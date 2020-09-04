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BFM.ru
BFM.ru

Мишустин распорядился выделить 50 млрд рублей на расселение россиян

Премьер РФ Михаил Мишустин поручил выделить дополнительные средства на переселение граждан из аварийного жилья. 50 млрд рублей будут выделены из резервного фонда правительства, следует из распоряжения Мишустина.В источнике
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Интерфакс

Мишустин поручил выделить 50 млрд рублей на переселение из аварийного жилья

Интерфакс02:17
РИА Новости

Мишустин выделил 50 миллиардов рублей на переселение из аварийного жилья

РИА Новости18:33
ТАСС

Минстрой в 2020 году получит 50 млрд руб. на ускоренное расселение аварийного жилья

ТАССвчера в 00:48
Российская газета

Мишустин направил 50 млрд рублей на расселение аварийного жилья

Российская газета17:00
Lenta.ru

Россия потратит 50 миллиардов рублей на ускорение расселения аварийного жилья

Lenta.ruвчера в 08:07
Финансовая газета

На ускоренное расселение аварийного жилья выделят в 2020 году ₽50 млрд

Финансовая газетавчера в 02:58
Парламентская газета

Правительство выделило 50 млрд рублей на переселение из аварийного жилья

Парламентская газета17:54

Лукашенко передаст ФСБ данные о фальсификации отравления Навального

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявил, что собирается передать главе ФСБ Александру Бортникову данные, согласно которым становится ясно, что отравление оппозиционного политика Алексея Навального было фальсификацией.
News.ruвчера в 08:44
1,8K

Найден настоящий отец ребенка родившей 13-летней россиянки

Настоящим отцом ребенка родившей 13-летней жительницы Железногорска Красноярского края оказался 15-летний подросток, который напал на нее в подъезде и изнасиловал, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник.
Lenta.ru02:21
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Сайт МВД Белоруссии перестал работать после сообщений о взломе

На официальном сайте МВД Белоруссии появились фотографии президента страны Александра Лукашенко и главы МВД Юрия Караева, якобы обвиняемых в военных преступлениях против белорусского народа, сообщали накануне «Наша нива» и «Белсат».
Коммерсантъ02:07
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Открытые ноги выдали возраст стареющей Даны Борисовой

Фолловеры же Борисовой обратили внимание не на поздравление, а на ноги Даны и на то, что для эфира она подобрала не лучший наряд, так как короткие шорты сильно выделяли ее ноги, которые выдавали возраст телеведущей.
RuNews24.ru01:58
3

NYT сообщила об усилении давления на Меркель по «Северному потоку-2»

Канцлеру Германии Ангеле Меркель становится все труднее отстаивать строительство газопровода «Северный поток-2» в связи с заявлениями правительства ФРГ об отравлении политика Алексея Навального веществом из группы «Новичок».
РБК00:42
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Ученый рассказал, на сколько сократится население России к 2100 году

Прогноз, подготовленный экспертами Института измерений и оценки в сфере здравоохранения и Университета здоровья населения штата Вашингтон, охватывает 195 стран, его авторы считают, что через 80 лет в России останется 106 миллионов человек вместо 146 миллионов.
РИА Новости20:14
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В НИИ Склифосовского рассказали о результатах анализов Навального

Специалисты Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского не обнаружили в анализах основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального ингибиторы холинэстеразы, заявил заведующий отделением лечения острых отравлений и сомато-психиатрических расстройств института Михаил Поцхверия в эфире телеканала «Россия 24».
Ведомостивчера в 09:21
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