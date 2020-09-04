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REGNUM
REGNUM

В России на переселение из аварийного жилья направят 50 млрд рублей

Москва, 4 сентября 2020, 03:21 — REGNUM Правительство России одобрило дополнительное финансирование в размере 50 млрд рублей на переселение граждан из аварийного жилья. Соответствующее распоряжение 4 сентября подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.В источнике
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Российская газета

Мишустин направил 50 млрд рублей на расселение аварийного жилья

Российская газета17:00
РБК

Мишустин выделил 50 млрд руб. на переселение из аварийного жилья

РБК18:51
РИА Новости

Мишустин выделил 50 миллиардов рублей на переселение из аварийного жилья

РИА Новости18:33
Парламентская газета

Правительство выделило 50 млрд рублей на переселение из аварийного жилья

Парламентская газета17:54
Интерфакс

Мишустин поручил выделить 50 млрд рублей на переселение из аварийного жилья

Интерфакс02:17
Lenta.ru

Россия потратит 50 миллиардов рублей на ускорение расселения аварийного жилья

Lenta.ruвчера в 08:07
ТАСС

Минстрой в 2020 году получит 50 млрд руб. на ускоренное расселение аварийного жилья

ТАССвчера в 00:48

В Зауралье видеофиксация есть лишь на 4,15% избирательных участков

Полпред президента России в УФО Николай Цуканов на встрече с губернатором Курганской области 4 сентября 2020 года Пресс-служба представительства президента России в уральском федеральном округе Во время встречи с губернатором Курганской области 4 сентября Николай Цуканов отметил, что средства видеофиксации выборного процесса в регионе будут развернуты только на 4,15% избирательных участков.
В Зауралье видеофиксация есть лишь на 4,15% избирательных участков
REGNUM06:13
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Лавров обвинил МИД Германии в задержке ответа на запрос о Навальном

По словам политика, Москва сегодня снова напомнила коллегам из Европейского союза о просьбе уточнить, планирует ли Ангела Меркель, которая уже двое суток обвиняет РФ в якобы отравлении Навального, дать поручение своим сотрудникам, чтобы Минюст ФРГ ответил на запрос Генпрокуратуры России.
Городовой11:54
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МВД Белоруссии сообщило о задержаниях студентов в Минском университете

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила РИА Новости о задержаниях в пятницу в Минском государственном лингвистическом университете в рамках ранее начатых дел об административных правонарушениях, речь идет о "паре человек".
РИА Новости06:59
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45% россиян выступили за введение нерабочих дней при ухудшении эпидситуации

45% опрошенных россиян выступили за повторное введение нерабочих дней при ухудшении эпидситуации, свидетельствуют данные опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), опубликованные 4 сентября.
Известия12:09
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