российский Минздрав назвал три препарата для лечения коронавируса, которые обычно используются для борьбы с ВИЧ, гепатитом С и рассеянным склерозом.
Политика
Представительница Украины проголосовала за возвращение России в ПАСЕ
Член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Юлия Левочкина поддержала восстановление полномочий российских парламентариев, сообщила "Европейская правда".
Происшествия
В Москве кассира магазина заподозрили в убийстве покупателя
Общество
Собчак сняли с рейса во Внуково
Общество
РЖД отменили приказ о приостановке грузового сообщения с Китаем
В четверг вечером грузоотправители получили от РЖД уведомление (приказ N89) о приостановке грузового движения с Китаем с 31 января до нормализации эпидемиологической обстановки (есть у РБК).
Культура
Пять московских проектов вышли в финал конкурса MIPIM Awards
Согласно сообщению организаторов, всего в финал MIPIM Awards попали 45 проектов из 19 стран, причём Россия в лице московских участников заняла второе место по числу проектов, оказавшихся в шортлисте, уступив по числу финалистов лишь Франции (ее представляют восемь проектов).
Общество
Правительство России проиндексировало выплаты инвалидам и ветеранам
«Установить с 1 февраля 2020 года коэффициент индексации 1,030 для выплат, пособий и компенсаций», — говорится в постановлении.
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной прокомментировал новые слухи о разводе
Фотограф Дмитрий Исхаков дал комментарий по новым слухам о якобы его разводе и ухудшении отношений с певицей Полиной Гагариной.
Происшествия
Захарченко оспорит решение о конфискации имущества
Происшествия
Бомбу не нашли у угрожавшей взорвать в Домодедово самолет женщины
Сотрудники правоохранительных органов не нашли взрывное устройство в сумке 35-летней пассажирки, угрожавшей взорвать самолет в Домодедово.
Политика
Кравчук рассказал о встрече Сталина и Гитлера перед войной
Политика
Sohu: Эрдоган поставил Путину ультиматум по Сирии
Материал носит громкий заголовок о том, что Реджеп Эрдоган поставил ультиматум Владимиру Путину.
Энергетика
Россия и Белоруссия завершили переговоры по тарифам на транзит нефти
Переговоры Москвы и Минска, посвященные тарифам на транзит российской нефти, завершены.
Происшествия
Самолёт готовится к экстренной посадке во Внуково
Лайнер авиакомпании Utair проводит подготовку к аварийной посадке в столичном аэропорту Внуково.
Теннис
Джокович: уважаю Федерера за то, что он вышел на матч
Космос
Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца
Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
Здоровье
В «Смекте» нашли свинец, средство может навредить детям и беременным
Французский производитель препарата "Смекта" предупредил врачей, что в связи с новым данными не советует его применение в практике педиатров.В составе может содержаться глина.
Шоу-бизнес
Аршавин выселяет бывшую жену и дочь из квартиры мамы
Как следует из опубликованного документа, ей и ее дочери от спортсмена Есении предписано покинуть квартиру в Санкт-Петербурге, принадлежащую матери бывшего супруга.
Политика
Путин заявил о важности увеличения численности населения России
Президент РФ Владимир Путин заявил о важности увеличения численности населения страны.
Политика
Стала известна зарплата Медведева в Совбезе РФ
Точная сумма зарплаты бывшего премьер-министра составит 618,3 тысячи рублей. Такая зарплата установлена с 16 января 2020 года.