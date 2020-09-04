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BFM.ru
BFM.ru

Мишустин распорядился выделить 50 млрд рублей на расселение россиян

Премьер РФ Михаил Мишустин поручил выделить дополнительные средства на переселение граждан из аварийного жилья. 50 млрд рублей будут выделены из резервного фонда правительства, следует из распоряжения Мишустина.В источнике
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Интерфакс

Мишустин поручил выделить 50 млрд рублей на переселение из аварийного жилья

Интерфакс02:17
Российская газета

Мишустин направил 50 млрд рублей на расселение аварийного жилья

Российская газета17:00
РИА Новости

Мишустин выделил 50 миллиардов рублей на переселение из аварийного жилья

РИА Новости18:33
Парламентская газета

Правительство выделило 50 млрд рублей на переселение из аварийного жилья

Парламентская газета17:54
РБК

Мишустин выделил 50 млрд руб. на переселение из аварийного жилья

РБК18:51
Lenta.ru

Россия потратит 50 миллиардов рублей на ускорение расселения аварийного жилья

Lenta.ruвчера в 08:07
ТАСС

Минстрой в 2020 году получит 50 млрд руб. на ускоренное расселение аварийного жилья

ТАССвчера в 00:48

СК начал проверки по ситуации вокруг лишенного сана схиигумена Сергия

Следственное управление СК по Свердловской области проверяет сообщения о преступлениях, которые мог совершить в Среднеуральском женском монастыре лишенный сана схиигумен Сергий (Романов).
РИА Новости20:18
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Главное учебное заведение РПЦ уходит на карантин из-за коронавируса

Московская духовная академия, главное учебное заведение РПЦ, уходит на карантин из-за коронавируса у ректора академии епископа Звенигородского Феодорита (Тихонова), сообщается на сайте учебного заведения.
Газета.Ru03:31

Ученый рассказал, на сколько сократится население России к 2100 году

Прогноз, подготовленный экспертами Института измерений и оценки в сфере здравоохранения и Университета здоровья населения штата Вашингтон, охватывает 195 стран, его авторы считают, что через 80 лет в России останется 106 миллионов человек вместо 146 миллионов.
РИА Новости20:14
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Кардиолог Беленков назвал главные плюсы лишнего веса

Преимущества небольшого лишнего веса кардиолог Беленков назвал в программе «О само главном» на телеканале «Россия 1». Ученый призвал не худеть, имея нормальный вес, поскольку недостаток жира плохо сказывается на работе разных систем и органов.
MedikForum.ruвчера в 12:48