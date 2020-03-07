Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМишустин распорядился выделить деньги на увеличение зарплат медиков

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 миллиарда рублей на увеличение фондов оплаты труда врачей и среднего медицинского персонала, соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
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"Утвердить прилагаемое распределение в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала", — говорится в тексте документа
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РИА Новости07 марта в 06:10

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Правительство выделило дополнительные ₽18,3 млрд на оплату труда врачей

РБК07 марта в 08:54

Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 млрд рублей медикам

Газета.Ru07 марта в 06:32

Петербург получит 1,7 миллиарда рублей на зарплаты врачам

Фонтанка.Ру07 марта в 06:59

Мишустин выделил более 18 миллиардов на зарплаты врачей

URA.Ru07 марта в 06:34

Правительство выделило 18,3 млрд рублей на увеличение зарплат медиков

Российская газета07 марта в 07:04

Кабмин выделил 18,3 млрд рублей на зарплату медработников из бюджета

ТАСС07 марта в 06:26

Мишустин распорядился выделить деньги на увеличение зарплат медиков

РИА Новости07 марта в 06:10
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Энергетика

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Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $35 за баррель впервые с февраля 2016 года, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
Rambler News Service вчера в 19:08
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Выход iPhone 12 с 5G может задержаться

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The GEEK 07 марта в 05:08
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Хуснуллин объяснил решение отложить создание ВСМ Москва — Казань

РЖД в последние годы готовили в качестве пилотного проекта ВСМ Москва — Казань стоимостью около 1,7 триллиона рублей.
РИА Новости вчера в 07:48
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Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о скором проведении тендера на проект строительства канала "Стамбул" между Черным и Мраморным морем в обход пролива Босфор.
РИА Новости вчера в 16:42
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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
РИА Новости вчера в 21:42
Происшествия

Дочь Вячеслава Малафеева подозревают в наркоторговле

Дочь бывшего вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева, Ксению, подозревают в распространении запрещённых веществ, сообщают СМИ.
Peterburg2.ru вчера в 07:22
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Чемпион России в танцах на льду Руслан Жиганшин пропал в Москве

Sports.ru вчера в 10:45
Музыка

В сети появился отрывок песни Little Big для Евровидения

Профиль 07 марта в 06:58
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АвтоВзгляд 07 марта в 03:30
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У побережья Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,9

Подземные толчки магнитудой 5,9 зафиксированы у побережья Калифорнии на западе США, сообщает Геологическая служба США (USGS).
РИА Новости вчера в 23:32
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В ВОЗ развеяли мифы о пользе кокаина и чеснока против коронавируса

Сообщается, что чеснок, кокаин, детская моча и электросушители для рук никак не помогают защититься от заражения коронавирусом нового типа.
ФедералПресс вчера в 10:10
Общество

Суд в Нидерландах начинает рассматривать дело о крушении рейса МН17

Суд в Нидерландах 9 марта начинает рассматривать дело о крушении Boeing в Донбассе.
BFM.ru 00:09
Шоу-бизнес

70-летняя Пугачева проигнорировала праздничное шоу Юдашкина в Кремле

70-летняя Алла Пугачева проигнорировала традиционное праздничное шоу модельера Валентина Юдашкина.
Телепрограмма вчера в 14:29
Происшествия

В Сирии 30 человек погибли в ДТП с бензовозом

В Сирии бензовоз столкнулся с двумя автобусами, в результате происшествия погибли 30 человек.
Lenta.ru 07 марта в 13:33
Политика

Путин поручил провести в России миграционную реформу

Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
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Футбол

УЕФА запретил рукопожатия перед матчами из-за коронавируса

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение временно запретить спортсменам пожимать друг другу и арбитрам руки перед началом матча из-за вспышки коронавируса COVID-19.
Вечерняя Москва вчера в 18:59
Происшествия

В Париже произошла стрельба в мечети

По меньшей мере один человек пострадал в результате открытой неизвестным в воскресенье вечером стрельбы в одной из мечетей на северо-востоке Парижа.
ТАСС вчера в 17:27
Общество

Молодая мать из Польши рассказала о своей жизни в России

Польский блогер Анна Голембевская, переехавшая с мужем и маленьким ребенком в Москву, поделилась впечатлениями от жизни в России.
Известия вчера в 22:51
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В Омске водитель привязал к машине санки с ребенком

ТАСС вчера в 10:55
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Разработано новое лекарственное покрытие для медицинских имплантов

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Суды смогут отправлять пьяных рецидивистов на принудительное лечение

Согласно проекту, суд сможет обязать гражданина за неоднократные правонарушения в состоянии алкогольного опьянения "пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение от алкоголизма и (или) реабилитацию".
РИА Новости вчера в 23:05
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Роспотребнадзор дал советы по покупке ювелирных украшений

Роспотребнадзор дал рекомендации о том, как выбирать ювелирные украшения.
РБК 00:37
Общество

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Комсомольская правда вчера в 01:55
Общество

Названы крупнейшие в мире экспортеры оружия

Согласно новому докладу, в список десяти крупнейших экспортеров оружия впервые вошла Южная Корея, ее продажи увеличились на 143% по сравнению с 2010–2014 годами.
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Спорт

Большунов во второй раз подряд выиграл гонку на 50 км в Норвегии

RT на русском вчера в 16:14
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Алла Пугачева из-за болезни не смогла отпраздновать День желтых цветов

Алла Пугачева в передаче «Ты не поверишь!» рассказала, что из-за болезни не смогла отпраздновать День желтых цветов.
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Гаджеты

Huawei ожидает резкого падения продаж смартфонов из-за ограничений США

По данным источников ресурса The Information, в связи запретом США на сотрудничество с Google и другими американскими фирмами, Huawei прогнозирует падение продаж смартфонов в этом году на 20 %.
3DNews вчера в 00:20
Политика

Эрдоган пригрозил перейти к односторонним действиям в Идлибе

Как передавало ИА REGNUM, 6 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что существенные выгоды принесет соглашение РФ и Турции по ситуации в сирийском Идлибе.
REGNUM вчера в 11:13
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