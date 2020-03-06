Экономика
Ставропольский репортёрВесенние полевые работы стартовали на Ставрополье
Основным докладчиком по вопросу подготовки к проведению весенних полевых работ стал Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Он сообщил, что весенняя посевная в России уже стартовала.
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Кабмин РФ поручил продолжить мониторинг цен на минеральные удобрения и нефтепродукты
ПРАЙМ07 марта в 05:28
Владимир Владимиров доложил Председателю Правительства РФ о начале весенних полевых работ на Ставрополье
НИА-Кавказ06 марта в 00:26
Курский губернатор Роман Старовойт отчитался о подготовке области к Весенней Посевной кампании - 2020
Курские известия05 марта в 23:47
На заседании правительства РФ Мурат Кумпилов доложил о ходе посевной в Адыгее
Советская Адыгея06 марта в 02:59
В Правительстве РФ обсудили подготовку Курской области к весенне-полевым работам
Курская правда06 марта в 04:12
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Спецрейс Air Koryo привез из Пхеньяна во Владивосток иностранных дипломатов, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.
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