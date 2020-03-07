Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМишустин распорядился выделить деньги на увеличение зарплат медиков

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 миллиарда рублей на увеличение фондов оплаты труда врачей и среднего медицинского персонала, соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
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с чего всё началось
"Утвердить прилагаемое распределение в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала", — говорится в тексте документа
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РИА Новости07 марта в 06:10

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Правительство выделило дополнительные ₽18,3 млрд на оплату труда врачей

РБК07 марта в 08:54

Правительство выделило 18,3 млрд рублей на увеличение зарплат медиков

Российская газета07 марта в 07:04

Кабмин выделил 18,3 млрд рублей на зарплату медработников из бюджета

ТАСС07 марта в 06:26

Мишустин выделил более 18 миллиардов на зарплаты врачей

URA.Ru07 марта в 06:34

Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 млрд рублей медикам

Газета.Ru07 марта в 06:32

Петербург получит 1,7 миллиарда рублей на зарплаты врачам

Фонтанка.Ру07 марта в 06:59

Мишустин распорядился выделить деньги на увеличение зарплат медиков

РИА Новости07 марта в 06:10
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Политика

Путин поручил провести в России миграционную реформу

Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Ведомости 07 марта в 11:09
Общество

Немецкий список продуктов для карантина из-за COVID-19 раскритиковали

Список необходимых продуктов на случай длительного карантина по коронавирусу, опубликованный в Германии, подверг критике экс-руководитель Российского центра подготовки спасателей, заслуженный спасатель России Александр Гофштейн.
Известия вчера в 21:20
Политика

Украинский депутат приедет на Парад Победы в Москву

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что его фракция приедет на Парад Победы в Москву, в эфире телеканала NewsOne, отрывок которого опубликован на YouTube.
Lenta.ru вчера в 21:36
Биатлон

Объявлен состав женской сборной РФ по биатлону на этап КМ в Финляндии

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев объявил состав женской команды на восьмой этап Кубка мира в финском Контиолахти.
News.ru вчера в 12:32
Происшествия

В Париже произошла стрельба в мечети

По меньшей мере один человек пострадал в результате открытой неизвестным в воскресенье вечером стрельбы в одной из мечетей на северо-востоке Парижа.
ТАСС вчера в 17:27
Здоровье

Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 6284

Южнокорейские медики зарегистрировали 518 новых случаев заражения новым коронавирусом COVID-2019 в стране.
Политика Сегодня 05 марта в 23:04
Общество

В ПФР рассказали о россиянке с пенсией в 52 тысячи рублей

Комсомольская правда вчера в 01:55
Общество

Обвиняемые по делу о крушении МН17 не появятся на суде в Гааге

Трое россиян и украинец, которым предъявлено обвинение по делу о сбитом малайзийском Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году, не появятся на суде в Гааге, сообщила «РИА Новости» адвокат одного из них Елена Кутьина.
Коммерсантъ 07 марта в 20:33
Экономика

Доллар подорожал до 72 рублей из-за резкого падения цены на нефть

Курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном валютном рынке после обрушения мировых цен на нефть, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости вчера в 20:24
Политика

Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс

Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.
РИА Новости вчера в 15:40
Общество

Bloomberg узнал содержание разговора Путина с нефтяниками перед разрывом сделки с ОПЕК

Позиция России заключалась в том, что американские производители сланцевой нефти должны разделить ущерб от падения спроса на сырье и пойти на сокращение добычи в США, рассказал Bloomberg один из участников совещания президента Владимира Путина с российскими производителями нефти и ключевыми министрами, которое прошло за несколько дней до переговоров с ОПЕК в Вене.
Forbes вчера в 05:38
Здоровье

В Депздраве разъяснили правила сдачи анализов на коронавирус

В департаменте здравоохранения столицы объяснилии правила прохождения карантина по коронавирусу.
Москва 24 вчера в 09:12
Общество

Daily Mail возмутили конкурсы красоты в российской армии и полиции

Британский таблоид Daily Mail нашел новую причину для критики российской армии и полиции.
Газета.Ru вчера в 03:21
Политика

Диетолог: Путин питается правильно для его возраста

Рацион президента России Владимира Путина является оптимальным для его возраста, заявил диетолог и эксперт в области питания Европейского медицинского института ожирения Андреа Маркес, 5 марта сообщает El Confidencial.
Красная весна вчера в 12:39
Общество

Россияне стали запасаться консервами из-за коронавируса

На первой торговой площадке россияне начали активно скупать консервы, а на второй — товары бытовой химии.
Компания 07 марта в 09:51
Политика

Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
РИА Новости вчера в 21:42
Авто

Volvo готовит два новых кроссовера

Компания Volvo планирует вывести на рынок два новых паркетника, как сообщает ресурс Automotive News со ссылкой на дилеров бренда.
Новые автомобили вчера в 04:01
Общество

Молодая мать из Польши рассказала о своей жизни в России

Польский блогер Анна Голембевская, переехавшая с мужем и маленьким ребенком в Москву, поделилась впечатлениями от жизни в России.
Известия вчера в 22:51
Политика

Клинцевич: следствие по MH17 «пошло по беспределу»

Как писал NEWS.ru, в Сети появилась информация, что международная группа сыщиков по делу о крушении малайзийского лайнера MH17 обсуждала возможность нарушения суверенитета России.
News.ru вчера в 11:19
Гаджеты

Huawei ожидает резкого падения продаж смартфонов из-за ограничений США

По данным источников ресурса The Information, в связи запретом США на сотрудничество с Google и другими американскими фирмами, Huawei прогнозирует падение продаж смартфонов в этом году на 20 %.
3DNews вчера в 00:20
Политика

Эрдоган пригрозил перейти к односторонним действиям в Идлибе

Как передавало ИА REGNUM, 6 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что существенные выгоды принесет соглашение РФ и Турции по ситуации в сирийском Идлибе.
REGNUM вчера в 11:13
Фигурное катание

Фигуристка Валиева победила на чемпионате мира среди юниоров

Российская фигуристка Камила Валиева выиграла чемпионат мира среди юниоров в Эстонии. «Серебро» у ещё одной россиянки Дарьи Усачевой.
Metaratings 07 марта в 13:25
Общество

В России зафиксировано шесть новых случаев коронавируса

На территории России выявлено шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Петербургский дневник 06 марта в 10:04
Шоу-бизнес

Влад Кадони планирует свадьбу с участницей «Дома-2» Ксенией Шаповал

Bimru.ru вчера в 05:16
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП в Коми

Шесть человек погибли на месте, двое детей пострадали в результате ДТП, которое произошло в 21:54 мск на трассе Сыктывкар - Нарьян-Мар в Сосногорском районе Республики Коми.
ТАСС 07 марта в 17:22
Технологии

Ученые рассказали о вреде смартфонов и компьютеров для мозга

Ferra вчера в 04:21
Происшествия

Из-под завалов рухнувшей гостиницы в Китае извлечены 50 человек

Всего в здании находились порядка 70 человек. На данный момент известно, что из-под завалов были извлечены 50 человек.
REGNUM вчера в 01:53
Спорт

Большунов во второй раз подряд выиграл гонку на 50 км в Норвегии

RT на русском вчера в 16:14
Хоккей

«Спартак» обыграл «Динамо» и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ

"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. "Спартак" сравнял счет в серии до четырех побед — 2-2.
Газета.Ru вчера в 12:43
Политика

Кожемяко вошел в состав специальной правительственной комиссии

Премьер Михаил Мишустин сформировал новый состав правительственной комиссии по региональному развитию, куда вошел и губернатор Приморья Олег Кожемяко.
Konkurent.ru 07 марта в 20:11
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