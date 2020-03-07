с чего всё началось

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 миллиарда рублей на увеличение фондов оплаты труда врачей и среднего медицинского персонала, соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Политика Украинский депутат приедет на Парад Победы в Москву Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что приедет на Парад Победы в Москву, в эфире телеканала NewsOne, отрывок которого опубликован на YouTube.

Происшествия Бывшего инспектора Россельхознадзора осудили за взятки в Забайкалье В Забайкальском крае бывший государственный инспектор одного из отделов регионального управления Россельхознадзора признан виновным в получении взяток.

Политика Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины 2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.

Общество В ВОЗ не надеются на исчезновение коронавируса к лету Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что исчезновение коронавируса COVID-19 летом можно будет считать подарком судьбы.

Энергетика Эксперт предсказал серьезный передел нефтяного рынка Причиной является тот факт, что подобная линия поведения позволит США захватит освободившуюся нишу на нефтяном рынке.

Общество Эксперты: США и Россия остаются крупнейшими экспортерами оружия в мире Авторы доклада отмечают 17-процентный рост военного экспорта Германии, доля которой в мировом объеме составила 5,8% Занявший пятое место среди ведущих экспортеров Китай (5,5%) увеличил число стран-получателей своего оружия с 40 в 2010-2015 годов до 53 в 2015-2019 годах.

Фигурное катание Фигурист Руслан Жиганшин пропал в Москве Титулованный фигурист Руслан Жиганшин пропал в Москве. По словам матери, он ушёл из дома 6 марта, больше родные его не видели.

Политика Эрдоган пригрозил начать односторонние действия в Идлибе Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Турция оставляет за собой право на односторонние действия в Сирии ради достижения целей операции «Весенний щит», если Москва не выполнит свои обязательства.

Общество В Италии закрыли 14 провинций из-за коронавируса Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ, по которому закрываются въезд, выезд и передвижение внутри территории Ломбардии и 14 провинций из-за распространения коронавируса.