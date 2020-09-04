Мишустин распорядился выделить 50 млрд рублей на расселение россиян
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Премьер РФ Михаил Мишустин поручил выделить дополнительные средства на переселение граждан из аварийного жилья. 50 млрд рублей будут выделены из резервного фонда правительства, следует из распоряжения Мишустина.В источнике
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На ускоренное расселение аварийного жилья выделят в 2020 году ₽50 млрд
Финансовая газетавчера в 02:58