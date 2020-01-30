Общество

ИзвестияИзвестияМишустин распорядился закрыть границу на Дальнем Востоке

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы страны на Дальнем Востоке, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса 2019-nCoV, вспышка которого зафиксирована в Китае. Об этом он объявил в четверг, 30 января, открывая заседание кабмина.
Читать в источнике
Комментировать393
Михаил Мишустин
Сегодня было подписано распоряжение соответствующее, в работу оно пошло. Мы соответствующим образом сегодня проинформируем всех о соответствующих мероприятиях по закрытию границы в Дальневосточном регионе и других мерах, которые были предприняты правительством.
— Михаил Мишустин, российский экономистПраво.ру 05:26
с чего всё началось

Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы России на Дальнем Востоке

МОСКВА, 30 января. / ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы РФ на Дальнем Востоке в качестве одной из мер по нераспространению коронавируса.
ТАСС04:14

Подробнее о событии

Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы на Дальнем Востоке

RT на русском04:32

Разграничительные меры: Россия закроет Дальний Восток от коронавируса

Известия05:50

Россия закрыла границу на Дальнем Востоке из-за коронавируса

Коммерсантъ04:42

Мишустин подписал распоряжение закрыть границу на Дальнем Востоке

РИА Новости04:33

Мишустин предписал закрыть границы на Дальнем Востоке из-за коронавируса

РБК05:11

Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы РФ на Дальнем востоке

Будущее России. Национальные проекты04:18

Россия закроет границу на Дальнем Востоке для борьбы с коронавирусом из Китая

Эхо Москвы06:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 06:10, Ашберн
Происшествия

Задержанные по делу Голунова полицейские заявили о давлении следствия

News.ru 05:36
Происшествия

Из галереи в Стокгольме похитили более десяти работ Сальвадора Дали

Из галереи Couleur в Стокгольме, Швеция, были похищены 10-12 бронзовых скульптур и гравюр художника Сальвадора Дали.
Lenta.ru 04:07
Футбол

Агент Кокорина: Даже не обсуждали его переход в «Динамо»

Нева Спорт 05:41
Политика

Путин помиловал израильтянку Нааму Иссахар

Телеканал RTVI вчера в 11:59
Космос

Получены самые детальные снимки Солнца в истории

Национальный научный фонд США опубликовал самый детальный снимок поверхности Солнца за всю историю наблюдений.
Lenta.ru 05:05
Общество

Сын Фридмана напомнил о словах отца о наследстве

Сын совладельца «Альфа-Групп» и миллиардера Михаила Фридмана (седьмое место в списке Forbes с состоянием $15 млрд) Александр рассказал в интервью Bloomberg, что его отец намерен передать весь свой капитал на благотворительность.
РБК вчера в 08:25
Происшествия

На Октябрьской набережной вспыхнул цех по переработке резины

Около 13.18 30 января петербургские пожарные получили сообщение о пожаре на Октябрьской набережной, сообщила пресс-служба городской МЧС.
Piter.tv 05:51
Политика

В Раде развили идею «марша на Крым»

«Марш достоинства» на Крым является довольно рискованным для его участников мероприятием, и поэтому к нему должны присоединиться лишь «те, кто уже пожил», заявил депутат Верховной рады Украины Мустафа Джемилев в интервью изданию «Апостроф».
REGNUM вчера в 18:45
Происшествия

Уральские слесари похитили 2,6 млн долларов из банковских ячеек

Троих жителей Свердловской области арестовали по подозрению в хищении свыше 2,6 миллиона долларов из банковских ячеек в различных регионах страны.
Вести.Ru 05:30
Культура

Голограмма Гурченко станет ведущей нового шоу от создателя «Дома-2»

Голограмма Людмилы Гурченко станет ведущей нового шоу от создателя "Дома-2" Валерия Комиссарова.
Клопс 04:49
Политика

Украина приняла решение относительно участия в ПАСЕ

Украинская делегация отказалась покидать ПАСЕ из-за того, что большинство депутатов поддержали возвращение России полномочий в полном объёме.
DixiNews 02:53
Шоу-бизнес

Вдова Коби Брайанта впервые высказалась после гибели мужа и дочери

Ванесса Брайант, вдова легендарного баскетболиста Коби Брайанта, сделала первое заявление после гибели мужа и дочери Джианны.
RT на русском 00:42
Экономика

Центробанк нашел в капитале Невского банка «дыру» в 2,7 млрд рублей

Председателя правления Невского народного банка объявили в розыск ЦБ отозвал лицензию у Невского народного банка 13 декабря 2019 года – сразу после возбуждения уголовного дела против администрации кредитной организации.
Право.ру 04:13
Общество

Сергей Шнуров посвятил стихотворение вспышке коронавируса

РИА Новости 05:27
Общество

Участника шоу «Последний герой» Эрика Давидыча откачивали 16 часов

Команде медиков потребовалось 16 часов, чтоб откачать Давидыча.
StarHit.ru 04:00
Общество

Госпитализированного в Москве главу Алтая выписали из больницы

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин выписан из столичной больницы, куда он был доставлен 28 января из-за проблем с желудком.
RT на русском 04:17
Политика

Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Сталина и Гитлера во Львове

Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил свои слова о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове перед началом Второй мировой войны.
Lenta.ru вчера в 06:36
Общество

Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.
RT на русском 03:45
Происшествия

В Москве кассира магазина заподозрили в убийстве покупателя

Полицейские задержали кассира магазина, подозреваемого в убийстве покупателя в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 06:01
Армия и оружие

NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут

Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
РИА Новости вчера в 22:27
Здоровье

Минздрав назвал три лекарства от коронавируса

Минздрав России опубликовал временные методические рекомендации по лечению нового коронавируса.
Вести.Ru 03:52
Политика

На Украине заявили о разделении детей на три сорта

Лукаш пояснила, что детей «поделили на три сорта по языку, есть украиноязычные, дети, которые разговаривают на языках ЕС и русскоязычные».
Lenta.ru вчера в 22:03
Происшествия

Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками

Вести.Ru вчера в 09:30
Здоровье

Диетолог Соломатина предупредила об опасности помидоров и кетчупа

Экономика сегодня 02:27
Политика

Эрдоган обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не выполняет свои обязательства по соглашениям по сирийскому Идлибу.
РИА Новости вчера в 05:33
Здоровье

Доктор Мясников предложил радикальный способ борьбы с коронавирусом

Знаменитый российский врач-кардиолог, телеведущий Александр Мясников поделился переживаниями по поводу распространения смертоносного коронавируса из Китая.
Дни.ру вчера в 08:23
Происшествия

Найден пропавший 95 лет назад в Бермудском треугольнике корабль

Морские археологи нашли судно SS Cotopaxi, пропавшее в Бермудском треугольнике почти сто лет назад. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Газета.Ru 02:28
Армия и оружие

Китай: Россия продержится три часа в случае войны с США

Китайские эксперты заявили, что в России сейчас еще проходят работы по восстановлению ракетных, подводных и воздушно-космических войск, вследствие чего разработка нового вооружения ведется в недостаточном объеме.
RuNews24.ru 02:31
Происшествия

800 человек эвакуировали с химфака МГУ

Известия 05:49
Общество

Впервые показана коллекция фотографий из концлагеря Собибор

Немецкий музей "Топография террора" показал ранее неизвестную публике коллекцию фотографий, сделанных на территории концлагеря Собибор.
Москва 24 вчера в 13:09
Как работают Яндекс.Новости?
Новый коронавирус в КитаеБольше новостей по теме
Главное