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Мишустин распорядился выделить деньги на увеличение зарплат медиков
РБК
  • Телеканал Санкт-Петербург0:27
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  • Мой Брянск0:41
  • Деловое.ТВ0:46
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 миллиарда рублей на увеличение фондов оплаты труда врачей и среднего медицинского персонала, соответствующий документ опубликован на сайте правительства.В источнике
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С чего всё начиналось
"Утвердить прилагаемое распределение в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала", — говорится в тексте документа.
РИА Новости 7 марта в 06:10
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Правительство выделило дополнительные ₽18,3 млрд на оплату труда врачей

РБК 7 марта в 08:54
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Фонтанка.Ру 7 марта в 06:59
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