с чего всё началось

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 миллиарда рублей на увеличение фондов оплаты труда врачей и среднего медицинского персонала, соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Армия и оружие Эксперты: США и Россия остаются крупнейшими экспортерами оружия в мире Авторы доклада отмечают 17-процентный рост военного экспорта Германии, доля которой в мировом объеме составила 5,8% Занявший пятое место среди ведущих экспортеров Китай (5,5%) увеличил число стран-получателей своего оружия с 40 в 2010-2015 годов до 53 в 2015-2019 годах.

Кино Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.

Армия и оружие Ветеран ФСБ рассказал о ликвидации Масхадова Ликвидация лидера самопровозглашенной Ичкерии Аслана Масхадова стала «водоразделом» во второй чеченской войне, заявил президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров РИА Новости.

Политика Эрдоган пригрозил начать односторонние действия в Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил возобновить операцию в сирийском Идлибе в одностороннем порядке, если данные Россией во время переговоров в Москве "обещания не будут сдержаны".

Экономика Ливан объявил дефолт по евробондам Премьер-министр Ливана Хасан Диаб заявил, что правительство приостановит выплату займов в размере $1,2 млрд, ознаменовав первый в истории страны, пострадавшей от кризиса, суверенный долг.

Общество Табель о рангах: Антон Орехъ Страна, в которой заболела пара-тройка человек, впадает в транс, у нас в Москве скупают маски, хотя болеет всего несколько человек и те выглядят здоровее большинства здоровых.

Гаджеты Выход iPhone 12 с 5G может задержаться Представители Bank of America опубликовали заявление, в котором утверждают, что выход iPhone 12 с поддержкой сетей пятого поколения может задержатся из-за вспышки коронавируса.

Энергетика Россия и ОПЕК не пришли к соглашению о сокращении добычи нефти По окончании переговоров министров стран-членов ОПЕК+ в Вене, министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане сообщил, что в ходе заседания не удалось прийти к соглашению о сокращении добычи нефти.

Экономика Курс рубля обвалился вслед за нефтью Курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном рынке валютном после 30%-ного обрушения цен на нефть, свидетельствуют данные торгов.

Общество Власти Москвы пригрозили тюрьмой нарушителям карантина по коронавирусу Нарушение требований по карантину после посещения неблагоприятных из-за коронавируса стран влечет уголовное наказание вплоть до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы на официальном сайте ведомства.

Происшествия В Париже произошла стрельба в мечети По меньшей мере один человек пострадал в результате открытой неизвестным в воскресенье вечером стрельбы в одной из мечетей на северо-востоке Парижа.

Экономика Коронавирус заставил азиатских миллионеров увлечься торговлей акциями Коронавирус заставил авиакомпании совершать «рейсы-призраки» «Сочетание меньшего количества поездок и повышенной волатильности рынка означает, что клиенты чрезвычайно активны», — рассказал генеральный директор азиатского частного банка Union Bancaire Privee Майкл Блейк.

Шоу-бизнес Сергей Полунин и Елена Ильиных стали родителями Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях по фигурному катанию в составе сборной России Елена Ильиных родила российскому артисту балета Сергею Полунину ребенка.