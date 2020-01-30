Общество

REGNUMREGNUMМишустин распорядился закрыть границы России на Дальнем Востоке

Границы России на Дальнем Востоке будут закрыты. Распоряжение об этом сегодня, 30 января, подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства РФ.
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Михаил Мишустин
Сегодня было подписано распоряжение соответствующее, в работу оно пошло. Мы соответствующим образом сегодня проинформируем всех о соответствующих мероприятиях по закрытию границы в Дальневосточном регионе и других мерах, которые были предприняты правительством.
— Михаил Мишустин, российский экономистТруд 05:24
с чего всё началось

Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы России на Дальнем Востоке

МОСКВА, 30 января. / ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы РФ на Дальнем Востоке в качестве одной из мер по нераспространению коронавируса.
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