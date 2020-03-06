Экономика

Ставропольский репортёрСтавропольский репортёрВесенние полевые работы стартовали на Ставрополье

Основным докладчиком по вопросу подготовки к проведению весенних полевых работ стал Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Он сообщил, что весенняя посевная в России уже стартовала.
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Решения, принятые на заседании Правительства России 5 марта 2020 года

Глас Народа07 марта в 02:17

Дмитрий Патрушев отметил на заседании Правительства РФ высокую готовность аграриев к весенним полевым работам

Dairy News05 марта в 17:12

Кабмин РФ поручил продолжить мониторинг цен на минеральные удобрения и нефтепродукты

ПРАЙМ07 марта в 05:28

Владимир Владимиров доложил Председателю Правительства РФ о начале весенних полевых работ на Ставрополье

НИА-Кавказ06 марта в 00:26

Курский губернатор Роман Старовойт отчитался о подготовке области к Весенней Посевной кампании - 2020

Курские известия05 марта в 23:47

На заседании правительства РФ Мурат Кумпилов доложил о ходе посевной в Адыгее

Советская Адыгея06 марта в 02:59

В Правительстве РФ обсудили подготовку Курской области к весенне-полевым работам

Курская правда06 марта в 04:12
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Энергетика

Цена нефти Brent упала до $31,74

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне падает на 42,6%, до $31,74 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 07:31 мск.
ТАСС 00:53
Политика

В Германии выступили против строительства «Северного потока — 2»

В Германии общество защиты окружающей среды выступило за пересмотр разрешения на строительство «Северного потока — 2», сообщает 7 марта WirtschaftsWoche.
REGNUM 07 марта в 13:20
Энергетика

«Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+

Если соглашение ОПЕК+ и сыграло позитивную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе — в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти, заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.
РБК вчера в 04:05
Единоборства

Макгрегор высмеял Нурмагомедова после слов об уличных драках

RT на русском вчера в 18:45
Общество

По данным ВОЗ: коронавирус затронул 101 страну

По данным Всемирной организации здравоохранения случаи заражения коронавирусом обнаружены в 101 стране.
Газета.Ru 01:38
Политика

Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс

Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.
РИА Новости вчера в 15:40
Общество

Более 50 соцработников погибли в Китае из-за работы во время эпидемии

По меньшей мере 53 социальных работника погибли в Китае при исполнении служебных обязанностей во время эпидемии коронавируса, заявил 9 марта представитель министерства гражданской администрации Чэнь Юэлян.
Известия 00:15
Футбол

«Реал» проиграл «Бетису» в матче чемпионата Испании

РБК вчера в 20:24
Транспорт

Опубликовано видео проезда рельсового автобуса по Крымскому мосту

Опубликовано видео проезда первого рельсового автобуса по Крымскому мосту. Пригородный рельсобус следует маршрутом Керчь — Анапа.
РИА Новости 07 марта в 13:39
Технологии

Врачи объяснили, как смартфоны и компьютеры превращают мозг в «свалку»

Чрезмерное использование смартфонов и компьютеров может вызвать переутомление мозга, что приведет к развитию деменции и депрессии, об этом сообщает Nikkei Style со ссылкой на мнение японских ученых.
РИА Новости 00:03
Политика

Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
РИА Новости вчера в 21:42
Общество

Родные жертв крушения Boeing провели акцию у посольства России в Гааге

В понедельник в Гааге начинается судебный процесс по делу о крушении Boeing в Донецкой области. Это случилось в июле 2014 года.
Говорит Москва вчера в 16:49
Общество

Спецрейс привез из Пхеньяна во Владивосток иностранных дипломатов

Спецрейс Air Koryo привез из Пхеньяна во Владивосток иностранных дипломатов, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.
РИА Новости вчера в 23:53
Фигурное катание

Чемпион России в танцах на льду Руслан Жиганшин пропал в Москве

Sports.ru вчера в 10:45
Политика

Зеленский рассказал о сложностях в переговорах с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ему тяжело даются переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.
Ведомости вчера в 10:56
Биатлон

Логинов может пропустить этап Кубка мира в Контиолахти

Ранее появилась информация о том, что Логинов не поедет на заключительный этап Кубка мира в Холменколлен (Норвегия).
Metaratings вчера в 15:04
Политика

Путин поручил провести в России миграционную реформу

Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Ведомости 07 марта в 11:09
Политика

Посольство Украины в США потребовало от Vox переделать карту с Крымом

РИА Новости вчера в 09:34
Финансы

ЦБ решил не покупать валюту на внутреннем рынке в течение 30 дней

«Банк России принял решение не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила на 30 дней», — указано в сообщении.
RT на русском 02:25
Гаджеты

Пользователи Windows 7 не спешат покидать систему в пользу Windows 10

Число пользователей операционной системой Windows 7 практически не изменилось с января 2020 года согласно данным аналитической компании NetMarketShare, как следует из отчета, опубликованного 5 марта на сайте компании.
Красная весна 06 марта в 08:55
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о стрессе из-за болезни матери

Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала трогательный пост, в котором призналась, что сейчас испытывает сильнейший стресс.
News.ru 07 марта в 12:36
Общество

В России выявили новые случаи заражения коронавирусом

В России зафиксировали три новых случая заболевания коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
РИА Новости вчера в 08:50
Политика

Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины

2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.
Известия вчера в 16:11
Музыка

Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения»

Lenta.ru 07 марта в 05:39
Фигурное катание

Фигуристка Валиева победила на чемпионате мира среди юниоров

Российская фигуристка Камила Валиева выиграла чемпионат мира среди юниоров в Эстонии. «Серебро» у ещё одной россиянки Дарьи Усачевой.
Metaratings 07 марта в 13:25
Политика

Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России

Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Газета.Ru вчера в 08:06
Спорт

Большунов выиграл марафон на этапе Кубка мира

Lenta.ru вчера в 09:11
Происшествия

У берегов Калифорнии произошло землетрясение

ТАСС вчера в 23:31
Энергетика

Стоимость нефти Brent упала до минимума с середины 2017 года

В 19.11 мск майские фьючерсы торговались по $45,6 за баррель, подешевев более чем на 9,6%.
Ведомости 06 марта в 12:58
Авто

Audi опубликовала цены на «заряженный» кроссовер SQ8 2020

Согласно официальному прайс-листу на новинку 2020 модельного года, начальная цена составляет 89 000 долларов или 6 009 057 рублей.
CarsWeek.ru вчера в 03:04
Как работают Яндекс.Новости?
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