с чего всё началось

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 миллиарда рублей на увеличение фондов оплаты труда врачей и среднего медицинского персонала, соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Политика Замгенпрокурора Украины возглавил следственную группу по делу MH17 Заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов стал главой международной следственной группы, которая расследует дело о крушении Boeing 777 в Донецкой области.

Политика Путин поручил провести в России миграционную реформу Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.

Общество В ВОЗ не рассчитывают на исчезновение коронавируса летом Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что рассчитывать на такой сценарий не стоит.

Общество Родные жертв крушения Boeing в Донбассе снова пристыдили Россию Участники акции заявили, что не обвиняют Россию в том, что та сбила Boeing, но протестуют «против отсутствия сотрудничества» со стороны российского государства в расследовании атаки и поэтому решили снова пристыдить Москву.

Общество Президент Португалии проведет две недели на коронавирусном карантине Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза отменяет все свои рабочие мероприятия и пробудет 14 дней на карантине в своей резиденции из-за вспышки коронавируса COVID-19 в стране, говорится в заявлении канцелярии президента.

Общество Эксперты: США и Россия остаются крупнейшими экспортерами оружия в мире Авторы доклада отмечают 17-процентный рост военного экспорта Германии, доля которой в мировом объеме составила 5,8% Занявший пятое место среди ведущих экспортеров Китай (5,5%) увеличил число стран-получателей своего оружия с 40 в 2010-2015 годов до 53 в 2015-2019 годах.

Здоровье Профилактика коронавируса снизила заболеваемость ОРВИ и гриппом в НСО В Новосибирской области запущена "горячая линия" на базе единого номера Службы 112 и номера "Скорой помощи" 03: новосибирцы могут уточнить интересующую их информацию об эпидемиологической обстановке в регионе и о симптоматике вирусных заболеваний.

Происшествия В Благовещенске тушили магазин Сообщение о пожаре в Благовещенске поступило вечером 8 марта, горел магазин смешанных товаров на улице Ленина.

Политика Украинский депутат приедет на Парад Победы в Москву Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что его фракция приедет на Парад Победы в Москву, в эфире телеканала NewsOne, отрывок которого опубликован на YouTube.