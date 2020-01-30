Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы РФ на Дальнем Востоке в качестве одной из мер по нераспространению коронавируса.

с чего всё началось

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке в качестве меры по нераспространению коронавируса.

Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы на Дальнем Востоке

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