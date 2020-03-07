с чего всё началось

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 миллиарда рублей на увеличение фондов оплаты труда врачей и среднего медицинского персонала, соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Гаджеты Выход iPhone 12 с 5G может задержаться Представители Bank of America опубликовали заявление, в котором утверждают, что выход iPhone 12 с поддержкой сетей пятого поколения может задержатся из-за вспышки коронавируса.

Политика Эрдоган анонсировал тендер на проект канала «Стамбул» в обход Босфора Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о скором проведении тендера на проект строительства канала "Стамбул" между Черным и Мраморным морем в обход пролива Босфор.

Авто Что будет, если ездить на машине, чьи шины накачаны по-разному Производители автомобильной резины дают свои рекомендации по давлению неспроста, потому как от того, как накачены шины зависит не только эффективность их работы, но и безопасность пассажиров транспортного средства.

Политика Путин поручил провести в России миграционную реформу Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.

Футбол УЕФА запретил рукопожатия перед матчами из-за коронавируса Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение временно запретить спортсменам пожимать друг другу и арбитрам руки перед началом матча из-за вспышки коронавируса COVID-19.

Происшествия В Париже произошла стрельба в мечети По меньшей мере один человек пострадал в результате открытой неизвестным в воскресенье вечером стрельбы в одной из мечетей на северо-востоке Парижа.

Общество Суды смогут отправлять пьяных рецидивистов на принудительное лечение Согласно проекту, суд сможет обязать гражданина за неоднократные правонарушения в состоянии алкогольного опьянения "пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение от алкоголизма и (или) реабилитацию".

Общество Названы крупнейшие в мире экспортеры оружия Согласно новому докладу, в список десяти крупнейших экспортеров оружия впервые вошла Южная Корея, ее продажи увеличились на 143% по сравнению с 2010–2014 годами.

Гаджеты Huawei ожидает резкого падения продаж смартфонов из-за ограничений США По данным источников ресурса The Information, в связи запретом США на сотрудничество с Google и другими американскими фирмами, Huawei прогнозирует падение продаж смартфонов в этом году на 20 %.