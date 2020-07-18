с чего всё началось

Праздник предлагается отмечать 29 ноября. В этот день в 1809 году император Александр I (годы правления 1801-1825) учредил первый в Российской империи единый государственный орган в сфере транспорта. Глава правительства РФ поручил Минтрансу закрепить данное решение в течение трех месяцев.

Фигурное катание Фигуристка Александровская погибла после падения из окна Австралийская фигуристка российского происхождения Екатерина Александровская погибла в результате падения из окна в Москве, передает 18 июля телеканал РЕН ТВ.

Политика Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов Петиция с требованием отставки президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество голосов, в данный момент ее подписали 25 758 человек из 25 тысяч необходимых, соответствующие данные опубликованы на сайте главы государства. 10

Происшествия Пожар на складе картона в Мытищах ликвидирован Пожар на складе картона в подмосковном городе Мытищи ликвидирован на площади 7,5 тыс. кв. м. Об этом заявили в пресс-службе МЧС России.

Политика Нидерланды начали расследование о незакрытии неба в зоне крушения MH17 Нидерланды начали расследование, почему Украина не закрыла небо в зоне крушения малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на МИД страны. 764

Шоу-бизнес Бузова снялась для обложки Playboy в четвертый раз Поклонники гадают, увеличивала ли певица грудь Бывшая участница, а ныне ведущая реалити-шоу "Дом − 2" Ольга Бузова снова снялась для обложки нового выпуска популярного мужского журнала Playboy. 52

Общество В США федеральные власти казнили третьего преступника за неделю Третью смертную казнь в течение недели после 17-летнего перерыва исполнения казней на федеральном уровне привели в исполнение 18 июля в США, сообщает издание Des Moines Register. 1

Общество За сутки в России умерли 186 пациентов с коронавирусом В России за сутки умерли 186 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Музыка Сергей Дружко «вернулся в YouTube» ролью в клипе про рептилоидов Источник фото: YouTube Звезда многочисленных «мемов», интернет-шуток, вернулся ролью сыщика, искателя паранормального, в частности рептилоидов, о которых идёт визуальное повествование в клипе.

Общество В Китае на ГЭС уровень воды превысил опасную отметку Критическую отметку превысил уровень воды на ГЭС «Санься» в КНР. Отметка превышена на 12 метров из-за беспрерывных и сильных дождей.

Футбол Комитет по этике РФС предложил отстранить Дзюбу от игры со «Спартаком» Комментируя видеозапись, генеральный директор «Зенита» Александр Медведев намекнул на то, что петербургский клуб в полуфинале Кубка России сделает со «Спартаком» то же самое, что Дзюба сделал на ролике с Азмуном. 4

Шоу-бизнес Ванесса Паради и Вайнона Райдер поддержали Джонни Деппа в суде Бывшие девушки голливудского актера Джонни Деппа Ванесса Паради и Вайнона Райдер выступили в суде с защитной речью, они назвали обвинения его экс-супруги Эмбер Херд о домашнем насилии ложными. 7

Общество В России выявлено 6 234 случая коронавируса За минувшие сутки в России выявлено 6 234 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб 18 июля.

Экономика Ростуризм предложил возмещать россиянам часть затрат на туры по России Компенсацию россияне смогут получить при покупке туров у туроператора, включающих транспорт и проживание в отеле, либо только размещение в отеле для самостоятельных туристов.