Экономика
РИА НовостиМишустин распорядился выделить деньги на увеличение зарплат медиков
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 миллиарда рублей на увеличение фондов оплаты труда врачей и среднего медицинского персонала, соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
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с чего всё началось
"Утвердить прилагаемое распределение в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала", — говорится в тексте документа.РИА Новости07 марта в 06:10
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Правительство выделило 18,3 млрд рублей на увеличение зарплат медиков
Российская газета07 марта в 07:04
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