с чего всё началось

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 миллиарда рублей на увеличение фондов оплаты труда врачей и среднего медицинского персонала, соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Политика Путин поручил провести в России миграционную реформу Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.

Общество Немецкий список продуктов для карантина из-за COVID-19 раскритиковали Список необходимых продуктов на случай длительного карантина по коронавирусу, опубликованный в Германии, подверг критике экс-руководитель Российского центра подготовки спасателей, заслуженный спасатель России Александр Гофштейн.

Политика Украинский депутат приедет на Парад Победы в Москву Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что его фракция приедет на Парад Победы в Москву, в эфире телеканала NewsOne, отрывок которого опубликован на YouTube.

Происшествия В Париже произошла стрельба в мечети По меньшей мере один человек пострадал в результате открытой неизвестным в воскресенье вечером стрельбы в одной из мечетей на северо-востоке Парижа.

Общество Обвиняемые по делу о крушении МН17 не появятся на суде в Гааге Трое россиян и украинец, которым предъявлено обвинение по делу о сбитом малайзийском Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году, не появятся на суде в Гааге, сообщила «РИА Новости» адвокат одного из них Елена Кутьина.

Политика Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.

Общество Bloomberg узнал содержание разговора Путина с нефтяниками перед разрывом сделки с ОПЕК Позиция России заключалась в том, что американские производители сланцевой нефти должны разделить ущерб от падения спроса на сырье и пойти на сокращение добычи в США, рассказал Bloomberg один из участников совещания президента Владимира Путина с российскими производителями нефти и ключевыми министрами, которое прошло за несколько дней до переговоров с ОПЕК в Вене.

Политика Диетолог: Путин питается правильно для его возраста Рацион президента России Владимира Путина является оптимальным для его возраста, заявил диетолог и эксперт в области питания Европейского медицинского института ожирения Андреа Маркес, 5 марта сообщает El Confidencial.

Общество Россияне стали запасаться консервами из-за коронавируса На первой торговой площадке россияне начали активно скупать консервы, а на второй — товары бытовой химии.

Авто Volvo готовит два новых кроссовера Компания Volvo планирует вывести на рынок два новых паркетника, как сообщает ресурс Automotive News со ссылкой на дилеров бренда.

Политика Клинцевич: следствие по MH17 «пошло по беспределу» Как писал NEWS.ru, в Сети появилась информация, что международная группа сыщиков по делу о крушении малайзийского лайнера MH17 обсуждала возможность нарушения суверенитета России.

Гаджеты Huawei ожидает резкого падения продаж смартфонов из-за ограничений США По данным источников ресурса The Information, в связи запретом США на сотрудничество с Google и другими американскими фирмами, Huawei прогнозирует падение продаж смартфонов в этом году на 20 %.

Политика Эрдоган пригрозил перейти к односторонним действиям в Идлибе Как передавало ИА REGNUM, 6 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что существенные выгоды принесет соглашение РФ и Турции по ситуации в сирийском Идлибе.

Происшествия Шесть человек погибли в ДТП в Коми Шесть человек погибли на месте, двое детей пострадали в результате ДТП, которое произошло в 21:54 мск на трассе Сыктывкар - Нарьян-Мар в Сосногорском районе Республики Коми.