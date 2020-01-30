Общество
RT на русскомМишустин подписал распоряжение о закрытии границы на Дальнем Востоке
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке в качестве меры по нераспространению коронавируса.
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы РФ на Дальнем Востоке в качестве одной из мер по нераспространению коронавируса.ТАСС04:14
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Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы РФ на Дальнем востоке
Будущее России. Национальные проекты04:18
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