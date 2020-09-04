В России на переселение из аварийного жилья направят 50 млрд рублей
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Москва, 4 сентября 2020, 03:21 — REGNUM Правительство России одобрило дополнительное финансирование в размере 50 млрд рублей на переселение граждан из аварийного жилья. Соответствующее распоряжение 4 сентября подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.В источнике
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