Коронавирус

Москва 24Москва 24Мишустин раскритиковал решение губернаторов закрыть границы регионов

Премьер-министр Михаил Мишустин не одобрил действия ряда российских губернаторов, принявших решение закрыть административные границы регионов. По его словам, такие меры являются недопустимыми, передает ТАСС.
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Что случилось за день. Главные новости РБК

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Мишустин посоветовал региональным властям не путать свои полномочия с федеральными

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Мишустин раскритиковал решение ряда губернаторов закрыть административные границы регионов

ТАСС03:54
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Общество

Россия возобновила авиарейсы для вывоза россиян из-за границы

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Минпромторг прокомментировал инцидент с замминистра в Ижевске

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На продолжительность жизни мужчин влияет эректильная дисфункция, такое заключение сделали ученые из Бельгии после проведенного ими исследования.
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Немецкий внедорожник в специальной версии G-Yachting Limited Edition был разработан специалистами компании Carlex Design.
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В Госдуме и правительстве обсудили вопросы АПК и продовольствия

Во время встречи были затронуты вопросы АПК и продовольствия.
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Иркутский сенатор заявил о незаконности введенных в России ограничений

Режим всеобщей самоизоляции со всеми вытекающими запретами, введенный в стране, не соответствует нормам законодательства, — заявил иркутский сенатор в инстаграме.
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Курс доллара оказался ниже 76 рублей впервые с 18 марта. Об этом следует из данных торгов Московской биржи.
Газета.Ru 14:26
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Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
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В Москве сняли первую короткометражку о самоизоляции

В Москве прошли съемки короткометражки «Удаленка» — первого фильма о самоизоляции во время пандемии коронавируса.
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Энрике Иглесиас показал крохотную дочь от Анны Курниковой

Младшая дочь Иглесиаса и Курниковой Маша появилась на свет буквально два месяца назад.
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Наука

Ученые обнаружили новый вид бактерий, питающихся пластиком

Ученые из Кембриджского университета обнаружили новый вид бактерий, которые способны не просто разрушать пластик, но и использовать его в качестве пищи.
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Финансы

Курсы доллара и евро на 6 апреля

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 6 апреля, составляет 77,7325 рубля.
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В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом

Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
Газета.Ru 15:11
Общество

Опубликован проект расписания ЕГЭ в 2020 году

Сдача Единого государственного экзамена в 2020 году может завершиться 11 июля, следует из проекта приказа Минпросвещения РФ и Рособрнадзора, опубликованного в понедельник на портале проектов нормативных правовых актов.
ТАСС 10:42
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Премьер Израиля ввел полный карантин на Песах с 7 по 10 апреля

Полный карантин будет действовать с 16 часов по Москве 7 апреля по 7 часов утра 10 апреля, сообщает ТАСС.
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Льва Лещенко выписали из Коммунарки

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В еще одной больнице в Коми выявили массовое заражение коронавирусом

Массовое заражение новой коронавирусной инфекцией обнаружено в республиканской больнице в Коми.
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Bloomberg: Москва и Эр-Рияд не смогут договориться о сделке по нефти

Падение нефтяных цен было вызвано разрывом сделки ОПЕК+, когда в начале марта ее участники не смогли договориться о сокращении добычи или продлении существующих договоренностей.
Газета.Ru 06:32
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Утверждены меры по спасению экономики России от коронавируса

Российское правительство утвердило перечень мер по спасению экономики страны от влияния эпидемии коронавируса.
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Политика

США признали террористической организацию националистов из России

Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.
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В Новгородской области умер первый пациент с коронавирусом

Первый пациент, зараженный коронавирусом, 6 апреля скончался в инфекционной больнице в Новгородской области.
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Вирусолог рассказал, кого проверят на иммунитет к коронавирусу

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России подсчитают число человек с иммунитетом к коронавирусной инфекции.
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Появился трейлер нового мультсериала автора «Времени приключений»

Netflix опубликовал полноценный трейлер нового мультсериала «Полуночная проповедь» (The Midnight Gospel), соавтором которого выступил создатель «Времени приключений» Уорд Пенделтон.
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Экс-капитан и тренер «Спартака» Егор Титов рассказал в интервью «СЭ», как переносит самоизоляцию.
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Максим Галкин спародировал Михаила Жванецкого и посмеялся над карантином

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В России введут мораторий на штрафные санкции за долги по ЖКХ

Правительство введёт временный мораторий на штрафные санкции для россиян за неоплаченные коммунальные услуги.
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Бывший вице-губернатор Тамбовской области задержан полицией

Бывший вице-губернатор Тамбовской области Сергей Иванов задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу о мошенничестве, сообщил "РГ" источник в силовых структурах региона.
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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