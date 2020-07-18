Общество

ТАССТАССМишустин распорядился учредить День работника транспорта

Праздник предлагается отмечать 29 ноября. В этот день в 1809 году император Александр I (годы правления 1801-1825) учредил первый в Российской империи единый государственный орган в сфере транспорта. Глава правительства РФ поручил Минтрансу закрепить данное решение в течение трех месяцев.
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с чего всё началось
В пресс-службе правительства сообщили
, что отмечать День работника транспорта предлагается 29 ноября, так как в этот день в 1809 году император Александр I учредил первый в Российской империи единый государственный орган в сфере транспорта — Управление водяными и сухопутными сообщениями — и Корпус инженеров путей сообщения.
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