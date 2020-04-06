Коронавирус

Вестник КавказаВестник КавказаМишустин раскритиковал закрытие границ главами регионов

Премьер-министр России Михаил Мишустин раскритиковал ряд губернаторов, решивших закрыть административные границы регионов. Подобные меры он осудил, выступая на совещании с вице-премьерами.
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Что случилось за день. Главные новости РБК

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Мишустин выступил против закрытия границ между субъектами РФ

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Мишустин раскритиковал решение ряда губернаторов закрыть административные границы регионов

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Автоматически обработаны 7133 источника, обновлено в 14:06, Ашберн
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«Не контролировался диспетчерами и двигался странно»: Иран не будет арестовывать военных, пустивших ракету в украинский авиалайнер

В Иране не намерены арестовывать причастных к уничтожению украинского самолета 8 января, заявил член комиссии по вопросам законодательства и юстиции иранского парламента Хассан Норузи.
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В России введут мораторий на штрафные санкции за долги по ЖКХ

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Стали известны регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

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Разработчики из Microsoft анонсировали изменения интерфейса Windows 10, сообщается на официальном сайте компании.
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Младшая дочь Анны Банщиковой пошла по ее стопам

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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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